【遊びながら備える。】防災グッズとして役立つアウトドア用品特集を公開

ビーズ株式会社(本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響)が展開するアウトドアブランドの 「DOD」は、年末年始の防災意識の高まりを受け「遊びながら備える」をコンセプトに災害時に役立つアウトドアアイテムの特集記事を公開しました。

「阪神・淡路大震災」や「能登半島地震」など大きな震災の記憶と結びつく1月は、1年で最も火災が発生しやすい時期でもあり、防災意識の高まりがピークを迎えます。しかし、いざ準備を始めようとすると「防災専用品は普段使わないのにもったいない」といった、特別なこととして構えてしまうがゆえのハードルが存在します。

こうした心理的な壁を解消するべく、DODは「遊びながら備える」をコンセプトとした防災対策を提案します。キャンプという「非日常を楽しむための道具」は、実は災害という「非日常を生き抜くための道具」と非常に親和性が高いものです。数あるアイテムのうち、特に災害時に役立つキャンプ道具をご紹介します。

▼特集記事「遊びながら備える。いつものキャンプ道具で始める防災対策」

https://www.dod.camp/journal/archives/92278/(https://www.dod.camp/journal/archives/92278/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=special)

オススメアイテム

避難所での寒さ対策に。氷点下対応のエアーマット「シャダンダン」

氷点下の気温にも対応する断熱性能（R値6.2）を備えたコンパクトなエアーマット。内部にアルミシートを含む7層構造を採用し、地面からの冷気を遮断します。収納時は片手サイズで非常にコンパクト。キャリーバッグ自体がポンプになるため、停電時でも自力で設営可能です。冬の寒い時期での避難生活を快適にサポートします。

製品詳細：https://www.dod.camp/product/cm1_083_ca/(https://www.dod.camp/product/cm1_083_ca/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)

避難生活でも家のような寝心地を。厚さ10cmのエアーマット「ソトネノキワミエアーL」

もちもちな寝心地の良さを備えたエアーマット。ダブルサイズ相当のマットを縦18cm×横38cm×幅18cmの大きさに収納できます。ソロサイズのS、セミダブルサイズのMサイズも展開。キャリーバッグ自体がポンプになるため、停電時でも自力で設営可能です。避難生活でもお家のような寝心地を確保できます。

製品詳細：https://www.dod.camp/product/cm3_943_tn/(https://www.dod.camp/product/cm3_943_tn/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)

エアマットの設営を省力化。LEDライト付き電動エアポンプ「ソトネノエアポンプ」

LEDランタン・空気入れ・空気抜きの機能を備えた1台3役の小型ポンプ。USB充電式（Type-C）のためモバイルバッテリーからも給電でき、停電時でも電池切れの心配がありません。浮き輪や衣類圧縮袋にも使える6種のノズルパーツ付き。日頃のレジャーも避難準備も負担を最小限に抑えます。ハイパワーモデルの「わがやのエアポンプ(https://www.dod.camp/product/dp1_092_tn/)」も販売中。

製品詳細：https://www.dod.camp/product/dp1_020_tn/(https://www.dod.camp/product/dp1_020_tn/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)

避難所に個室空間を1分で確保。2人用テント「ワンタッチカンガルーテントS」

紐を引っ張るだけで立ち上がる小型のワンタッチテント。 4面すべてに大型窓があり全方向メッシュ切り替え可能なため、視線を遮りながらも通気性を確保できます。普段はキャンプやピクニック、海遊びで活躍しつつ、被災時には体育館など多くの人が集まる場所でのプライバシー確保に役立ちます。

製品詳細：https://www.dod.camp/product/t2_616_tn/(https://www.dod.camp/product/t2_616_tn/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)

