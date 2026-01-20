【本日情報解禁】SNS時代の“見られるまつ毛”ニーズに着目。ヒキも、ヨリもきれいに盛れるまつ毛が完成。新技術搭載エテュセ 束ロングマスカラが登場。
株式会社エテュセ（所在地：東京都港区、代表取締役社長：吉田一紀）が展開する化粧品ブランド「エテュセ」は、2026 SPRING COLLECTIONとして、SNS時代の「見られる目もと」ニーズに着目した新商品を発売します。
中でも今シーズン、エテュセで最大の注目アイテムが、新技術を搭載した 「エテュセ マスカラ エクストラ ロング」です。
SNSの普及により、写真や動画を撮影する機会が増える中、「近距離でも遠距離でも美しく見せたい」というニーズが高まっています。
「キレイに盛りたいけれど、存在感も欲しい」「束感は欲しいけれど、ダマにはしたくない」そんな今の時代の声に応えるべく、本マスカラは開発されました。
さらに、新技術 「ウォッシャブルロック テクノロジー(TM)」を搭載。
“カールキープ ” “ウォータープルーフ” “簡単お湯オフ” の3機能を同時に実現し、日中は美しい仕上がりをロックしながら、夜はお湯でするんとオフ。 まつ毛への負担を抑えつつ、理想の束ロングまつ毛を叶えます。
とかすだけで、速攻束ロング。 今の時代のニーズを捉えた、エテュセの新定番マスカラです。
春の新作として、透明感と輝きをまとい、まるで生まれつきのような大きな瞳を演出するアイメイクアイテムも登場します。
ぷっくりとした涙袋とまぶたのトーンアップを同時に叶える「2in1進化系アイベース」、レースをまとったチュチュのように、ピンクの輝きを重ねてピュアで透明感のある愛らしい印象を演出する新色カラーパレット 「チュチュローズ」、さらに、描くだけで美眉が決まる設計にアップデートした「新ペンシルブロウライナー」など、トレンドと使いやすさを兼ね備えたラインアップを展開します。
エテュセの春コレクションで、盛りすぎないのに旬のムードを叶える、軽やかで無垢な印象の春メイクをお楽しみください。
2026.Spring Collection
アートディレクター吉田ユニ制作 新シーズンビジュアル公開
今季のエテュセのテーマは“ソフトパステル”。
絶妙な透明感と輝きを宿すパステルカラーで肌に澄んだ印象を添え、存在感のあるロングまつ毛を
印象的に引き立てます。
春風に揺れる髪先が蝶となり、ひらりと舞うモチーフを通して、ソフトパステルの軽やかさと
無垢な世界観を表現しています。
◇2026.Spring Collection 新商品ラインナップ◇
2026年2月5日（木）PLAZA先行発売
＜2月19日（木）全国発売＞
ヒキも、ヨリも、きれいに盛れる。
進化系 束ロングマスカラ 新登場。
エテュセ マスカラ エクストラ ロング ０１＜マスカラ＞1色 税込1,980円
この春エテュセで最大の注目アイテムが新登場！
誰でも美しく盛れる仕上がりの秘密は、新開発の 「つぶつぶコーム」×「スムースロング液」。
まつ毛の根もとにしっかりと液を絡ませながら、束感を整えつつ均一に塗布でき、とかすだけでダマ・やりすぎ感のない、計算された美しい束ロングまつ毛を実現しました。マツエクやつけまつ毛、ピンセットに頼らず、誰でも簡単にトレンド感のあるまつ毛に仕上がります。
さらに、新技術 「ウォッシャブルロック テクノロジー(TM)」を搭載し “カールキープ ” “ウォータープルーフ” “簡単お湯オフ” の３機能も同時に実現しました。
とかすだけで速攻束ロング。近くでも遠くでも、美しく映える仕上がりをぜひご体感ください。
メイクアップ効果によるイメージ（個人差があります）
■とかすだけで速攻束ロング。近くでも遠くでも、美しく映えるまつ毛に。
新開発「つぶつぶコーム」×「スムースロング液」
■日中は美しい仕上がりをロックしながら、夜はお湯でするんとオフ。
新技術「ウォッシャブルロック テクノロジー(TM)」
◇商品特長◇
●繊維フリーなのにダマのないちゅるんとした束ロング仕上げ。
ースッと伸びるスムースロング液
●新開発 とかすだけで均等にセパレートした束感まつ毛に整える「つぶつぶコーム」採用。
●カールが１日中*持続。
*12時間カール持続データ取得済み（当社調べ、効果には個人差があります。）
ー新開発 ウォッシャブルロック テクノロジ―
仕上がりをロックする 形状保持プロテクター機能
●NEOウォータープルーフ×NEOお湯オフ
ウォータープルーフなのに簡単お湯オフ。まつ毛に負担をかけない。
ー新開発 ウォッシャブルロック テクノロジ―
お湯に濡れるとすっきり落ちる お湯センサー機能
●汗、皮脂、涙に強くにじみにくい。
ー新配合 にじみブロック成分
●美容液成分配合
ー毛髪トリートメント（アミノ酸）毛髪保湿成分（ヒアルロン酸）配合
●無香料
●アレルギーテスト済（すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません）
◇使用方法◇
●アイラッシュカーラーでまつ毛をカールした後、つぶつぶコームをまつ毛の根もとにあて、左右に揺らさずに、毛先にむかってまつ毛をとかしながら液をつけてください。束の太さなど調整したいときは、背面の細いコームで整えてください。
●落とすときは、まつ毛にぬるま湯をなじませ、なでるように落としてください。
2026年3月5日（木）ロフト先行発売
＜3月19日（木）全国発売＞
涙袋が自然にぷっくり＆まぶたのくすみもとばして⁑透明感UP！
大きな瞳を演出する 2in1 進化系アイベースが登場。
エテュセ トーンアップ アイチューナー ＜目もと用化粧下地＞税込2,420円
ぷっくりとした涙袋と、まぶたのトーンアップを同時に叶える、2機能を搭載した新タイプのアイベース。上まぶた用の「透明感ピンクベージュ」は、厚塗り感なくぴたっとフィットし、まぶたのくすみを自然にとばして⁑透明感を引き出すとともに、アイシャドウの発色・もちをアップします。
涙袋用の「涙袋ぷっくりベージュ」には、白浮きを防ぐ肌なじみの良いベージュカラーと3Dパールを配合。まるで生まれつきのような自然な立体感のある涙袋を演出します。
1つで、涙袋のぷっくり感とまぶたの明るさを同時に引き出し、印象的な大きな瞳に導きます。
⁑メイクアップ効果
ピンクの輝きを重ねて、ピュアで愛らしい印象に。
パステルパールきらめく新色「チュチュローズ」登場。
エテュセ アイエディション （カラーパレット） Ｎ 24 ＜アイシャドウ＞税込1,540円
カラーパレットは、2種の異なる質感で奥行きのある目もとを叶えるデュオアイシャドウパレット。
今季は、輝きの異なる2種のピンクパールをセットした、新色「チュチュローズ」が登場。
パープルパステルパールを配合した、透明感ピンクカラーの“大粒パール”と、
レッド＆ゴールドパールを配合した、肌なじみの良いピンクローズカラーの“繊細パール”。
2色のピンクカラーと輝きのレイヤードが、まるでレースをまとったチュチュのようなピュアで愛らしい印象に導きます。
2026年4月2日（木）PLAZA先行発売
＜4月16日（木）全国発売＞
ふんわりもスッキリも思い通りに。いつも通り描くだけで簡単 美眉に仕上がる。
「ペンシル ブロウライナー」がリニューアル登場。
エテュセ ペンシル ブロウライナー ＜アイブロウ＞全4色 税込1,650円
描きやすさを追求した薄型楕円形状の“アーティストカット芯⁂”は、幅広い面でふんわり、細い面で眉尻をすっきりと描ける多機能形状で、1本で眉全体のニュアンスを自在にコントロールできます。
さらに、発色がよく、チカラを入れずにスルスル描け、ふんわり立体的な仕上がり“多色粉末、陰影パール”を配合。描いた眉を自然にぼかしてふんわりフィットさせる「ブレンド＆フィットブラシ」で仕上げれば、テクニックいらずで簡単 美眉を叶えます。
⁂メーキャップアーティストが、鉛筆タイプのアイブロウを使いやすい形状に削った形をイメージした芯形状
・ 表示価格は希望小売価格です。
・ 店頭での展開開始日は、店舗状況により異なる場合があります。
エテュセ公式サイト https://www.ettusais.co.jp
エテュセ公式Instagram https://www.instagram.com/ettusaisjp
エテュセ公式X https://x.com/ettusais_jp
お客さまからのお問い合わせ先メールアドレス infoet@ettusais.co.jp
（返信にお時間がかかることがございます。）