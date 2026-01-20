【ガールズ＆パンツァー 最終章】プレートネックレス。戦車モチーフをデザインに落とし込み、各校の校章を透かしで再現

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、【ガールズ＆パンツァー 最終章】とコラボレーションした「プレートネックレス」の予約受け付けを2026年1月20日（火）～2月20日（金）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて行います。ユートレジャーでは初めての取り扱いライセンスとなります。

このたびの新作は戦車モチーフをデザインに落とし込み、各校の校章を透かしで再現したプレートネックレスです。カジュアルにお使いいただけるシルバー素材を採用し、普段の装いにもなじむサイズ感に仕上げました。

着用イメージ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/881_1_729990a8e5cd50e850ce315a6a657d72.jpg?v=202601200321 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/881_2_66befb9b7e4710e45e5437a731917e3b.jpg?v=202601200321 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/881_3_6b5b5c2282cb747b66b6c7913b755f4b.jpg?v=202601200321 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/881_4_ac4c7be6b3e78078158d1a2575454f2d.jpg?v=202601200321 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/881_5_c3a699367dc428912587445f94013ea1.jpg?v=202601200321 ]同時発売のリングと併せての着用イメージ

【ガールズ＆パンツァー 最終章】とコラボレーションした、「履帯モチーフリング（指輪）」も同期間中（2026年1月20日（火）～2026年2月20日（金））予約を受け付けております。

取扱店舗細

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋でサンプルの展示を行います。展示スケジュールは変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗へお問い合わせください。

尚、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋の両店舗にて予約を承っております。是非この機会にお立ち寄りください。

『ガールズ＆パンツァー』とは

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/881_6_a94fffef49c8dd9b8e37780aa9187f0c.jpg?v=202601200321 ]

戦車道は乙女のたしなみ！

戦車を使った武道「戦車道」が華道や茶道と並んで大和撫子のたしなみとされている世界。

県立大洗女子学園に転校生・西住みほがやってきた。

戦車道が嫌いで、戦車道のない大洗女子を選んだみほ。

ところが転校そうそう、生徒会長に呼び出され、必修選択科目で戦車道を選択し、戦車道全国大会に出場するよう強要される。

しかも、集まったメンバーは個性派ばかり。

華道家元の娘の五十鈴 華、恋に恋する武部沙織、戦車マニアの秋山優花里、朝に弱い優等生の冷泉麻子―。

友達とのフツーの女子高生活を夢見るみほの、ささやかな願いは叶うのか―？

監督は『Another』『侵略!イカ娘』の水島 努、脚本は全話を『けいおん!』『聖闘士星矢Ω』の吉田玲子が務める。

キャラクター原案は『ストライクウィッチーズ』の島田フミカネ。

強力スタッフのタッグで送る、ハートフル・タンク・ストーリー！

◆公式サイト：https://girls-und-panzer-finale.jp/

◆公式X（旧Twitter）：https://x.com/garupan

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt

ユートレジャーについて

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

