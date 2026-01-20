「Developers Summit 2026」にGovTech東京のAI・イノベーション室の橋本が登壇します（2/20）
2月18日(水)～20(金)に開催されるITエンジニア向けカンファレンス「Developers Summit 2026・Dev x PM Day(https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218)」に、GovTech東京 AI・イノベーション室の橋本が登壇します。
GovTech東京のAI・イノベーション室(https://note.govtechtokyo.jp/n/ne83c82b60425)では、行政の業務にAIと技術イノベーションを実装することで、職員一人ひとりの実質的な作業時間を増やし、より価値の高い業務に時間を充てられるようにすることを目指しています。
そのため、東京都デジタルサービス局と連携し、生成AIを活用したアプリケーションをノーコードで開発できる「生成AIプラットフォーム」をオープンソースソフトウェアを利用して内製で整備・構築しています。
現在、このプラットフォームを活用し、行政職員自らが法令検索チャットボットの開発を進めています。
セッションでは、橋本に加え、実際に開発を担当する職員も登壇し、現場のリアルについて語ります。
また、イベント期間中はブースも出展しておりますので、この機会にぜひお立ち寄りください。
イベント概要
日時：2026年2月18日（水）～20日（金）
会場：有明セントラルタワーホール＆カンファレンス （〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー3F・4F）
主催：株式会社翔泳社 CodeZine編集部
詳細はイベントサイトをご覧ください
Developers Summit 2026・Dev x PM Day（2026.02.18-20）(https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218)
セッション情報
日時：2026年2月20日（金）11:50～12:20
タイトル：「使う」だけでなく「創る」場へ──公務員が開発者になる生成AIプラットフォームでその後生まれたもの
登壇者
・橋本 淳一（一般財団法人GovTech東京 AI・イノベーション室 室長）
・石毛 大悟（一般財団法人GovTech東京 DX協働本部 区市町村DXグループ）
・池田 美結（一般財団法人GovTech東京 DX協働本部 区市町村DXグループ）
セッションの詳細はこちら
「使う」だけでなく「創る」場へ──公務員が開発者になる生成AIプラットフォームでその後生まれたもの | Developers Summit 2026・Dev x PM Day（2026.02.18-20）(https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218/session/6507)