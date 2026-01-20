株式会社都光は、業務の拡張に伴い福岡市博多区に福岡営業所を開設いたします

株式会社都光

株式会社都光(本社:東京都台東区)は、業務の拡張に伴い、下記住所に福岡営業所を開設し2026年2月2日(月)より業務を開始することとなりましたのでご報告申し上げます。

当営業所の開設を機に、社員一同より一層業務に精励いたす所存ですので 何卒倍旧のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

【名 称】 株式会社都光 福岡営業所

【所 長】 峯 信房(みね のぶふさ)

【所在地】 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目11－15 博多駅東口ビル3F

◇アクセス：JR博多駅 東6出口より徒歩約4分

※お問い合わせ、FAXでのご注文はこれまでと変わらず、下記の東京本社へお願いいたします。

株式会社都光 東京本社

【TEL】03-3833-3541

【FAX】03-3832-6930

【会社概要】

会社名：株式会社 都光

代表者：代表取締役 戸塚 尚孝

所在地：東京都台東区上野6-16-17

朝日生命上野昭和通ビル1階

URL ：https://www.toko-t.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当 ：竹中 康一

TEL ：03-3833-3541

FAX ：03-3832-6930

E-Mail：toko-eigyo@toko-t.co.jp