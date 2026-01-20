学園アイドルマスター×極楽湯・RAKU SPA第2弾コラボキャンペーンが2026年2月5日(木)より開催決定！

株式会社極楽湯ホールディングス学園アイドルマスター×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年2月5日(木)より極楽湯RAKU SPAグループ24店舗で、学園アイドルマスターとの第2弾コラボキャンペーン「ようこそ極楽湯～氷煌の湯園地～」を開催いたします。

極楽湯 ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/

RAKU SPA ： https://www.rakuspa.com/

コラボHP ： https://rakuspa.com/gakuen.idolmaster2/

コラボキャンペーン概要

学園アイドルマスター×極楽湯・RAKU SPA第2弾コラボキャンペーン“ようこそ極楽湯～氷煌の湯園地～”

〇開催期間：2026年2月5日(木)～3月3日(火)

〇開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ24店舗(RAKU CAFE池袋・心斎橋含む)

〇開催内容

- 店舗限定『学園アイドルマスタープラスセット』の販売- コラボグッズの販売(ノベルティ有り)- コラボメニューの販売(ノベルティ有り)- 初星学園やクラスカラーをイメージしたコラボ風呂- 店内のコラボ装飾や担当フォトフレーム- Xキャンペーン参加で限定ポストカード＆コラボ装飾抽選券をプレゼント1.店舗限定『学園アイドルマスタープラスセット』の販売

コラボ開催店舗入館時に、入館料金と「学園アイドルマスタープラスセット」をご購入いただいた方に、コラボ限定のマフラータオルをランダム(A：6種/B：7種)でお渡しします。

1枚セットのスタンダード (A・Bいずれか1枚を選択)と、2枚セットのプレミアム (A1枚、B1枚)がございます。

学園アイドルマスタープラスセット2.コラボグッズの販売(ノベルティ有り)

描き下ろしイラストを使用したコラボグッズを販売します。

また、2月5日(木)12時からオンラインショップでも販売を行います。

▼極楽湯公式オンラインショップ

https://www.store-gk.com/

また、コラボオリジナルグッズを2,000円(税込)ご購入ごとに、描き下ろしイラストを使用した和紙風ステッカー(13種)をランダムで1枚お渡しします。

※学園アイドルマスタープラスセット、オンラインショップでの購入は対象外となります。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。

※無くなり次第終了となります。

コラボグッズ3.コラボメニューの販売(ノベルティ有り)

アイドルたちをイメージしたコラボメニューを販売します。

ご注文いただいた方に、オリジナルコースター(13種)をランダムでプレゼントいたします。

また、シールラリーも開催します。

コラボメニューオリジナルコースター・シールラリー4.コラボ風呂

アイドル達の学び舎である初星学園やクラスカラーをイメージした4種類のコラボお風呂が登場し、浴室には特別にデザインした浴室タペストリーを装飾します。

※RAKU CAFEでの実施はございません。

コラボ風呂5.コラボ装飾・担当フォトフレーム

開催店舗ではアイドル達のパネルやのぼり、タペストリー、ポスターがコラボ装飾として館内を彩ります。アイドルプロフィールポスターに記載されている二次元コードを読み取ると、アイドルたちと写真が撮れるフォトフレームが出現します。

コラボ装飾・担当フォトフレーム６.Xキャンペーン

極楽湯／RAKU SPA公式＆GK Store公式Xアカウントをフォロー＋ハッシュタグ「#学マス極楽湯」をつけて、コラボにまつわる内容をXで投稿し、店舗の受付にご提示いただいた方に、コラボオリジナルデザインのポストカードや館内装飾が当たる抽選券をプレゼントいたします。

※ポストカード全4種。期間によって配布デザインが異なります。

※景品のコラボ装飾は展示品となりますので、汚れや傷などがある場合がございます。また、景品の絵柄は選べません。

▼極楽湯／RAKU SPA(公式)X (@gokurakuyu_spa)

https://x.com/gokurakuyu_spa

▼GK Store公式X (@GKMarketinginfo)

https://x.com/GKMarketinginfo

コラボキャンペーン注意事項

Xキャンペーン

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※配布・引換期間は各店舗の営業時間に準じます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

▼学園アイドルマスター×極楽湯・RAKU SPA第2弾コラボキャンペーン

https://rakuspa.com/gakuen.idolmaster2/

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ：2017年1月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：4,000万円

事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/

学園アイドルマスターとは

2024年に誕生した『アイドルマスター』シリーズの最新作。

プレイヤーはアイドル養成学校『初星学園』に入学し、

プロデューサーとして様々な問題と魅力を抱えたアイドルの卵たちをプロデュースします。

2024年春にリリースされるアプリゲームを皮切りに、CD、グッズ、ライブイベントなど様々な展開を予定しています。

新しい舞台で描かれるアイドルたちとの学園生活を、ぜひ楽しんでください！

・学園アイドルマスター公式HP：https://gakuen.idolmaster-official.jp/

・学園アイドルマスター公式Ｘ：@gkmas_official

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.