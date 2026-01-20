パートナーサクセスへの掲載開始のお知らせ

株式会社ティー・ケー・オー

株式会社ティー・ケー・オー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：神吉 康太、以下「tko」）が提供する、定額制“クリエイティブマーケティング支援”サービス「聞く効く（きくきく）」は、このたびパートナーサクセス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：永田 雅裕、以下「パートナーサクセス」）が運営するプラットフォームへの掲載を開始いたしました。

本掲載は、販売パートナーとの共創を通じて企業の成長を支援する「パートナーサクセス」という考え方に共感し、その取り組みを強化するものです。

「聞く効く」は、さらなる認知拡大と販売パートナーとの連携強化を図り、クリエイティブとマーケティングの力で、お客様企業の事業成長に一層貢献してまいります。

◆ 背景：企業成長を支える「伴走型クリエイティブ支援」への期待の高まり

近年、デジタルシフトや販売チャネルの多様化により、企業のマーケティング・販促活動はますます高度化・複雑化しています。その一方で、「十分な人材を確保できない」「アイデアを考える時間がない」「戦略と実行を同時に進めるのが難しい」といった、リソースやノウハウに関する課題を抱える企業は少なくありません。

こうした状況の中で求められているのが、単なる制作や外注ではなく、事業成長を前提に継続的に伴走するパートナーの存在です。

tkoは、2025年5月、企業の社内チームの一員のように伴走しながら、クリエイティブ制作からマーケティング業務までを提供する定額制支援の新サービス「聞く効く」をリリースしました。

「聞く効く」は、課題を丁寧に“聞き”、本質を捉えたアウトプットで成果に“効く”打ち手へつなげることをコンセプトとした、サブスクリプション型のクリエイティブマーケティング支援サービスです。

このたび、販売パートナーが個別の直接契約を行うことなく、多彩な商材を扱えるパートナーサクセスのプラットフォームに掲載されることで、「聞く効く」をより多くの企業へ届ける体制を構築しました。

◆ パートナーサクセス掲載による提供価値

パートナーサクセスは、「アライアンスをハックする」をミッションに、ベンダーと販売パートナーをつなぐPRM（代理店連携管理クラウド）および紹介マーケット「PartnerSuccess パスポート」などを展開する企業です。

代理店・パートナー事業者は、案件の進捗管理から報酬の受け取りまでを全てプラットフォーム上で完結させながら、多様なサービスを取り扱うことができます。

今回の掲載により、「聞く効く」は以下のような提供価値を実現していきます。

- 販売パートナーとの共創による提案機会の拡張B2Bソリューションを取り扱う販売パートナーが、自社商材と「聞く効く」を組み合わせることで、顧客課題に応じた柔軟な提案が可能になります。- 新たな顧客接点の創出「社内にクリエイティブ・マーケティングの右腕がほしい」といったニーズを持つ企業との出会いを、パートナーサクセスのネットワークを通じて創出します。- アライアンスによる包括的な成長支援他のクラウドサービス・SaaS・各種ソリューションと連携することで、単体施策にとどまらない、中長期視点での事業成長支援を実現します。

tkoは、パートナーサクセスとの連携を通して、「聞く効く」を“単なる制作サービス”ではなく、販売パートナーとともに企業成長を支える“伴走パートナー”として位置づける取り組みを加速してまいります。

詳細を見る :https://partnersuccess.jp/passport/products/371

◆ 掲載を通じて目指す姿

◆ 今後の展開

- サービス認知のさらなる拡大これまで直接リーチが難しかった業界・企業規模の顧客にも、「聞く効く」のコンセプトや活用イメージを広く届けていきます。- 「販促・マーケティング×パートナー戦略」の両輪支援パートナーサクセスが持つ「代理店連携」のノウハウと、「聞く効く」が持つ「クリエイティブ・マーケティング支援」の知見を掛け合わせることで、販売網の拡大と売上成長に寄与する体制づくりを支えます。- 長期的な企業成長への貢献単発の制作・スポット支援にとどまらず、継続的なサブスクリプションモデルにより、「事業戦略」「ブランドづくり」「日々の販促・マーケティング」のすべてを一気通貫で伴走するパートナーとして、継続的な企業成長に寄与していきます。

今後は、パートナーサクセスのネットワークを活用した販売パートナーとの連携強化に加え、共同セミナーや成功事例の発信なども視野に入れながら、「聞く効く」の導入企業における成功事例の創出と発信を進めてまいります。

また、企業フェーズや業種ごとの課題に合わせた支援内容の拡充を行い、「社内の外にいる、信頼できる社内メンバー」として頼られる存在を目指して、サービス価値の向上に取り組んでまいります。

◆ 事業パートナー募集について

パートナーの皆様は、個別の直接契約を行うことなく、自社の顧客課題に応じて「聞く効く」を提案することが可能です。また、案件の進捗管理から報酬の受け取りまでをパートナーサクセスのプラットフォーム上で完結できるため、パートナー企業は本来の営業活動や顧客支援に集中することができます。

「自社商材に付加価値となるサービスを組み合わせたい」「顧客のマーケティング・クリエイティブ課題まで踏み込んで支援したい」とお考えの事業者様は、ぜひ下記QRコードよりパートナー募集ページをご確認ください。

■会社概要

社名：パートナーサクセス株式会社（PartnerSuccess, Inc.）

代表：代表取締役CEO 永田 雅裕

所在地：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F

事業内容：紹介マーケット「PartnerSuccess パスポート」の開発・提供、次世代型 代理店連携管理クラウド「PartnerSuccess PRM」の開発・販売、代理店戦略コンサルティング

■ 会社概要

社名：株式会社ティー・ケー・オー

所在地：〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町4番3号

代表者：代表取締役社長 神吉 康太

創業：1964年10月

設立：1978年4月

事業内容：広告・プロモーションを中心とした各種クリエイティブ制作、コミュニケーション戦略立案 ほか

コーポレートサイト：https://www.tkonet.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ティー・ケー・オー

「聞く効く」運営事務局

担当：筒井・山崎

E-mail：info@kikukiku.net