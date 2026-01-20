【シンクの小さな救世主‟UK!UK!”】2月ギフト・ショーに初出展！

八商商事株式会社

八商商事株式会社（本社：大阪府大阪市城東区、代表取締役社長：小川高弘）は、2026年2月4日（水）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される 第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 に初出展いたします。

“浮かせる収納”で、水回りの「省スペース・時短・清潔」が叶う『 UK!UK!(ウキウキ) 』シリーズ。キッチンや水回りの悩みを解決し、毎日の暮らしがちょっとウキウキになる新習慣を提案。

101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 出展

※ブースはイメージです。

【出展概要】

名称：第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026(https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/)

会期：2026年2月4日（水）～6日（金）

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明）

ブーズ：東6-T25-08(https://drive.google.com/file/d/1M4-5lrTSwLHSuolHIad7C1qWx_sbJu5e/view?usp=sharing)（←ブース位置拡大図はこちらをクリック）

出展製品：「UK!UK!」シリーズ（キッチンシンクまわりを快適にするアイテム）

体験ブース：実際に手に取って動作・効果を体感していただけるスペースを設置

製品説明＆デモ：「UK!UK!」がどのように清潔・便利なキッチン空間を実現するかご説明

新提案：ギフト市場に向けた新たな展示もご用意

キッチン雑貨の取り扱いを検討している方、ラインナップを増やしたい方、新たにOEMしたい方など、皆様のご来場を心よりお待ちしております。ぜひお立ち寄りください！

UK!UK!シリーズ

キッチンは「置く」から「浮かせる」時代へ。

暮らしの小さなストレスを、浮かせることで軽やかに解決！

共働きや単身世帯が増え、仕事と家事の両立のなか、少しでも家事をストレスフリーに出来たら…そんな想いで開発したUKIUKIシリーズ。使う人の年齢・性別・国籍を問わず、シンプルで機能的なロングセラーを目指して生まれたUK!UK!で、暮らしをちょっとウキウキに。

▼商品詳細は下記の商品名をクリック！

浮かせるスポンジホルダーUKIUKI(https://item.rakuten.co.jp/hassho/shu-01s/)浮かせるスポンジホルダーのためのキッチンスポンジ(https://item.rakuten.co.jp/hassho/shus-04s/)差し込むタオルホルダーUKIUKI(https://item.rakuten.co.jp/hassho/thu-01s/)しぼれる排水口ネットホルダーUKIUKI(https://item.rakuten.co.jp/hassho/nhu-01s/)浮かせるポリ袋ホルダーUKIUKI(https://item.rakuten.co.jp/hassho/phu-01s/)浮かせる逆さボトルホルダーUKIUKI(https://item.rakuten.co.jp/hassho/bhu-01s/)

■八商商事（ハッショウショウジ）

八商商事株式会社は、「HASSHO de HAPPY! ハッショーのハッソーでハッピー！」をモットーに、あなたの困ったを「八商」の「発想」で「ハッピー」に解決！あなたの「ハ・ハ・ハ」を作る会社として、日々の暮らしに潜む「ちょっとした不満」や「ストレス」を解消する、革新的な生活用品の企画・開発・製造・販売を手がけています。1961年の設立以来、「お客様の目線に立った製品開発」を追求し、快適で豊かなライフスタイルを提案し続けてまいりました。特に、キッチン用品においては、機能性とデザイン性を両立した製品開発に強みを持ち、累計600万個以上を販売した「UK!UK!シリーズ」はその代表例です。私たちは、これからもお客様の「こんなものがあったらいいな」という声に耳を傾け、高品質でユニークな製品を提供することで、社会全体の生活の質の向上に貢献してまいります。

【会社概要】

企業名：八商商事株式会社

■代表者：代表取締役社長 小川高弘

■所在地：〒536-0021 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目13番11号 八商興産ビル

■設立: 1961年

■事業内容: 生活用品の企画、開発、製造、販売

■公式HP: https://www.hassho-shoji.co.jp/

■お問い合わせ先：https://www.hassho-shoji.co.jp/contact/

※お問い合わせの際は、メール本文に「プレスリリースより問い合わせ」と記載してください。

※お問い合わせに関してはメールのみの受付（お電話はご遠慮ください）