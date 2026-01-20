新しい一年の始まりにこそ行きたい旅。宮地嶽神社参道から眺める“光の道”と、宗像大社早朝参拝で運気を整える開運宿泊プランの販売を開始【メルキュール福岡宗像リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社宮地嶽神社参道から眺める「光の道」や日本最古の神社のひとつ「宗像大社」を訪ね、運気を高める旅を

玄界灘を望む海辺に佇むリゾートホテル「メルキュール福岡宗像リゾート＆スパ」（福岡県宗像市／総支配人：横井 昌宏）では、新しい一年の始まりに、心身を整え、運気を高める特別な旅体験として、2つの開運宿泊プランの販売を開始します。

日本神話に登場する日本最古の神社のひとつ（*1）「宗像大社（むなかたたいしゃ）」を擁する宗像の地ならではの「2つの開運宿泊プラン」。プランでは、宮地嶽神社（みやじだけじんじゃ）「光の道」鑑賞と参拝、神職の案内による宗像大社の早朝特別参拝、さらにホテルオリジナルのスイーツや開運料理が楽しめます。宗像に息づく信仰や自然、豊かな食を五感で味わい、2026年の運気上昇を願う旅を提案します。

*1：出典 https://munakata-taisha.or.jp/

■新しい一年の始まりに、宗像で“運を迎える”2つの特別な開運ステイ

【開運宿泊プラン１】宮地嶽神社「光の道」鑑賞と参拝で英気を養う旅

重さ約3トンの大注連縄（しめなわ）が飾られる神聖な雰囲気が漂う拝殿拝める機会は年に2回だけ、奇跡の絶景と言われる「光の道」

年に2回、2月下旬と10月下旬に約１週間だけ「光の道」が現れる宮地嶽神社。神社から海に向かって一直線に伸びる参道を、玄界灘に沈む夕陽が黄金に照らすその様子が「光の道」と言われています。例年2月中旬から約2週間にわたり「光の道 夕陽のまつり」が開催され、神秘的かつ力強さを感じる光景を一目見ようと、全国から多くの人々が訪れます。また宮地嶽神社は、「何事にも打ち勝つ開運の神社」として信仰され、商売繁昌や開運招福を願う人々が全国から訪れる名社です。本プランでは、宿泊日の夕方に参拝し、神々しい光景と宮地嶽神社のお力で内なる英気を養います。１月下旬から早咲きの寒緋桜も境内に咲き始めるので、一足早く春の訪れを楽しむことができます。

光の道を参拝した後は御朱印所で、ホテルと神社が共同で企画したオリジナル御朱印が授与されます

(*2）。旅の記念として、また新しい一年の願いを込めた証として、持ち帰ることができます。

*2：御朱印の授与には「初穂料」が必要です。初穂料は現地で納める形となります。

プレートの上に現れる“光の道”。ホテルオリジナル開運スイーツで、口福を味わう

ディナータイム、食事の終わりにスタッフからサーブされる宿泊者限定の特別なデザートプレート

実際に「光の道」を鑑賞した後は、ホテルオリジナルの開運スイーツに舌つづみ。

当ホテルでは、宗像いちごファームでホテルスタッフがいちごを育てる取り組みを行っており、このいちごを使用した中華風の一皿をディナータイムにレストラン「Loavore（ロカボール）」で提供します。旬を迎え甘みと果汁たっぷりのいちごと、やさしい甘さの粒あんを、「福を巻き込む」という願いを込めて春巻き仕立てに。サクッとした食感の後に粒あんの甘み、そしていちごの酸味が口いっぱいに広がります。

いちごを練り込んだ生地でさらりと上品な口当たりのこし餡を包み、ココナッツの衣をまとわせた饅頭は夕陽を模しており、春巻きの皮で作った「光の輪」でデコレーションしています。中国料理の代表的なスパイス・五香粉で「光の道」を描き、視覚でも楽しめる繊細な一皿に仕上げました。

スイーツと合わせて提供するのは、開運を象徴する“開花”をテーマにした工芸茶です。湯を注ぐと、つぼみのような茶葉がゆっくりと花開き、立ち昇るジャスミンの豊かな香りが心をほぐします。味覚と視覚、そして嗅覚でも楽しめる、当プラン宿泊者限定の特別なデザートを堪能できます。

【プラン名】宮地嶽神社「光の道」オリジナル御朱印プラン

【予約期間】2026年1月26日（月）～4月27日（月）

【宿泊期間】2026年2月1日（日）～4月30日（木）

【料 金】1泊2食付きオールインクルーシブ 17,910円～ （2名1室利用時の1名料金）

【予約・詳細】https://mercure-fukuokamunakata-resortandspa.jp/plan/goshuin-kaiun-sweets/

【開運プラン２】宗像大社「早朝特別参拝」で心を整える旅

宗像大社は、日本書紀や古事記にもその名を残す、日本有数の古社で、世界遺産「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の中心をなす神社です。天照大神の三柱の御子神「宗像三女神」を祀り、古来より航海安全や開運の神として篤く信仰されてきました。本プランでは、特別に神職を迎え、神話や由緒、歴史など宗像大社に親しみながら、清々しい朝の空気の中で辺津宮を巡ります。早朝ならではの静けさに包まれた境内での参拝は、心を整える特別な時間となります。

和のスイーツで、ほっと一息

「けし餅」特別記念品一例（時期により内容が異なります）



参拝の後には、境内にあるむなかた茶愉の「けし餅」の引換券を使ってブレイクタイムを。「厄を消し去る」という願いが込められ、古くから縁起物として親しまれてきた、けしの実を使ったスイーツです。朝の静かなティータイムは、せわしない日常を忘れさせ、心を整えるひと時に。また、旅の想い出として特別記念品を持ち帰れます。

【プラン名】宗像大社 早朝特別参拝プラン

【予約期間】2026年1月19日（月）～3月28日（土）

【宿泊期間】2026年1月26日（月）～3月31日（火）

【料 金】1泊2食付きオールインクルーシブ 18,910円～ （2名1室利用時の1名料金）

【予約・詳細】https://mercure-fukuokamunakata-resortandspa.jp/plan/munakata_kaiunstay/

■縁起を担ぐ、新春ならではの開運料理と地酒を楽しむ

鯛の旨味をまとった炊き込みご飯は滋味深い味わい地元食材に地酒を合わせて味覚でその土地を楽しむ

２月1日から、夕食ビュッフェでは「ゲン担ぎ」に謂れのある食材を使ったメニューを提供します。

地元で水揚げされた真鯛を贅沢に使用した、鯛の炊き込みご飯はふっくらとした身の旨みが米一粒一粒に染みこんだ滋味深い味わいです。「めでたい」に通じる縁起の良い料理として運気上昇のゲン担ぎに堪能ください。

食後には中華菓子・桃饅頭を提供します。桃は、古来より邪気を祓い不老長寿をもたらす食材と言われており、新たな門出、成長、健康への願いを込めて食されてきた一品です。

運気上昇に向けて、食の面にもこだわったホテル自慢の美味しさです。

また当ホテルでは、福岡・宗像がもたらす豊かな食材をより楽しむために、地酒の提供にも力を入れています。宗像大社のお神酒でもある「楢の露」の他に、期間限定（2月末日まで）で福岡の地酒2種類も登場するため、飲み比べで楽しむことができます。常温はもちろん、寒い時期ならでは燗酒で楽しむのもお薦めです。辛口ながら温度を上げることで膨らむ旨味と立ち昇る香りは、鯛めしとの相性も抜群です。

【提供期間】

開運料理：2026年2月1日（日）～4月30日（木）

熱燗フェア：2026年1月8日（木）～2月28日（土）

※提供時間はレストランディナー営業時間に準ずる

■メルキュール福岡宗像リゾート&スパ

福岡の玄関口・JR博多駅からも快速電車で約30分とアクセス良好で、思い立った時にすぐに行ける「メルキュール福岡宗像リゾート＆スパ」 は玄界灘を望む海辺に佇むリゾートホテルです。青く広がる海と豊かな自然、湯量豊富な温泉大浴場や露天風呂、四季折々の食材を取り入れたビュッフェレストラン、ラウンジでのアルコールサービスを含むオールインクルーシブのおもてなしで、心から寛げるひとときをお届けします。宗像の海の幸や九州ならではの味覚、地域文化に触れるアクティビティを通じて、この土地ならではの魅力を体感していただける新しい旅のスタイルを提案しています。

玄界灘を望む海辺に佇むリゾートホテル岩づくりの温泉露天風呂に癒される玄海さつき温泉ホテルスタッフが育てたいちごを使ったメニューを期間限定で提供中

所在地：〒811-3514 福岡県宗像市田野1303

TEL：03-5539-2612（予約センター）

料金：オールインクルーシブ 1泊19,000円～（2名1室1名あたり、税・サ込）

※一部有料、ランチの提供はございません。

アクセス：JR東郷駅より車で約20分、福岡空港から車で約60分

公式サイト：https://mercure-fukuokamunakata-resortandspa.jp

■メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973 年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、70 か国以上に 1,000 以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110 か国以上に 5,600 以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラム ALL（オール）の参加ブランドです。

■アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界 110 ヶ国で 5,700 を超えるホテルやレジデンス、10,000 を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約 45 のホテルブランド、さらに Ennismore と共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALL は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967 年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISIN コード：FR0000120404）および OTC 市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年1月20日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。