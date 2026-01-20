おしりを切られても前向き！「前向キウイ」がカプセルサイズのマスコットになってカプセルトイに初登場！
アイピーフォー株式会社
SNSで話題！くすっと笑える"ゆるかわいい"イラストが人気を集めるイラストレーターの湊谷鈴さんが描く「前向キウイ」がカプセルトイに初登場！おしりを切られてしまっても、「座りやすいかも」と前向きな様子の「前向キウイ」は健気でなんだか応援したくなるキャラクター。
そんな前向キウイが、キウイの断面になっているおしりもばっちり再現された、カプセルサイズのぬいぐるみマスコットになりました。
全長50mmのサイズ感で愛おしさ倍増！
思わず撫でたくなるふわふわのボア生地仕様です。
ゴム紐付きだからカバンにつけられるのも便利です。
ラインナップは「前向キウイ」「前向キウイ（イエロー）」「ラッキーウイ」「ベストキウイ賞」「キウイパック」の全5種。
色違いやスター型のおしりにも注目してみてください！
ぜひ、この機会にゲットして、前向キウイといろんな場所にお出かけしましょう！
前向キウイ
ベストキウイ賞
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「湊谷鈴ふれんず！ かぷぐるみ 前向キウイ」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年1月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
●商品名：湊谷鈴ふれんず！. かぷぐるみ 前向キウイ
●発売日：2026年1月下旬から順次発売予定
●価格：1回400円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全5種
・前向キウイ
・前向キウイ（イエロー）
・ラッキーウイ
・ベストキウイ賞
・キウイパック
●商品素材：ポリエステル、天然ゴム＋ポリエステル（紐）
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年1月現在のものです。
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp