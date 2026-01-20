【高校生へのアプローチ】全国の高校部活と提携する協賛プラットフォーム「高校部活協賛」をリリースしました。

株式会社Attackon

株式会社アタックオン（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：大前 昇太郎、以下アタックオン）が提供する高校生向け協賛プラットフォーム「高校部活協賛」は、2025年10月1日にサービス提供を開始しました。リリースから3ヶ月で提携団体数は100団体（2025年1月20日時点）を突破しました。

■ 全国の高校部活と企業を繋げる「高校部活協賛」とは

高校部活協賛は、全国の部活動に励む高校生がより活動を円滑に進められるようなサービスを目指してリリースされました。部活動側は協賛金を獲得し活動費に充てることができ、企業側は高校生の会員獲得や資料請求、サンプリング、アンケート調査、SNS拡散、高卒採用ブランディングなどのマーケティング・集客・認知における課題を解決することができます。

■ 高校部活協賛の仕組み



高校部活協賛は、「協賛したい企業」と「協賛のほしい部活動」をつなげるプラットフォームです。

STEP1：「協賛企業」は、商品/サービスのPRやアンケート調査など高校部活にご依頼したい協賛を考案します。

STEP2：「部活動」は、それらの協賛プロジェクトを見て、各団体が実施可能な協賛にのみご協力いただきます。

STEP3：「部活動」は、承諾した協賛を団体に所属しているメンバー様に拡散していきます。

STEP4：「部活動」は、実施した協賛の件数分だけ「協賛企業」が設定した協賛金を得られます。

■ 提携サークル属性ご紹介

弊社の提携団体様は現在、月間で約30団体ほどのペースで増加しておりますが、全ての団体様にご利用いただけるわけではありません。部活動の顧問の方と30分以上のミーティングを通して、弊社規定の基準を満たした団体様のみご利用いただけるため、悪戯や虚偽の団体は全て排除しております。

また、部活動を通してリーチできる学生の属性としては以下のようなデータ感となります。

（2025年1月20日時点）

協賛を一度も導入した経験のない団体様でも初月から協賛実施を承諾いただくケースが非常に多く、人数の多い規模感のある部活動の場合だと以下のような嬉しいお声もいただいております。

■ 協賛事例一部ご紹介

⑴ ＜Uber Eats｜Uber Japan 株式会社＞

全国の高校生にお得なクーポンを発行し月間約200名の新規注文を実現！

⑵＜未来図｜リザプロ株式会社＞

大学受験を終えた高校生の合格体験記をアンケートとして依頼し、50～100名の回収に成功！

⑶＜TikTok Lite｜ByteDance株式会社＞

TikTokからのユーザー移行を目的とし、月間約300名の新規アプリ登録に成功！

⑷＜BrushUP学び｜株式会社パセリ＞

簿記や宅建などの資格講座サイトにて、月間100名の資料請求を促進！

その他事例（大学生向け施策含む）

・英語アプリを無料体験してInstagramにてPRすることで30万人の大学生にリーチ。

・大学生の恋愛事情をデータ化するため、マッチングアプリのトレンド調査を実施。

・都内パーティ会場運営企業様による、試食会PRイベントへの団体無料ご招待。

・GoogleマップやAppstoreのコメント/レビューを実施。

・一定期間に多くの団体の協力によりAppStoreのランキング上位表示を実現。

（原則、学生に不利益が生じる内容の協賛案件はNGとさせていただいております。）

■ 最後に

高校部活協賛は、多くの協賛企業様とそれ以上に多くの部活動様にご協力いただき、脅威のスピードで規模を拡大しております。部活動様は協賛金により活動の幅を広げ、協賛企業様は課題解決のためにご利用いただくこの好循環を今後も追求してまいります。少しでもご興味をお持ちのご担当者は、以下より気軽にお問い合わせください。



＜【法人様専用】お問い合わせはこちらから＞

https://attackon.jp/highschoolsponsorship/

＜【高校部活様専用】お問い合わせはこちらから＞

https://lin.ee/orLYBjP

※部活監督・保護者・父母会・学校関係者などからのご連絡は全て上記より承っております。

部活登録をご希望の方はこちら：https://lin.ee/orLYBjP

■会社概要

会社名：株式会社Attackon

設立：2022年9月5日

事業内容：協賛プラットフォーム事業・採用支援事業・個人向けASP事業・法人向けASP事業

代表取締役CEO：大前 昇太郎

所在地：〒160-0023 東京都新宿西新宿3-2-9 新宿ワシントンホテル 本館2階

会社HP：https://attackon.jp

■お問い合わせ先

一般：https://attackon.jp/contact/

報道関係/採用関連：contact@attackon.jp