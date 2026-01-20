情報セキュリティマネジメントの「今」を可視化。SecureNaviに高度な運用管理を実現する「ダッシュボード機能」を実装

SecureNavi株式会社

情報セキュリティ認証や規制、ガイドラインへの準拠、社内の情報セキュリティ規程の整備・運用、監査や審査などの「文系のセキュリティ」領域をDXする、SecureNavi株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：井崎友博）は、ISMS・Pマークオートメーションツール「SecureNavi」のサービスアップデートを実施したことをお知らせいたします。

ダッシュボード機能の概要

SecureNaviは、ISMSやPマークを「認証のための事務作業」から「実効性のあるセキュリティ活動」へと進化させるため、組織全体のセキュリティステータスを一目で把握できるダッシュボード機能を開発いたしました。

ISMS認証は取得して終わりではなく、継続的な改善（PDCA）が不可欠です。しかし、多くの現場では状況把握に多大な時間を取られ、本質的な改善活動にまで手が回っていないのが実情です。

本機能は、SecureNavi内に蓄積された膨大なセキュリティデータを集約し、グラフや数値で直感的に表示します。管理者は、複雑なデータ集計を行うことなく、組織のセキュリティコンプライアンス状況をリアルタイムに把握することが可能です。

今回リリースしたダッシュボード機能により、管理者が『分析と判断』という重要な業務への集中を後押しします。

主な機能

■ 供給者・委託先管理のモニタリング進捗確認

増加するにつれて管理が難しくなる、供給者・委託先の管理状況をグラフで可視化することにより、モニタリング対応の抜け漏れを防ぐことができます。

■ リスクアセスメント状況の把握

資産の数やリスクの分布・対応策の策定状況をグラフ化します。組織の脆弱なポイントを迅速に特定し、経営判断に活かすことができます。

■ インシデント発生傾向の分析

発生したインシデントのレベルや発生時期を可視化し、再発防止策の効果検証や、重点的に強化すべき対策の検討をサポートします。

ISMS・Pマークオートメーションツール「SecureNavi」について

SecureNaviは、ISMS認証やPマークにおける取り組みを効率化し、組織の情報セキュリティレベルを向上させるクラウドサービスです。従来のようなExcelやWordによるアナログな運用を削減し、無駄のない必要最低限の工数・リソースで認証取得・運用が可能になります。担当者の生産性を向上させるとともに、自社に最適かつ形骸化しない情報セキュリティ体制の構築を実現します。

https://secure-navi.jp/

https://lp.secure-navi.jp/appointment

SecureNavi株式会社について

■ 会社概要

会社名：SecureNavi株式会社

代表者：代表取締役CEO 井崎 友博

設立：2020年1月

所在地：〒108-6022 東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟22階SPROUND内

コーポレートサイト：https://secure-navi-inc.jp/

■ 提供サービス

ISMS・Pマークオートメーションツール「SecureNavi」 https://secure-navi.jp/

あらゆるセキュリティ規制対応の自動化・効率化プラットフォーム「Fit&Gap」https://fitgap.jp/fg

2線部門のためのセキュリティリスク評価クラウド「二線の匠クラウド」https://fitgap.jp/audit

セキュリティチェックシート自動対応ツール「SecureLight」https://secure-navi.jp/securelight

■ 採用情報

SecureNaviでは今後の事業拡大も視野に入れ、新しい仲間を募集しています。

採用職種など、詳細については下記リンクからご確認ください。

https://www.notion.so/SecureNavi-390219b6938747e4a02cfeff15919e1d