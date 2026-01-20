「かみむらクリニック」様　新規パートナー決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「かみむらクリニック」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。

「かみむらクリニック」様 新規パートナー決定について

■契約内容

ブロンズパートナー

■法人名/代表者

かみむらクリニック /院長 上村 吉穂

■連絡先

所在地： 石川県金沢市南新保町ロ28番地1

TEL：076-239-8001

公式ホームページ：https://kamimura-clinic.jp

■業務内容

泌尿器科・内科・形成外科・美容外科の外来診療を行うクリニックです。泌尿器科専門医である院長が、排尿障害、尿路感染症、男性更年期障害などの専門的診療から、生活習慣病をはじめとした内科一般診療まで幅広く対応しています。また、形成外科専門医である副院長が、やけどや怪我、皮膚のできものに対する日帰り手術から美容外科診療まで担当し、患者様一人ひとりの生活の質（QOL）向上を重視した医療を提供しています。

■代表 上村吉穂 様コメント

この度、ツエーゲン金沢様のオフィシャルパートナーとしてご一緒させていただくことを大変光栄に思っております。かみむらクリニックは、「当クリニックに関わる全ての人々が、安心して穏やかな日々を通して、豊かな人生を送る一助になること」を理念に、日々診療に取り組んでいます。ツエーゲン金沢様が掲げる百年構想リーグの考え方は、地域に根ざし、人を育て、長く愛され続ける存在を目指す点において、当院の理念とも深く通じるものがあります。

医療という立場からではありますが、ツエーゲン金沢様の挑戦を応援するとともに、地域社会の発展に少しでも貢献できれば幸いです。