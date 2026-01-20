おしりを切られても前向き！「前向キウイ」がカプセルサイズのマスコットになってカプセルトイに初登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「湊谷鈴ふれんず！ かぷぐるみ 前向キウイ」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年1月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

SNSで話題！くすっと笑える"ゆるかわいい"イラストが人気を集めるイラストレーターの湊谷鈴さんが描く「前向キウイ」がカプセルトイに初登場！





おしりを切られてしまっても、「座りやすいかも」と前向きな様子の「前向キウイ」は健気でなんだか応援したくなるキャラクター。そんな前向キウイが、キウイの断面になっているおしりもばっちり再現された、カプセルサイズのぬいぐるみマスコットになりました。全長50mmのサイズ感で愛おしさ倍増！思わず撫でたくなるふわふわのボア生地仕様です。ゴム紐付きだからカバンにつけられるのも便利です。ラインナップは「前向キウイ」「前向キウイ（イエロー）」「ラッキーウイ」「ベストキウイ賞」「キウイパック」の全5種。色違いやスター型のおしりにも注目してみてください！ぜひ、この機会にゲットして、前向キウイといろんな場所にお出かけしましょう！

前向キウイベストキウイ賞

●商品名：湊谷鈴ふれんず！. かぷぐるみ 前向キウイ

●発売日：2026年1月下旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全5種

・前向キウイ

・前向キウイ（イエロー）

・ラッキーウイ

・ベストキウイ賞

・キウイパック

●商品素材：ポリエステル、天然ゴム＋ポリエステル（紐）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年1月現在のものです。

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp