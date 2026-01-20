福士蒼汰さんが、忙しい合間を縫って訪れる名店とは？「GOODA」Vol.87を公開

株式会社ブランジスタ「GOODA」Vol.87表紙：福士蒼汰さん

無料で読める電子雑誌を発行する株式会社ブランジスタメディアは、福士蒼汰さんが表紙・巻頭グラビアを飾る、ライフスタイルマガジン「GOODA(グーダ)」Vol.87を公開いたしました。

■ GOODA Vol.87 表紙・巻頭：福士蒼汰さん

手にするだけで毎日ちょっとハッピーな気持ちになれる。そんな、とっておきを紹介しているライフスタイルウェブマガジン「GOODA」。「東京クラシック飯」をテーマにした最新号には、俳優・福士蒼汰さんが登場します。

フジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』で主演を務める福士蒼汰さん。警視庁の広報課を舞台に、報道を巡る問題点を描く本作で、刑事から広報課へ異動となった主人公・今泉麟太郎を演じています。作品の見どころや役に向き合う姿勢に加え、今号のテーマである「名店」を切り口に、福士さん自身の行きつけの店や、人生を豊かにしてきた食の記憶について語ってもらいました。

特集では、東京のクラシックな名店と、そこにふさわしいファッションにフォーカス。時代を超えて愛される名品と、長く支持され続ける場所で過ごす時間は、“大人”の価値観や審美眼を磨いてくれるはず。装いと行き先を意識することで生まれる、粋な時間の楽しみ方を提案します。

■ 愛されるには理由がある 大人が持つべきクラシック／ 福士蒼汰

GOODA Vol.87巻頭：福士蒼汰さん

ヴィンテージ時計や老舗メーカーのシューズなど、いつまでも愛される名品には、人を惹きつける魅力があります。何よりも、そんな名品を身につければ気分が高揚するはず。クラシックな名品を軸にしたコーデを福士蒼汰さんが着こなします。

■ スペシャルインタビュー ／ 福士蒼汰

最後の晩餐に決めているほど「焼き蛤が大好物です（笑）」と話すほど、大の海鮮好きだという福士さん。食の思い出について伺うと、毎年実家で楽しむ正月の昆布餅、記念日に家族で必ず集まる行きつけのお店、大阪府・難波と福岡県・小倉に必ず立ち寄るお気に入りの名店があると教えてくれました。好きなものにはとことん向き合う一方、それ以外にはあまりこだわらないとのこと。ファッションも同じもので長く着続けるタイプで、服をまったく新調しない年もあるそうです。続きは本誌でご覧ください。

■ 王道知らずして語るべからず。名品ファッションで訪ねる東京クラシック「飯」

GOODA Vol.87 東京クラシック飯「大坂屋 砂場」

名品ファッションに身を包み、東京の名店で過ごす粋な時間。明治5年創業、虎ノ門の老舗蕎麦店「大坂屋 砂場」を訪れ、伝統のそばを味わいます。歴史ある店の雰囲気に合わせた装いは、クラシックなタブカラーシャツで上品に。

■ 美しい庭園を眺めながら食事をいただく大人の嗜み錦水で料亭デビューGOODA Vol.87 東京クラシック飯「錦水」

都心にありながら広大な庭園を擁する、ホテル椿山荘東京の老舗料亭「錦水」へ。四季折々の庭園を眺めながら、料亭ならではのゆったりとした時間を楽しみます。格式高い料亭にふさわしい足元には、オールデンのコードバン タッセルモカシンを選び、大人の洗練を演出。

■ 昭和の文豪たちが通った銀座の老舗Barは大人の社交の場GOODA Vol.87 東京クラシック飯「ルパン」

昭和の名だたる文豪たちが集った銀座のバー「ルパン」では、オーセンティックな雰囲気に合わせ、英国王室御用達のジョンスメドレーのニットを着用。大人の社交の場にふさわしい装いで、特別な時間を過ごします。

