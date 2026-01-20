株式会社こっこー、KURE未来FESTAに2年連続出展！

株式会社こっこー

株式会社こっこー（所在地：広島県呉市、代表取締役：槙岡達也、以下当社）は、2026年2月15日(日)に開催される地域イベント「KURE未来FESTA」に昨年に引き続き2回目の出展をすることが決定いたしました。

KURE未来FESTAは「呉でつながる未来」をテーマに地域企業・団体・市民が一体となって学びや交流を行う地域イベントです。当社は前回、同イベントに初出展し、事業内容をわかりやすく、身近な製品の分別体験や実車によるUFOキャッチャー体験等で紹介しました。来場者からも多くの反響をいただいたことから、今回も継続して出展する運びとなりました。

2回目となる出展では体験型ワークショップの内容をブラッシュアップし、新たにペットボトルキャップを再利用したキーホルダー・コースター製作（選択制・なくなり次第終了）を実施します。捨ててしまうペットボトルキャップを使って、世界に一つだけのアイテムを作ってみませんか？また、前回大人気だった「クレーン付きトラックのUFOキャッチャー」も再登場します！

作って、遊んで、学べる特別な体験をご用意しておりますので、ぜひご来場ください。

■出展概要（イベント詳細は呉未来塾のインスタグラムでご確認いただけます）

・イベント名：KURE未来FESTA

・開催日時：2026年2月15日（日）10:00～15:00

・会場：虹村公園多目的広場（広島県呉市広多賀谷2-9）

・主催：呉未来塾

・後援：呉市・呉市教育委員会

・出展内容：ステージ発表、呉のおしごと体験＆働く自動車、マルシェ、キッチンカーの出展など



（当社出展内容）

★呉のおしごと体験！

・解体＆分別体験

・キーホルダー・コースター作りのワークショップ(選択制・なくなり次第終了)

★働く自動車＆体験ワールド

・車両展示（ヒアブ車）

・ヒアブ車の乗車体験

・プレスしたアルミ缶・スチール缶の展示

・クレーン付きトラックによるUFOキャッチャー体験

★来場者プレゼント

当社ブースにご来店いただき、上記体験・アンケートに回答いただいた方にはエコバックをプレゼント！（限定500個、各家庭1個まで）

■KURE未来FESTAについて

呉市の高校生や大学生が主体となり、呉市の魅力や新たな観光資源の発見、呉市の魅力をPRできる新たなコミュニティツールを創出することを目的として開催するイベントです。

■呉未来塾について

呉未来塾とは、未来ある子どもたちに大人がサポートしながら、将来必ず役立つ経験や人と人との繋がりを大切にすることを知ってもらうこと、また、何事もお互い様で運営できる環境を整備し、子どもたちが自由な発想で経験できる場を提供できるようにすることを目的しています。

当社は今後も地域イベントへの参加や情報発信を通じて地域社会とのつながりを大切にしながら、持続的な事業活動を行ってまいります。

株式会社こっこー

広島県呉市に本社を置き、鉄・非鉄スクラップや廃棄物、鉄鋼材加工やエクステリアを取り扱う、総合リサイクル企業です。