TVアニメ作品『本好きの下剋上』シリーズ単行本最新巻やグッズが4月に発売決定!!

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、『本好きの下剋上』シリーズの単行本最新巻やグッズが4月に発売いたします。最新巻等の情報が解禁となりましたので、お知らせいたします。

■『【TOジュニア文庫】本好きの下剋上 第三部 領主の養女８』

＜ジュニア文庫・4/1(水)発売開始予定！＞

Illustrated by You Shiina (C)2026 Miya Kazuki / TO Books.

［作］香月美夜

［絵］椎名優

価格：660円(税込)

ISBN：9784867949474

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21242)から！

▶1巻～7巻の情報はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E6%9C%AC%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E4%B8%8B%E5%89%8B%E4%B8%8A&sp%5Bbunko%5D=1&label_ids%5B%5D=2&release_date_from=&release_date_to=)から！

■『本好きの下剋上 ハンネローレの貴族院五年生３』

＜ノベルス・4/10(金)発売開始予定！＞

Illustrated by You Shiina (C)2026 Miya Kazuki / TO Books.

［著］香月美夜

［イラスト］椎名優

価格：1,320円(税込)

ISBN：9784867949269

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21255)から！

▶1巻、2巻の情報はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E6%9C%AC%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E4%B8%8B%E5%89%8B%E4%B8%8A%E3%80%80%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%81%AE%E8%B2%B4%E6%97%8F%E9%99%A2%E4%BA%94%E5%B9%B4%E7%94%9F&sp%5Blightnovel%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から！

《ドラマCD最新巻も4/10(金)同日発売予定！》

(C) Miya Kazuki ℗ TO Books.

『本好きの下剋上 ハンネローレの貴族院五年生 ドラマCD３』

「ハンネローレの貴族院五年生３」がドラマＣＤ２枚組化！

香月美夜書き下ろしドラマＣＤ用SS付き！

ジャケットは椎名優描き下ろし！

新キャスト含む豪華声優陣が紡ぐ第三章！

［発売元］TOブックス

価格：3,850円(税込)

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21256)から！

《クリアファイルセットも4/10(金)同日発売予定！》

Illustrated by You Shiina (C)2026 Miya Kazuki / TO Books.本好きの下剋上 ハンネローレの貴族院五年生 クリアファイルセットB

ハンネローレ貴族院五年生編！

第2巻カバー、口絵イラストを使用したクリアファイルセットが登場！

椎名先生のイラストを使用した、2枚1セットのクリアファイルセットです。

裏面はダンケルフェルガー紋章が入ったオリジナルデザイン！

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21268)から！

■『本好きの下剋上 ～司書になるためには手段を選んでいられません～ 第四部 「貴族院の図書館を救いたい！12」』

＜コミックス・4/15(水)発売開始予定！＞

[漫画] 勝木光

[原作] 香月美夜

[イラスト原案] 椎名優

価格：715円(税込)

ISBN：9784867949443

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21240)から！

▶1巻～11巻の情報はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E9%83%A8%E3%80%8C%E8%B2%B4%E6%97%8F%E9%99%A2%E3%81%AE%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E3%82%92%E6%95%91%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%84%EF%BC%81&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から！

＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

https://to-corona-ex.com/comics/20000000051070

《アクリルフィギュアプレートも4/15(水)同日発売予定！》

コミックス 本好きの下剋上 第四部 「貴族院の図書館を救いたい！」 アクリルフィギュアプレート（6巻25話）

コミックス第四部に収録される印象的なシーンが、立体的なアクリルフィギュアに！

第四部6巻に収録されている25話の一部を、立体的なアクリルフィギュアで再現しました。

デスクや本棚に飾りやすい、ミニチュアサイズです。

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21270)から！

■『本好きの下剋上 ～司書になるためには手段を選んでいられません～ 第五部 「途絶えた知識を繋げよう！1」』

＜コミックス・4/15(水)発売開始予定！＞

(C) Suzuka / Miya Kazuki

[漫画] 鈴華

[原作] 香月美夜

[イラスト原案] 椎名優

価格：715円(税込)

ISBN：9784867949467

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21241)から！

＜漫画配信サイト【コロナEX】でもコミカライズ好評連載中！＞

https://to-corona-ex.com/comics/234900601176268

《アクリルスタンドも4/15(水)同日発売予定！》

(C)2026 Suzuka / Miya Kazuki / TO Books.コミックス 本好きの下剋上 第五部 「途絶えた知識を繋げよう！」 アクリルスタンド

コミックス第五部の見開きイラストを使用したアクリルスタンドが登場！

鈴華先生が描く、コミックス第五部で活躍するキャラたちが大集合！

同日発売のコミックスとあわせて、お楽しみください。

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21272)から！

■TVアニメ情報

▼TVアニメ公式HPはこちら

https://booklove-anime.jp/

■その他4月発売の情報はこちらから

https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-04-01&release_date_to=2026-04-30&status%5Bpreorder%5D=1(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-04-01&release_date_to=2026-04-30&status%5Bpreorder%5D=1)

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送予定です。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/