DYM、サッカーベルギー1部リーグ「シント＝トロイデンVV」のスポンサーに

人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、ベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ「シント＝トロイデンVV（Sint-Truidense Voetbalvereniging、以下STVV）」のスポンサーとなりましたので、お知らせいたします。

(C)STVV 2025-2026

■スポンサー契約について

STVVは、ベルギー1部リーグに所属する歴史あるサッカークラブで、日本人選手が欧州に挑戦する舞台としても広く知られ、日本と欧州をつなぐクラブとして、国内外から高い注目を集めています。

DYMは、医療・人材・WEB・グローバル事業を中心に、挑戦する人や組織を支えるサービスを展開してきました。

今回のスポンサー契約は、そうした取り組みの一環として実施するものです。

■今後について

DYMは本契約を通じて、スポーツという枠を超え、挑戦する人やチームを支える企業としての姿勢を発信してまいります。

今後も、事業活動を通じて社会に価値を提供するとともに、国内外に目を向けた取り組みを継続してまいります。



■シント＝トロイデンVV（STVV）について

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。

公式サイト：https://stvv.jp/

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、M＆A事業 等

(9)URL ：https://dym.asia/