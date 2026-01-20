【インド法セミナー】セミナー「日本企業のためのインド法実務」開催のお知らせ

増田パートナーズ法律事務所

【セミナー概要】


・テ ー マ ：日本企業のためのインド法実務


　１．日本とインドのビジネス関係の変遷と展望


　２．インドの法制度および規制枠組み


　３．インドにおける商取引契約およびリスク分配の実務


　４．データ保護、サイバーセキュリティおよびデジタル規制


　５．日本企業が知るべき雇用法制および人事・労務コンプライアンス


　※本セミナーは英語で行われ、主要な部分のみ日本語で通訳を行う予定です。


　　 オンデマンド配信ではセミナー全体の日本語訳文も付ける予定です。


・日　　時 ：2026年2月19日（木）16:00～17:30（会場受付開始15:30）


　　　　　　 オンデマンド配信期間：2026年3月2日(月)～3月31日(火)


・会　　場 ：増田パートナーズ法律事務所


　　　　　　 東京都千代田区内神田1丁目6番10号　笠原ビルディング12階


・講　　師 ：Gaurav Dhwaj氏(Dhwaj & Associates創業者 兼 マネージングパートナー)


・参 加 費 ：無料


・受講方法：会場開催・Zoom（ウェビナー）によるライブ配信・オンデマンド配信


・申込方法：以下のGoogleフォームに必要事項をご入力の上、お申し込みください。


　　　　　　https://forms.gle/hbtwFBCqFcxpcruA6


　　　　　　※フォームへのアクセスが難しい場合は、info_seminar@msd-law.com に、


　　　　　　　 １.メールアドレス、２.貴社名、３.部署名、４.役職、５.ご氏名、６.ご希望の


　　　　　　　 受講方法をご連絡いただけますと幸いです。


・申込期限：2026年2月16日(月)


　　　　　　会場での受講については、定員に達し次第締め切らせていただきます。



※会場開催・ライブ配信による受講をお申し込みいただいた方にも、オンデマンド配信のURLをご案内いたします。オンデマンド配信は、期間中であれば、ご都合の良い時間帯で視聴可能です。ご都合のよい方法でご視聴ください。



皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。




【増田パートナーズ法律事務所Webサイト】


https://www.msd-law.com/



【Dhwaj & Associates（インド）Webサイト】


https://www.dalaw.in/



【本セミナーに関するお問い合わせ】


増田パートナーズ法律事務所 セミナー事務局


TEL：03-5282-7611（平日9:30～17:30）