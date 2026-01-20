【大ヒット青春系BL 】「マスク男子は恋したくないのに 6」待望の最新刊が本日1月20日(火)発売！

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、コミックス「マスク男子は恋したくないのに 6」を2026年1月20日に発売致します。





「我慢なんて、もうできない」



参号ミツル先生の大人気シリーズ最新刊「マスク男子は恋したくないのに 6」が本日発売！


マスク男子シリーズ最新刊はひと夏の禁欲編!?　電子書籍も同日配信!!



特設サイトはこちら
https://www.b-boy.jp/special/maskdanshi/


特典情報



★選べる3種★アニメイトセット

【A】アクリルスタンド付き


\2,209（税込）


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3334002/



【B】描き下ろしマンガ入り12P小冊子付き


\1,219（税込）


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3334003/



【Premium】アクリルスタンド＋描き下ろしマンガ入り12P小冊子付き


\2,539（税込）


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3334004/




★アニメイト特典 サンプルを大公開★



選べる3種アニメイトセット／アクリルスタンド



コミコミスタジオ

アクリルコースター付きコミコミスタジオ限定セット&描き下ろしマンガ入り4Pリーフレット


\1,549（税込）


https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540004000199896





TSUTAYA

描き下ろしマンガ入りリバーシブルカード
https://tsutaya.tsite.jp/



とらのあな

描き下ろしマンガ入りリバーシブルカード


https://ec.toranoana.shop/joshi/ec/bok



ビーボーイ応援店

描き下ろしマンガペーパー


https://libre-inc.co.jp/ouenten/list.html?cat=bboy



電子書店共通

電子限定描き下ろしマンガ1P


https://www.b-boy.jp/pages/ebook_list



特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。


特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。


特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。


お問い合わせは各書店・店舗へお願いいたします




本文をチラ見せ








コミックス情報



マスク男子は恋したくないのに 6

作家名：参号ミツル


発売日：2026年1月20日


定価：889円（税込）


レーベル：ビボピーコミックス



才川がメロすぎて佐山が禁欲宣言!?


高3の夏、勉強嫌いの佐山もついに受験生。


才川と一緒に夏期講習に行くけど…恋人がメロすぎて集中できない!?


ご褒美の夏祭りデートのため「キス以上はしない！」と禁欲宣言。


我慢できない熱を持て余してた二人はじれじれの夏を過ごし…


濃密描き下ろしは佐山編&敦賀編2本立て！　大ボリューム42P収録







【攻】才川 綴

TSUZURU SAIKAWA



佐山以外は眼中にない独占欲彼氏。


成績も超優秀だが、佐山と同じ大学を志望していて…










【受】佐山圭悟

KEIGO SAYAMA



強気な陰キャ高校生。
人前ではマスクで素顔を隠している。
勉強嫌いだけど才川に連れられ夏期講習へいくことに…







カラオケの鉄人コラボ開催決定.ᐟ.ᐟ

アイドル衣装に身を包んだ4人のKVが解禁！


特典付きコンセプトルームのご予約は1月27日(火)17:00～スタート★






特設HPでは詳細情報も公開！



特設HPはこちら！
https://karatetsu.com/animegame/maskdanshi.shtml


権利表記


(C)Mitsuru Sangou/libre



