【大ヒット青春系BL 】「マスク男子は恋したくないのに 6」待望の最新刊が本日1月20日(火)発売！

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、コミックス「マスク男子は恋したくないのに 6」を2026年1月20日に発売致します。https://www.b-boy.jp/special/maskdanshi/

「我慢なんて、もうできない」

参号ミツル先生の大人気シリーズ最新刊「マスク男子は恋したくないのに 6」が本日発売！

マスク男子シリーズ最新刊はひと夏の禁欲編!? 電子書籍も同日配信!!

特設サイトはこちら :https://www.b-boy.jp/special/maskdanshi/

特典情報

★選べる3種★アニメイトセット

【A】アクリルスタンド付き

\2,209（税込）[コミック\889（税込）＋アクリルスタンド\1,320（税込）]

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3334002/

【B】描き下ろしマンガ入り12P小冊子付き

\1,219（税込）[コミック\889（税込）＋小冊子\330（税込）]

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3334003/

【Premium】アクリルスタンド＋描き下ろしマンガ入り12P小冊子付き

\2,539（税込）[コミック\889（税込）＋アクリルスタンド\1,320（税込）＋小冊子\330（税込）]

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3334004/

★アニメイト特典 サンプルを大公開★

選べる3種アニメイトセット／アクリルスタンド

コミコミスタジオ

アクリルコースター付きコミコミスタジオ限定セット&描き下ろしマンガ入り4Pリーフレット

\1,549（税込）[コミック\889（税込）＋コースター\660（税込）]

https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540004000199896

TSUTAYA

描き下ろしマンガ入りリバーシブルカード

https://tsutaya.tsite.jp/

とらのあな

描き下ろしマンガ入りリバーシブルカード

https://ec.toranoana.shop/joshi/ec/bok

ビーボーイ応援店

描き下ろしマンガペーパー

https://libre-inc.co.jp/ouenten/list.html?cat=bboy

電子書店共通

電子限定描き下ろしマンガ1P

https://www.b-boy.jp/pages/ebook_list

特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

お問い合わせは各書店・店舗へお願いいたします

本文をチラ見せ

コミックス情報

マスク男子は恋したくないのに 6

作家名：参号ミツル

発売日：2026年1月20日

定価：889円（税込）

レーベル：ビボピーコミックス

才川がメロすぎて佐山が禁欲宣言!?

高3の夏、勉強嫌いの佐山もついに受験生。

才川と一緒に夏期講習に行くけど…恋人がメロすぎて集中できない!?

ご褒美の夏祭りデートのため「キス以上はしない！」と禁欲宣言。

我慢できない熱を持て余してた二人はじれじれの夏を過ごし…

濃密描き下ろしは佐山編&敦賀編2本立て！ 大ボリューム42P収録

【攻】才川 綴

TSUZURU SAIKAWA

佐山以外は眼中にない独占欲彼氏。

成績も超優秀だが、佐山と同じ大学を志望していて…

【受】佐山圭悟

KEIGO SAYAMA

強気な陰キャ高校生。

人前ではマスクで素顔を隠している。

勉強嫌いだけど才川に連れられ夏期講習へいくことに…

カラオケの鉄人コラボ開催決定.ᐟ.ᐟ

アイドル衣装に身を包んだ4人のKVが解禁！

特典付きコンセプトルームのご予約は1月27日(火)17:00～スタート★

特設HPでは詳細情報も公開！

特設HPはこちら！ :https://karatetsu.com/animegame/maskdanshi.shtml

公式X（旧Twitter）＆WEBサイト

▼参号ミツル（公式）X

https://x.com/326bl

▼マスク男子は恋したくないのに公式X

https://x.com/maskdanshi



▼ビボピー編集部X

https://x.com/b_boy_p

▼ビーボーイ編集部X

https://x.com/bboy_editor

▼「マスク男子は恋したくないのに」特設サイト

https://www.b-boy.jp/special/maskdanshi/

権利表記

(C)Mitsuru Sangou/libre

株式会社リブレとは

株式会社リブレ

「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。