CX経営を「一部門の施策」から「経営OS」へ

株式会社mct（本社：東京都渋谷区、代表：白根英昭）は、書籍『いちばんやさしいCX経営の教科書 顧客体験を見直し“選ばれる会社”になる』（産業能率大学出版部）のKindle版の配信を2026年1月13日から開始いたしました。

本書は、発売直後より丸善丸の内本店においてビジネス書分野で2週連続1位を獲得（2025年10月2日～8日、10月9日～15日集計）するなど、経営層・事業責任者・現場リーダーを中心に支持されてきました。

今回のKindle版提供により、経営層から現場までが同時に、同じ視点でCX経営とCXマネジメント（CXM）を学べる環境を整えます。

CXは「施策」ではなく、「経営のOS」

近年、CX（カスタマーエクスペリエンス）は企業変革の重要テーマとして語られる機会が増えています。

一方で現場では、

- CXは重要だが、どこから手をつければよいのかわからない- CXマネジメント（CXM）に取り組んでいるが、部門最適に留まってしまう

といった声も少なくありません。

デジタル化やAI活用が進むほど、企業には

- 部門をまたいだ判断の一貫性- 顧客視点に基づく意思決定- 戦略を実行し続ける組織能力

が強く求められます。

本書では、CXを単なる顧客満足度向上や接点改善の施策としてではなく、組織の意思決定・部門間連携・戦略実行を支える「経営のOS」として整理・再定義しています。

ここでいう「OS」とは、個別施策や管理手法の上位にあり、日々の判断や行動を静かに規定する経営の前提となる仕組みのことです。

CXマネジメント（CXM）を成立させる上位概念としての「CX経営」

多くの企業では、CXの取り組みをCXマネジメント（CXM）として推進しています。

しかし、本来のCXマネジメントが機能するためには、その前提として、

- どのような顧客体験を良しとするのか- 何を意思決定の判断軸とするのか- 部門を超えて何を優先するのか

といった経営としての共通認識が定義されている必要があります。本書では、CXマネジメント（CXM）を機能させるための上位概念として「CX経営」を位置づけています。

Kindle版で「組織で学ぶCX経営・CXM」を円滑に

紙の書籍に加えてKindle版を提供することで、

- 経営層と現場が同時に読む- 複数部門で共通言語として使う- 研修や勉強会で活用する

といった、組織単位でのCX経営の理解と実践を進めやすくなります。

CXを「一部門の取り組み」から「組織全体の基盤」へ。本書は、議論を始めるための理論書ではなく、組織を実際に動かすための共通言語として活用できる一冊です。

CX経営を実践するための専用ポータル

本書の内容を組織で実践する際の補助として、専用ポータルを用意しています。

- CX成熟度自己診断ツール- 実践に使えるワークシートテンプレート

（https://mctinc.jp/cxm(https://mctinc.jp/cxm)）

書籍情報

- 書名：いちばんやさしいCX経営の教科書 顧客体験を見直し"選ばれる会社"になる- 著者：白根 英昭- 出版社：産業能率大学出版部- Kindle版発売日：2026年1月13日- Amazonカスタマーレビュー：★4.6（5点満点、22件）

▶ Kindle版の詳細

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGH53ZPZ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGH53ZPZ)

いちばんやさしいCX経営の教科書

