¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¾¾ËÜ¥»¥¤¥¸»á¤¬ÉÁ¤¯¡Ø¤Í¤º¤ß¤ÎANDY¡Ù¤«¤é¡Ö¤â¤³¤â¤³»É½«¥Ýー¥Á¡×¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ßÀ ¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Í¤º¤ß¤ÎANDY¡¡¤â¤³¤â¤³»É½«¥Ýー¥Á¡×¡Ê1²ó400±ß¡¦ÀÇ10%¹þ¡¢Á´5¼ï¡Ë¤ò2026Ç¯1·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³ー¥Êー¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡Ö¤Í¤º¤ß¤ÎANDY¡×¤¬¡¢¤â¤³¤â¤³»É½«¥Ýー¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー ¾¾ËÜ¥»¥¤¥¸»á¤¬ÉÁ¤¯¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¥Áー¥º¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¿©¤¤¤·¤óË·¤ÎANDY¤Î»Ñ¤¬¡¢¥µ¥¬¥é»É½«¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©ÂÎÅª¤Ç»×¤ï¤ºÉï¤Ç¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥µ¥¬¥é»É½«¤Î¤â¤³¤â¤³´¶¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤ª»ý¤ÁÊâ¤¤Î¥Ýー¥Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¤¥¨¥íー
¥ª¥ì¥ó¥¸
¥Ö¥ëー
¥°¥êー¥ó
¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡Ú¾¦ÉÊÀâÌÀ¡Û
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Í¤º¤ß¤ÎANDY¡¡¤â¤³¤â¤³»É½«¥Ýー¥Á
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê
¡ü²Á³Ê¡§1²ó400±ß
¡üÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÍ°Ê¾å
¡ü¼ïÎà¿ô¡§Á´5¼ï
¡¦¥¤¥¨¥íー
¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸
¡¦¥Ö¥ëー
¡¦¥°¥êー¥ó
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡ü¾¦ÉÊÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë ¡ÊËÜÂÎ¡Ë¥Ê¥¤¥í¥ó¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥Êー¡Ë
¡üÀ¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
¡ü¼è°·¤¤¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡ÀßÃÖ¾ì½ê
¡üÈ¯Çä¸µ¡§¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï2026Ç¯1·î¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÇ¸¢¤ÎÃç²ð¡¦ÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¥Ù¥ó¥Àー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È(¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÇ¸¢¤ÎÃç²ð¡¦ÈÎÇäÅù)¡¢¥«¥×¥»¥ë¥Ù¥ó¥Àー»ö¶È
X¡§https://x.com/ip4_cpsl¡¡¡Ê¡÷ip4_cpsl¡Ë
Instagram¡§https://www.instagram.com/ip4_official/¡¡¡Ê¡÷ip4_official¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@ip4.co.jp