藤岡真威人、東京・大阪2都市を熱狂させた発売記念イベント

俳優・藤岡真威人（SANKIワールドワイド所属）が、自身初となる完全撮りおろしによるカレンダーの発売を記念し、東京・大阪2会場でお渡し会イベントを開催。本人のこだわりが詰まったカレンダーは、イベント開催と同時に大きな反響を呼び、両会場ともに大盛況のうちに幕を閉じました。

藤岡真威人2026カレンダー表紙

・初の完全撮りおろしーーテーマは「色」。

ドラマ、舞台と着実にキャリアを積み上げている藤岡真威人。

自身初の撮りおろしカレンダーは、企画段階から本人が深く関わり、「役の“色”をどう表現するか」を常に意識してきた自身の俳優観を落としこんでいます。

テーマは「色」。

1年を6色で彩り、光・影・温度・感情までも写し撮るようなビジュアルに仕上げており、

使用カット選定に至るまで、藤岡本人が一つひとつ確認。

「今の自分を、一番正直に残したい」という想いが、ページの隅々にまで宿っています。

・囲み取材で語られた「お気に入りページ」

7月ページ8月ページ

イベント特典用のアクリルスタンド

2025年11月8日、東京・HMVエソラ池袋で行われた発売記念イベントでは囲み取材も実施。

自身のお気に入りページとして「青」の7月ページを挙げ、「シャボン玉を使って、幻想的でアーティスティックなイメージで撮りました」と紹介しました。

さらに、特典用のアクリルスタンドと「黄色」の8月ページにも触れ、「何度もキックをして太ももの筋を痛めそうになりました」と、撮影裏話も披露しました。

・ファンと“近い距離間”で向き合ったお渡し会

カレンダー発売を記念して開催したお渡し会イベントでは、藤岡本人がファン一人ひとりに直接カレンダーを手渡しました。

東京会場の予約受付段階から「大阪でも開催してほしい」という声も多く寄せられたため、その熱量に応える形で大阪イベントの追加開催が決定しました。

■東京イベント

・開催日：2025年11月8日（土）

・会場：HMVエソラ池袋

大阪会場では「キック真威人」アクリルスタンドも販売

■大阪会場

・開催日：2026年1月12日（月・祝）

・会場：紀伊國屋書店グランフロント大阪

・藤岡真威人さんによる感想コメント

東京は11月、大阪は新年あけてすぐのお渡し会イベントでしたが、皆様から励みになる言葉や感謝を直接沢山伝えていただき、とてつもないパワーを貰いました！

今回の為に作ったキック真威人アクスタも完売し、予想以上の反響で感謝の気持ちで一杯です。

大阪での開催が僕にとって初めてのことで、東京と大阪それぞれ違った雰囲気や人のあたたかさを感じました。

今後も東京、大阪はもちろん、全国各地でファンの皆さんと交流できる機会を作っていけるよう、もっともっと頑張ります。改めてありがとうございました！

【藤岡真威人プロフィール】

2003年生まれ、東京都出身。藤岡弘、の長男。

2020年SEGAのCMにて俳優デビュー。映画『仮面ライダービヨンド・ジェネレーションズ』（2021年公開）で、仮面ライダー1号／本郷猛役で特別出演。『ウイングマン』（テレ東）で地上波連続ドラマ単独初主演。『あおぞらビール』（NHK総合）出演のほか、現在公演中の舞台『忠臣蔵』では堀部安兵衛役を演じている。

【商品概要】

仕様：A5タテサイズ

価格：3,630円（税抜3,300）

発売日：2025年11月8日（土）

本社所在地：東京都千代田区内神田1-10-8

代表取締役：橘 壮太郎

事業内容：

・店舗資材の製造・管理・配送

・店舗セキュリティの提案・販売

・各種イベント企画

・アーティストカレンダーの企画・制作・販売

・キャラクターグッズの企画・制作・販売

設立：1967年（昭和42年)7月31日

お問い合わせ：https://www.hagoromo.com/contact/form.html



