売れるネット広告社グループ、子会社JCNTが衆議院選挙等の大型案件に備えレンタル端末をリニューアル実施～国内外向けレンタル端末を刷新し、より利便性の高いサービスへ～

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、グローバル情報通信事業を担う連結子会社である株式会社JCNT（以下JCNT）において、国内外向けレンタルスマートフォンおよびモバイル型Wi-Fi端末の大規模リニューアル（初回）を実施したことをお知らせいたします。

本件は、2025年12月18日にお知らせいたしました、レンタル端末刷新方針に基づく取り組みであり、今回、国内外向けレンタルスマートフォンおよびモバイル型Wi-Fi端末を合わせて約3,000台規模でリニューアルいたしました。これにより、多様化・高度化するお客様の利用シーンに対応し、より利便性の高い通信環境を提供することで、顧客満足度の向上およびリピート利用の促進を図ってまいります。

今回の端末リニューアルは、JCNTの強みである衆議院選挙をはじめとする国政・地方選挙等の大規模案件運用、オリンピック等の海外大型イベント、ならびに修学旅行を中心とした教育旅行分野において、短期間で大量台数の手配・一斉配備・運用終了後の回収までを含む高難度なオペレーションに対応することを目的としております。

本リニューアルにより、通信の安定性および端末性能の向上を通じて、各種大型案件における運用品質を一段と高め、当社ブランドイメージの向上ならびに顧客満足度のさらなる向上につなげてまいります。

本施策は、顧客LTV（ライフタイムバリュー）の最大化を通じた安定的な収益基盤の構築に寄与するものであり、グローバル情報通信事業の中長期的な成長を支える重要な取り組みと位置付けております。今後も、市場ニーズや利用シーンの変化を踏まえ、端末の随時入れ替えや新機種のラインナップ拡充を継続的に実施し、サービス競争力の強化を図ってまいります。

【売れるネット広告社グループ「JCNT」の取引実績】

【売れるネット広告社グループ「JCNT」の2025年７月期実績】

【売れるネット広告社グループ「JCNT」2026年７月期業績予想】

【今後の展望】

今後は、前倒し申込をさらに促進し、ピーク時の集中を緩和することで、安定運用とコスト最適化を一段と進めてまいります。あわせて、教育旅行事業者・学校との共同プロモーションを強化し、団体・大型案件の獲得を推進するとともに、申込・変更・進捗確認をワンストップで完結できるオンライン機能の拡張を予定しています。引き続き、利用者の皆様の声を商品・オペレーションに迅速に反映させ、持続的な成長と提供価値の最大化を目指して取り組んでまいります。

なお、本件による売れるネット広告社グループの連結業績に与える影響は現時点では軽微と考えておりますが、2026年７月期の連結業績にプラス寄与を見込んでおります。

以 上

