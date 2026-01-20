【あおぎり高校】人気VTuberグループが、ひるがの高原スキー場とコラボ決定！ 【2月12日スタート】

株式会社フルグラフィックファクトリー


人気VTuberグループ「あおぎり高校」とひるがの高原スキー場が夢のコラボレーション！


岐阜県郡上市に位置する「ひるがの高原スキー場」は、2026年2月12日(木)より人気VTuberグループ「あおぎり高校」とのコラボイベント「ゲレンデマジックがあるって本当ですか！？」を開催いたします。



あおぎり高校×ひるがの高原スキー場


特設サイト：https://www.aogiri-hirugano.com



■コラボイベント


「ゲレンデマジックがあるって本当ですか！？」


コラボグッズやコラボフード、撮影にぴったりな「あおぎり高校イベントギャラリー」などが登場。



〇開催期間：2026年2月12日(木)～3月15日(日)まで


〇開催場所：「ひるがの高原スキー場」岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-75



- 来場者特典 ポストカードをプレゼント
- 撮影にピッタリ あおぎり高校イベントギャラリー
- オリジナルコラボグッズ販売
- コースターやランチョンマットがもらえる コラボフード
- 豪華賞品が当たる スタンプチャレンジ
- 痛板レンタル（数量限定）
- 特典がもらえる バスコラボ
- 特典がもらえる 宿泊施設コラボ
- 上位入賞者には豪華景品！ ティラノサウルスレース
- オリジナルグッズが当たる Xキャンペーン


1.来場者特典配布


ご来場特典としてイベント限定のポストカードをプレゼント！


絵柄は全4種ランダムとなります。


※来場者特典は1Fインフォメーション（チケット売り場横）でお受け取りください。
※リフト券購入時の特典は、リフト券をご購入の際にお受け取りください。（先行販売のリフト券の引換も対象となります。）




【注意事項】


・数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます。


・在庫に関するお問い合わせ（在庫数や入荷予定等）にはお答えいたしかねます。



ラウンジチケット購入者にはラウンジ特典カードもプレゼント！

混雑時でもゆっくりと過ごしていただける有料ラウンジ席について、今シーズンは従来のセンターハウス２階プレミアムラウンジスペースと別に新たにラウンジスペースも登場。この機会にぜひご利用ください！


※ラウンジチケット受け取り時にスタッフまでご用命ください





【注意事項】


・数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます。


・在庫に関するお問い合わせ（在庫数や入荷予定等）にはお答えいたしかねます。



2.あおぎり高校イベントギャラリー


豪華なあおぎり高校イベントギャラリーをご用意。さらにメンバーに向けたメッセージボードも設置しています。
来場の記念にぜひ撮影してみてください！



3.オリジナルコラボグッズ


〈先行販売コラボグッズ〉

販売期間：2026年 1月20日(火)～2月1日(日）


詳細はこちら：https://www.aogiri-hirugano.com


※【先行販売】ゲレマジグッズセットはオンラインショップ限定販売です。イベント会場での販売は行っておりません。





【注意事項】


・数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます。


・在庫に関するお問い合わせ（在庫数や入荷予定等）にはお答えいたしかねます。



〈POP UP STORE -コラボグッズ-〉

販売期間：2026年2月12日(木)～3月15日(日)




【注意事項】


・商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


・転売目的のご購入は固くお断りします。


・数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます。


・在庫に関するお問い合わせ（在庫数や入荷予定等）にはお答えいたしかねます。



4.コラボフード


あおぎり高校のメンバーをイメージした限定メニューを店舗で販売します。


ご注文いただいた方に、オリジナルコースターをランダムでプレゼントします。





※ランチョンマットは各コラボフード提供時にお受け取りください。



〈スカイレストラン〉


・エトラのヘルシーサーモンねぎとろ丼


・萌実のお腹からあったかけいちゃんうどん


・ゐぶきも満腹お月さまカレー



〈pizzeria LUGANA〉


・爆食い！ぽぷらのシーフードピザ



〈ふわふわクレープ〉


・りえるのふわふわ天使のクレープ



〈ファームの穂り〉


・うらめのせんべろおつまみセット



【注意事項】


・特典の数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます。


・在庫に関するお問い合わせ（在庫数や入荷予定等）にはお答えいたしかねます。



5.スタンプチャレンジ


販売期間：2026年 2月12日(木)～3月15日(日)


館内の6箇所にスタンプを設置しています。
その中から1個のみスタンプを押して、豪華賞品が当たるくじ引きにチャレンジいただけます。


イベントで展示された痛板の同等品（サイン無し）をはじめ、協賛企業さまよりご提供いただいた各種豪華賞品をご用意しております。
スタンプチャレンジの台紙も、思い出としてお持ち帰りいただけます｡





【ミッション】


- スタンプチャレンジの台紙を購入
- 館内6箇所に設置されたスタンプの中から、1箇所のスタンプを押す
- スタンプが押された台紙をグッズのレジカウンターでスタッフに提示
- くじを引いてランダムで当たる豪華賞品をGET！


【くじ賞品】


特賞　展示用痛板（サインなし）※イベント終了後にお渡し


1等　協賛賞


2等　リフト券（2026シーズン終了まで）


3等　コラボフード引換券


4等　クリアファイル（ランダム）


5等　缶バッジ（ランダム）



【注意事項】


・くじ引きで当選したグッズの交換はご対応いたしかねます。


・スタンプチャレンジの台紙のご購入が参加条件となります。


・※台紙1枚につきスタンプ1回、くじに1回ご挑戦いただけます。


・専用スタンプチャレンジの台紙以外への押印をもってくじ引きに参加することはできません。



6.痛板レンタル（数量限定）


メンバーのイラストをラッピングした痛板がレンタルできます。


世界に1本だけの特別なスキー・スノーボードでひるがの高原スキー場を楽しんでいただけます。


スキー・スノボ各6柄ご用意しております。


詳細はこちら：https://www.aogiri-hirugano.com





【注意事項】


・スキー板/ボード板の数には限りがあります。


・本サービスの指定された用途以外でのご利用は固くお断りいたします。


・メンバーのイメージを損なうようなご利用は固くお断りいたします。




7.バスコラボ（三重交通）


ひるがのスキー場行き名古屋発日帰りバスツアーを開催。乗車特典として「アクリルキーホルダー」をプレゼントします。





【注意事項】


・数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます。


・在庫に関するお問い合わせ（在庫数や入荷予定等）にはお答えいたしかねます。



8.宿泊施設コラボ


4箇所の宿泊施設にて、限定デザインの枕カバー・タオルの特典をご用意しています。





〈展開ホテル〉各宿泊施設の予約サイトはこちら（要予約）


- Orkひるがの　https://ork-hirugano.co.jp/　〈あおぎり高校の「萌実」と「月赴ゐぶき」 が宿泊〉
- ペンションブルーム　https://hirugano-bloom.com/　
- 甚右エ門　https://www.jinemon.net/　
- シェソワ ワカミヤ　https://www.c-wakamiya.com/　


【注意事項】


・お持ち帰りグッズ（枕カバー、タオル）以外はお持ち帰りいただけません。


・お部屋の装飾品（クッション・ベッドカバー・その他小物）はお持ち帰りいただけません。


・数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます。


・在庫に関するお問い合わせ（在庫数や入荷予定等）にはお答えいたしかねます。


・ご宿泊される皆様に安全かつ快適にお過ごしいただくため、各宿泊施設の規定に従って行動していただきますようお願いいたします。



9.ティラノサウルスレース「あおぎり高校ゲレマジ杯」


開催日：2026年3月15日(日)


ティラノサウルスの着ぐるみを着て走るティラノサウルスレース「あおぎり高校ゲレマジ杯」を
3月15日（日）に開催します。
上位入賞者には豪華景品もご用意しています。この機会にぜひご参加ください。
詳細はこちら：https://www.aogiri-hirugano.com






10.フォトコンテスト


投稿期間：2026年 2月12日(木)～3月15日(日)　23時59分投稿分まで


X（旧:Twitter）にて「#あおぎりゲレマジ」をつけてあおぎり高校コラボの様子やレビューをポストすると、投稿いただいた方の中から抽選で1名様に缶バッジ、オリジナルコースター、ポストカードの全種1セットをプレゼントします。



ひるがの高原スキー場　X公式アカウント（@hiruganokougen）


X：https://x.com/hiruganokougen





【開催中】フォロリポキャンペーン


投稿期間2026年1月20日(火)～2026年2月12日(木)　23時59分投稿分まで


ひるがの高原スキー場のX（旧:Twitter）公式アカウント（@hiruganokougen）より投稿される、イベント告知ポストをフォロー&引用リポストすると抽選で5名様にイベントポスターをプレゼントします。



ひるがの高原スキー場　X公式アカウント（@hiruganokougen）


X：https://x.com/hiruganokougen





あおぎり高校　参加メンバー情報



我部りえる




エトラ





春雨麗女




ぷわぷわぽぷら





萌実




月赴ゐぶき




あおぎり高校とは？




「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。
都内のどこかに存在していて、所属メンバーはおのおのが思い描く理想のスクールライフを送っています。


所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな　(2026年1月現在)



あおぎり高校 公式サイト：https://aogirihighschool.com/





ひるがの高原スキー場

緩やかなワイドバーンが特徴で、初心者やファミリーにも安心して楽しめるスキー場です。


名古屋市から1時間半、東海北陸自動車道「ひるがの高原SAスマートIC」から車で5kmとアクセスも良好。


ひるがの高原スキー場　公式サイト：


https://www.hiruganokogen.com/access/





■主催


株式会社山崎砂利商店



■協賛


サンポッカサービス株式会社


株式会社タナベスポーツ
中部スノーアライアンス株式会社


YAMAZEN AICHI QUEST
株式会社フルグラフィックファクトリー　（順不同）



■運用会社


株式会社フルグラフィックファクトリー


京都府舞鶴市森26-8


事業内容：
アパレル商材OEM製造
ノベルティグッズ商材OEM製造
イラスト・デザイン制作、プロモーション



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社フルグラフィックファクトリー


Email：info@fullgra.jp