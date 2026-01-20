【インド法セミナー】セミナー「日本企業のためのインド法実務」開催のお知らせ

増田パートナーズ法律事務所

【セミナー概要】

・テ ー マ ：日本企業のためのインド法実務

１．日本とインドのビジネス関係の変遷と展望

２．インドの法制度および規制枠組み

３．インドにおける商取引契約およびリスク分配の実務

４．データ保護、サイバーセキュリティおよびデジタル規制

５．日本企業が知るべき雇用法制および人事・労務コンプライアンス

※本セミナーは英語で行われ、主要な部分のみ日本語で通訳を行う予定です。

オンデマンド配信ではセミナー全体の日本語訳文も付ける予定です。

・日 時 ：2026年2月19日（木）16:00～17:30（会場受付開始15:30）

オンデマンド配信期間：2026年3月2日(月)～3月31日(火)

・会 場 ：増田パートナーズ法律事務所

東京都千代田区内神田1丁目6番10号 笠原ビルディング12階

・講 師 ：Gaurav Dhwaj氏(Dhwaj & Associates創業者 兼 マネージングパートナー)

・参 加 費 ：無料

・受講方法：会場開催・Zoom（ウェビナー）によるライブ配信・オンデマンド配信

・申込方法：以下のGoogleフォームに必要事項をご入力の上、お申し込みください。

https://forms.gle/hbtwFBCqFcxpcruA6

※フォームへのアクセスが難しい場合は、info_seminar@msd-law.com に、

１.メールアドレス、２.貴社名、３.部署名、４.役職、５.ご氏名、６.ご希望の

受講方法をご連絡いただけますと幸いです。

・申込期限：2026年2月16日(月)

会場での受講については、定員に達し次第締め切らせていただきます。

※会場開催・ライブ配信による受講をお申し込みいただいた方にも、オンデマンド配信のURLをご案内いたします。オンデマンド配信は、期間中であれば、ご都合の良い時間帯で視聴可能です。ご都合のよい方法でご視聴ください。

皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。

【増田パートナーズ法律事務所Webサイト】

https://www.msd-law.com/

【Dhwaj & Associates（インド）Webサイト】

https://www.dalaw.in/

【本セミナーに関するお問い合わせ】

増田パートナーズ法律事務所 セミナー事務局

TEL：03-5282-7611（平日9:30～17:30）