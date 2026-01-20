奈良の冬を贈る。～カカオ100％ビターチョコ × 甘くてサクサク食感の柿チップス～　冬季限定『やまと果らり チョコがけ富有柿チップス』新発売

株式会社リリオンテカカオ100%チョコ ×︎ 奈良県西吉野の富有柿チップス。ビターで引き立つ、自然の甘み

発売から半年で2万箱を突破した奈良発のクラフトチップス「やまと果らり」シリーズから、冬季限定商品が新登場。砂糖を一切使わない、カカオ100％のピュアチョコレートをコーティングした『チョコがけ富有柿チップス』を発売開始いたします。

やまと果らりは、素材本来の持ち味を活かすことを大切にしています。奈良県西吉野産の富有柿が持つ「自然由来の濃厚な甘さ」を備えたサクサク柿チップスと、ピュアチョコレートの「芳醇なビター味」を組み合わせることで、富有柿がもつ本来の果実味・甘さが、引き立つように仕上げました。

■ 開発背景：富有柿の自然の甘さを、もっと知って頂きたい

樹上完熟により育まれた西吉野の富有柿は十分な糖度をもち、濃厚で優しい甘さを味わえます。そのため「やまと果らり」の富有柿チップスも、砂糖は一切使っていませんが、驚くほど甘いのが特徴です。しかし、一般的には '甘さ＝砂糖や甘味料' というイメージが根強くあります。

あえて砂糖ゼロのカカオ100％チョコというビターな素材を合わせることで、口にすると溢れ出す柿の甘みを強調。西吉野の富有柿がもつ自然の甘さを、多くの方に知って頂きたいという想いから、今回の商品開発に至りました。

秋の風物詩である柿ですが、冬だからこそ生まれる新たな滋味お届けいたします。

■「チョコがけ富有柿チップス」の商品特長

奈良県五條市西吉野産、柿の王様「富有柿」。樹上完熟により高い糖度を誇る。低温減圧フライ製法で素材にも体にも優しくやまと果らりの製法

「やまと果らり」は、奈良の地野菜や果物を'からり'と揚げたクラフトチップスです。青果物本来の持ち味を活かすため、低温減圧フライ製法という特殊な製法を採用しています。

減圧環境にすることで、低温度帯でのフライ加工が可能となり、一般的なフライよりも素材がもつ本来の鮮やかな色味や美味しさ、栄養価を保ちながら、軽やかでサクサク食感のお菓子に仕上がります。

西吉野の富有柿と、ガーナ産のピュアチョコレート冬季限定の特別な味わい

今回新しく登場する、冬季限定「チョコがけ富有柿チップス」は、口に入れた瞬間はカカオの芳醇な香りが立ち、サクサク食べると富有柿の濃厚でやさしい自然の甘さが広がります。

富有柿がもつ甘さに自信があるからこそ、砂糖を一切使わないカカオ100％を合わせる。今までにない【柿チップス(甘さ)とチョコレート(ビター)】の組み合わせ。この対比によって生まれる贅沢な味わいをご堪能ください。

コーヒーなどと一緒に豊かなひと時をおすすめの楽しみ方

自然の恵みを受けたお菓子を、ゆっくりと少しずつ食べながら、コーヒーやお酒(ウィスキーやワイン)などとのペアリングに。砂糖不使用なので、健康意識の高い方へのギルトフリーなギフトとしてもおすすめ。



またバレンタインやホワイトデーなど、冬のギフトシーンにもぴったりです。従来の「やまと果らり富有柿チップス」が、冬にしか味わえないチョコレート菓子に。大切な方への特別な贈り物として、いかがでしょうか。

安心して食べて頂くために

●砂糖不使用

●100％植物由来

●カロリー控えめ

●無添加／無着色

●特定原材料不使用（※本チョコレートは乳を使用した設備で製造しています。）

多くの方に、できるだけ安心して「奈良の自然の美味しさ」を楽しんでいただきたい。そんな想いからシンプルで素朴な加工を心掛けています。

■開発者のコメント

ありのままの美味しさを、多くの方に

「奈良のテロワールを大切にし、『やまと果らり』の新たな可能性を引き出せるよう、試作を重ねました。今後も奈良の様々な青果物から商品開発し、【冬季限定チョコがけ】につきましてもシリーズ化できればと考えています。また、『やまと果らり』を通じて、奈良の青果物の美味しさ・魅力を多くの方々に知って頂けたら幸いに思います。」

■商品概要

やまと果らり チョコがけ富有柿チップス（冬季限定）

-商品名：やまと果らり チョコがけ富有柿チップス（冬季限定）

-価格・ラインナップ：

・2枚入り 735円(税込)

・6枚入り 2,214円(税込)

-販売場所：公式オンラインショップ、百貨店催事など

-百貨店催事情報：

■1/21-1/31 うめだ阪急 本店9F バレンタインチョコレート博覧会

■1/29-2/14 近鉄百貨店 橿原店6F バレンタインショコラコレクション

■2/11-2/17 近鉄百貨店 奈良店B1F 大和路 など

※冬季限定商品の、その他販売店情報はHP・SNS等で適宜お知らせいたします。

※「ショコネ」シリーズの催事展開につきましては別途HP・SNS等でご確認下さい。

▼2026年リリオンテの催事情報等は、公式サイト・SNSにて随時発信予定

■公式オンラインショップ https://www.choco-ne.shop/

■公式インスタグラム

【やまと果らり】https://www.instagram.com/yamato_karari/

【ショコネ】https://www.instagram.com/chocone2019/

■ブランド・会社紹介

「やまと果らり」とは

「やまと果らり」は、奈良県産の野菜や果物を、低温減圧フライ製法で“からり”と揚げたクラフトチップスです。素材本来の色味や味わいを活かしながら、サクっとした軽やかな食感に仕上げています。本商品に使用している富有柿は、奈良県五條市西吉野の生産者から直接仕入れたものを使用。宇陀市の自社工場にて、下処理から仕上げまで一貫して製造しています。



自然素材がもつ本来の味わいと美しさを大切にし、砂糖や添加物を使わず、特定原材料不使用・100％植物由来で仕上げている点も、ブランドのこだわりの一つです。

五條市西吉野の富有柿、宇陀市の紫菊芋など奈良の素材を使用株式会社リリオンテについて

株式会社リリオンテは、奈良から“ワクワク”を仕掛けるクラフト菓子メーカーです。

チョコがけラムネ「ショコネ」シリーズや、クラフトチップス「やまと果らり」など、お土産やギフトになるようなお菓子を展開しています。

「奈良のさまざまな彩りと、旅するようなささやかな楽しみを、ひとつひとつのお菓子に込めて。」

【会社概要】

「やまと果らり」シリーズチョコがけラムネ「ショコネ」シリーズ

会社名：株式会社リリオンテ

所在地：奈良県奈良市学園大和町４丁目２１２

代表者：代表取締役 栢森勇佑

事業内容：菓子企画・製造・販売、観光商品企画・販促

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社リリオンテ

TEL：0742-45-8744

E-mail：info@k2communication.jp

公式サイト：https://www.choco-ne.shop/