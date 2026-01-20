【IT資産の現金化】社用PC・スマホ・カメラの入れ替えを支援「買取いちご」が法人特化型買取サービスを開始

合同会社一期

合同会社一期（本社：大阪府大阪市、代表：天野展孝）が運営する「買取いちご」は、2026年1月20日より、法人・個人事業主様で保有されているパソコン、スマートフォン、カメラ等のデジタル機器に特化した「ガジェット買取サービス」を本格始動いたします。

本サービスは、機器の入れ替えに伴う旧端末の売却や、倉庫に眠るデッドストックの現金化を、高度なデータ消去技術とともに提供するものです。

サービスの開始を記念し、対象ジャンルの買取査定金額を全品10％アップするキャンペーンを開催いたします。

■ サービス開始の背景：企業の「埋蔵IT資産」と「セキュリティ課題」

テレワークの普及やDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進により、企業におけるIT機器の導入サイクルは加速しています。

その一方で、入れ替え後に古くなったPCやスマートフォンが、「データ漏洩が怖くて処分できない」「廃棄方法が複雑で倉庫に眠ったまま」というケースが急増しています。

また、世界的な半導体不足や円安の影響で、中古ガジェット市場の需要は過去最高レベルに達しており、これらの「埋蔵IT資産」は適切な処理を行えば、企業にとって大きな収益源となります。

そこで「買取いちご」は、確実なデータ消去と高価買取をセットにした、法人向けのガジェット買取スキームを構築いたしました。

■ 「買取いちご」ガジェット買取の強み

1. あらゆるデジタル機器に対応（PC・スマホ・カメラ）

買取実績30万件以上の当店は、ノートパソコン（Windows/Mac）、タブレット、スマートフォン（iPhone/Android）はもちろん、デザイン事務所や制作会社様で不要になった一眼レフカメラ、レンズ、ドローン、スマートウォッチまで幅広く評価します。動作不良品（ジャンク品）の相談も可能です。

2. 徹底したデータ消去プロセス

法人様が最も懸念される「情報漏洩リスク」を排除するため、専用のデータ消去ツールを用いた論理的消去、または物理破壊による完全消去を実施します。

ご希望の企業様には「データ消去証明書」の発行（※オプション）も行い、コンプライアンス遵守をサポートします。

※スマートフォンやMac製品など一部データ消去ができない製品があります。

3. 最新相場による適正査定

ガジェット市場は価格変動が激しいため、知識のない業者では安く買い叩かれるリスクがあります。当店ではガジェット専門の査定員が、最新の市場相場と希少価値（ヴィンテージカメラ等）を加味し、適正かつ高水準な価格を提示します。

■ 【リリース記念】ガジェット・IT機器 買取金額10％UPキャンペーン

社内PCの入れ替えや、余剰在庫の整理をお考えの企業様を対象に、通常の査定金額に10％を上乗せするキャンペーンを実施します。1台から数百台単位の大口案件まで対象です。

▼担当者コメント

「『型落ちのPCなんて値段がつかないだろう』と諦めていた企業様から、数十万円の買取金が発生し驚かれることが多々あります。

特にカメラやApple製品はリセールバリューが高い商品です。

ただ廃棄コストを払うのではなく、次の投資資金に変えるお手伝いをさせてください。」

■ こんな企業様におすすめ- 社用PC・スマホを一斉に入れ替える予定の企業様- 機材整理を行いたい映像制作会社様・デザイン事務所様- テスト端末として使用していたスマホ・タブレットが大量にある開発会社様- 在庫処分に困っている家電小売店様・修理業者様■ 企業概要

会社名： 合同会社一期

代表者： 天野 展孝

所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場4-2-18佐野屋橋ビル

事業内容： リユース事業、買取専門店「いちご」の運営

URL：https://ichigooo.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

合同会社一期 法人買取担当：天野

電話： 06-6210-1327

メール： info@ichigooo.com