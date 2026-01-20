【1月29日・2月18日開催】岩手県盛岡市主催「令和7年度 盛岡市ケアラーズスクール」をニチイ学館が実施！～プロから学ぶ介護のコツと情報交換で、家族介護の不安を安心へ～

株式会社ニチイ学館



医療、介護、保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太）は、岩手県盛岡市主催の介護に関する勉強・相談会「令和7年度 盛岡市ケアラーズスクール」を実施いたします。第一回は2026年1月29日（木）13:00～、第二回は2026年2月18日（水）10:00～開始します。

このたびの勉強・相談会は、将来の家族介護への不安や家族介護者が抱える精神的負担の軽減を目的に、ニチイ学館 盛岡支店より盛岡市民の皆さまに向けて「介護に向き合う準備」「適切な介護知識」および「介護サービスの利用方法」を学ぶ講座を行います。ご興味のある方は奮ってご応募ください。

【令和7年度 ケアラーズスクール 概要】

日 時：第一回 令和8年1月29日（木）13:00～15:00

第二回 令和8年2月18日（水）10:00～12:00

会 場：第一回 青山地区活動センター 3階大ホール（岩手県盛岡市青山3-37-7）

第二回 キャラホール・都南公民館 3階第1研修室（岩手県盛岡市永井24-10-1）

※ 両会場とも駐車場はありますが、台数に限りがございます。できる限り公共交通機関をご利用ください

内 容：高齢者介護の基本やコツ、介護保険の仕組みなどの説明

参加者同士の交流

介護福祉士の経験談やケアマネージャーへの質問、相談など

参加対象：岩手県盛岡市に居住し、介護に不安をお持ちの方

定 員：各回40名

参加費：無料

申し込み方法：お電話にて承ります

申し込み・問い合わせ先：株式会社ニチイ学館 盛岡支店 019-621-5270（受付時間：平日9:00～17:00）

締め切り：第一回 令和8年1月28日（水）17:00

第二回 令和8年2月17日（火）17:00

【ニチイ学館 盛岡支店について】

名称：株式会社ニチイ学館 盛岡支店

住所：〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-1 マリオスビル12階

電話番号：019-621-5253

主な事業：介護・福祉関連サービス（訪問介護・通所介護・居宅介護支援など）

受付時間：9:00～17:00 ※ 土、日、祝日を除く

会社概要

医療関連事業・介護事業・保育事業を中心に、地域に根差した包括的サービスを全国で提供する総合生活支援企業。全国で約6,000件の医療機関へのサービス提供、約1,900の介護事業所運営の他、人材養成では50年以上にわたり 200万人以上の医療・介護分野のプロフェッショナルを輩出しています。

社名：株式会社ニチイ学館（NICHIIGAKKAN CO., LTD.）

代表者：代表取締役社長 社長執行役員 中川 創太

所在地：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ

創業年月：1968年12月

設立年月：1973年8月

事業内容：医療関連事業・介護事業・保育事業・ヘルスケア事業

URL：コーポレートサイト：https://www.nichiigakkan.co.jp/