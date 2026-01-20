【星のや軽井沢】新緑の息吹に触れる、春の５つの過ごし方を提案

星野リゾート水波の部屋・外観

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。その始まりの地である長野県の「星のや軽井沢」では、2026年春の期間、新緑の息吹に触れる、春の５つの過ごし方を提案します。鳥たちがさえずり始める谷の集落で、心身を解放し、春の目覚めを五感で感じるための特別な体験です。春の恵みをいただく「山菜鍋朝食」や棚田ラウンジで春の彩りを楽しむ「棚田のあんみつ」、そして心身の癒しをもたらす「花見温泉」。さらに、知的好奇心を刺激する「谷の集落巡り」や本格的な「早朝バードウォッチング」など、この時期にしか体験できない特等席を紹介します。

背景

浅間山麓の豊かな森に囲まれた星のや軽井沢では、清らかな水が流れる川辺に新芽が顔を出し、鳥たちがさえずり始めることで春の訪れを知ります。標高約1,000ｍに位置する軽井沢は、春の訪れが遅く、季節の一瞬一瞬の変化をより繊細に感じることができます。星のや軽井沢では、こうした春の訪れを五感で感じてほしいという思いから、さまざまな趣向を凝らした体験を用意しました。

■春の訪れを感じられる「谷の集落巡り」春の訪れを感じる谷の集落

星のや軽井沢のコンセプト「谷の集落に滞在する」を紐解く、滞在の始まりにふさわしいツアーです。集落の春は、黄色い花を咲かせるフクジュソウの開花から始まり、フキノトウやダンコウバイなどさまざまな植物の芽吹きが見られます。春の芽吹きに満ちた集落を巡りながら、この地の歴史や自然との共生の物語と、滞在をより豊かにする季節の催しを、スタッフが案内します。

期間：3月1日～5月31日

時間：15:00～

料金：無料

予約：不要

■色鮮やかな鳥に出会える「早朝バードウォッチング」幸せを運ぶ青い鳥と呼ばれる「オオルリ」

星のや軽井沢に隣接する国設「軽井沢野鳥の森」で、春の訪れとともに繰り広げられる野鳥たちの営みを体験するツアーです。春は、約25種類の鳥を観察できる絶好の機会です。特に早朝は、活動が最も活発になる時間で、縄張りを主張する力強い歌声や、木々の間を飛び交う姿を観察できます。動植物の専門家「ピッキオ」のガイドが、双眼鏡の使い方から野鳥の見分け方まで丁寧にサポートします。

期間：4月下旬～5月中旬

時間：5:00出発～7:30まで

料金：4,000円（税込）

予約：公式サイト（https://picchio.co.jp/tour/100）にて前日17:00まで受付

備考：小雨開催、荒天時中止（中止の場合は当日4:30までに決定し、予約済みの方に連絡します。）

■春の恵みをいただく「山菜鍋朝食」「山の朝食」より山菜鍋朝食

メインダイニング「日本料理 嘉助」で、里山の春の味覚である山菜をふんだんに使った朝食を提供します。山菜の苦みは、冬に溜め込んだ体内の老廃物を排出し、活動的になる春に向けて体を整える効果があります。中でも山菜鍋は山の食材が持つ本来の味を堪能でき、春の目覚めを促す滋味深い一品です。

期間：3月上旬～5月下旬

時間：7:00～10:00

料金：1名4,235円（税・サービス料込）

予約：公式サイト（ https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakaruizawa/dining/ (https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakaruizawa/dining/)）

にて前日まで

備考：仕入れ状況により、内容や食材が一部変更になる場合があります。

■遅咲きの桜を愛でる「花見温泉」星野温泉 トンボの湯

標高約1,000mに位置する軽井沢では、ヤマザクラの開花が4月下旬と遅く、春の訪れを長く楽しめます。「星野温泉 トンボの湯」では、開放的な空間の中で桜を眺めながら、心身ともに温まることができます。春風に舞う花びらを眺め、清々しい空気と温泉に包まれる、心も体も癒されるひとときです。

時間：9:00～22:00（最終入場：21:15）

料金：無料

予約：不要

備考：9:00～10:00は宿泊者専用時間

ゴールデンウィーク期間は営業時間が変更になる可能性があります。

開花状況は年毎で変動があります。

■春の彩りを楽しむ「陽春の八つどき」「棚田ラウンジ」春限定メニュー

星のや軽井沢の象徴的なランドスケープを望む特等席「棚田ラウンジ」では、集落の芽吹きを表現したあんみつを提供します。集落に自生するアブラチャンやダンコウバイといった植物から着想を得た、ほのかな香りをまとったゼリーやムース、季節のフルーツ、そして信州らしい花豆餡を添えた、新感覚のあんみつです。日本の原風景と食文化を堪能できる、心和むひとときを過ごせます。

期間：3月1日～5月31日

時間：13:00～

料金：1名2,662円（税・サービス料込）

予約：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakaruizawa/）にて

前日まで受付

