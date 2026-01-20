2026年版「人気飼育犬種・猫種・小動物ランキング」発表！

アイペット損害保険株式会社

アイペット損害保険株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 執行役員社長：安田敦子 以下、当社）は、毎年、前年1年間に当社のペット保険にご加入いただき、保険契約が開始されたペットを対象に、人気飼育犬種・猫種ランキングの調査を行っています。今年も昨年同様、犬種・猫種に加え小動物全体の飼育ランキングも公開します。

【調査結果概要】

◆（犬）（猫）「ミックス」が昨年同様1位、（犬）「シー・ズー」が2年ぶりにトップ10入り

◆（犬）30代以降で「柴犬」がトップ5にランクイン

◆（猫）50代以降で「アメリカン・ショートヘア」がトップ5にランクイン

◆（小動物）ハムスター、うさぎ、チンチラやデグー、インコ、フェレットなど多様な品種がトップ10入り

【犬・猫部門：総合ランキング】

*1 犬A：アイペットの犬種分類表における、ペット保険「うちの子」のミックス「犬A」（小型犬）（12kg未満）

*2 犬I：アイペットの犬種分類表における、ペット保険「うちの子ライト」のミックス「犬I」（小型犬）（16kg未満）

*3 ミックス（猫種）：純血種同士を組み合わせている猫、日本猫、雑種の猫を含みます

人気飼育犬種ランキング、猫種ランキングともにトップ5は昨年同様となりました。犬種ランキングでは、「シー・ズー」がトップ10にランクインし、「マルチーズ」も順位を上げています。猫種ランキングでは、6～8位の「アメリカン・ショートヘア」「サイベリアン」「ブリティッシュ・ショートヘア」の順位が昨年から変動しています。

11位以降はこちらから :https://www.ipet-ins.com/info/40566/

【犬・猫部門：年代別ランキング】

飼育者年代別ランキング（犬種）では、全年代トップ3は同様ですが、20～30代で「ポメラニアン」が4位となりました。「ポメラニアン」はSNSを通じて共有されることも多く、若年層から人気があるのかもしれません。30代以降では「柴犬」がトップ5にランクインしています。住宅環境の問題もあり、若年層の世帯では飼育しづらい可能性もあるのではないでしょうか。猫種では、トップ2は全年代同様で、3位以降は年代で動きのある結果となりました。20～30代では「ラグドール」が3位ですが、40～60代では「マンチカン」が3位、「マンチカン」から派生した「ミヌエット」も5位にランクインしています。また、50代以降で「アメリカン・ショートヘア」がトップ5にランクインしています。一般的に温厚な性格と言われており、昔から親しまれているためシニアに人気があるのかもしれません。犬種、猫種どちらも50～60代は同じ結果で、30～40代で順位の逆転が生じていました。

続いて、エキゾチックアニマル*⁴が対象となる当社のペット保険「うちの子キュート」*⁵へ加入いただき、契約が開始された小動物のランキングも発表いたします。

*4 犬・猫以外のペットとして飼育されている小型哺乳類、爬虫類、鳥などの小動物の総称

*5 2018年4月より販売開始したエキゾチックアニマルを対象とするペット保険。ペットショップ代理店限定商品

【小動物部門：総合ランキング】

人気飼育小動物ランキングでは、昨年同様1位「ジャンガリアンハムスター」、2位「ネザーランドドワーフ」という結果になりました。また、3位「ゴールデンハムスター」、7位「キンクマハムスター」と、ハムスターが3種ランクインしています。ハムスター、うさぎ、チンチラやデグー、インコ、フェレットなど多様なエキゾチックアニマルがランクインしました。

【番外編：珍しい犬種と猫種】

過去6年間*⁶で初めてアイペットの保険に加入いただいた珍しい犬種と猫種をご紹介します。犬は、学習力があり、水が好きな「サセックス・スパニエル」などの5種、猫は、尻尾がない、あるいは短いのが特徴の「キムリック」が登場しました。

*6 2020年1月1日から2025年12月31日

当社のサービスサイト上では、「犬種別飼い方ガイド」や「猫種別飼い方ガイド」を公開しており、品種ごとのかかりやすい病気、特徴や飼育ポイントなどがご覧いただけます。

犬種別飼い方ガイド：https://www.ipet-ins.com/dog-insurance/breed/(https://www.ipet-ins.com/dog-insurance/breed/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=dog20260120)

猫種別飼い方ガイド：https://www.ipet-ins.com/cat-insurance/breed/(https://www.ipet-ins.com/cat-insurance/breed/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=cat20260120)

また、獣医師監修のペット飼育に関する専門情報コンテンツ「うちの子 HAPPY PROJECT」では、エキゾチックアニマル（小動物）の種類に応じた特徴や習性など、共に健やかに暮らすために必要な情報を紹介しています。

うちハピ小動物図鑑：https://www.ipet-ins.com/uchihap/exotic-animal/

2026年もワンちゃん・ネコちゃん・エキゾチックアニマルの多様な「うちの子」とご家族の皆さまにとって、愛で満ちあふれた一年となるよう、皆さまの「うちの子」への一生の愛を、確かな安心で守り続けてまいります。

【調査方法】

2025年1月1日～2025年12月31日にアイペットの保険にご加入いただき、保険契約が開始された犬・猫・エキゾチックアニマル（小動物）の品種を集計

※ランキング表の（ ）内は昨年度の順位を表しています。

■昨年のランキングはこちらからご覧いただけます。

人気飼育犬種・猫種ランキング：https://www.ipet-ins.com/info/38065/

アイペット損害保険株式会社

■会社概要

商 号 : アイペット損害保険株式会社

代 表 者 : 代表取締役 執行役員社長 安田敦子

所 在 地 : 〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント

設 立 : 2004年5月

Brand Message：うちの子に一生の愛を

U R L : https://www.ipet-ins.com