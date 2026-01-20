住宅の意匠性と太陽光発電を両立。ログハウスの「BESS」、特別モデル・程々の家「晴七色」の第2弾　屋根一体型太陽光パネル搭載モデル新登場

株式会社アールシーコア

ログハウスの「BESS」（株式会社アールシーコア/東京都渋谷区猿楽町 代表取締役社長：壽松木康晴）は、特別モデル 程々の家「晴七色（はれなないろ）」の第2弾を販売開始します。第2弾では、株式会社モノクローム（神奈川県横須賀市 代表取締役：梅田優祐）が開発・提供する屋根一体型太陽光パネル「Roof-1」をオプションとして採用。BESSの家の個性的な外観デザインと太陽光発電を両立させた新しい提案です。

程々の家「晴七色」の情報はこちら :https://www.bess.jp/products/hodohodo/hare

“晴れを味方にする暮らし”を提案

※本画像は、Roof-1採用イメージをもとに制作したCG合成イメージです。

程々の家「晴七色」は、ブランド創設40周年記念フェア「BESS40祭（よんじゅっさい）」の特別モデルとして2025年7月12日に発売。日本家屋ならではの力強さと、若々しく軽やかな印象の室内空間を兼ね備えた、住み手の個性で住みこなしやすい家です。

この度登場した程々の家「晴七色」の第2弾では、“晴れ”のイメージに合う、屋根一体型太陽光パネルの新オプションを採用しました。

BESSでは、無垢材をふんだんに使い、自然環境に馴染む外観デザインの個性豊かな6つの住宅商品シリーズを展開しています。近年需要が高まっている太陽光パネルの採用においても、“自然環境に馴染む外観デザイン”を重要テーマとしていた中、その課題解決にマッチしたのがモノクローム社の屋根一体型太陽光パネル「Roof-1」です。Roof-1の採用により、太陽光パネルを設置しても、自然環境にもBESSの暮らしにも馴染む外観デザインを実現することができるようになりました。太陽の光を暮らしに取り込むことで、日々も心ももっと晴れやかになるような、“晴れを味方にする暮らし”を提案します。

屋根一体型太陽光パネル「Roof-1」について

モノクローム社のRoof-1は、金属屋根に特殊加工した太陽光セルを組み込むことで、普通の屋根にしか見えないデザインを実現した屋根一体型太陽光パネルです。一般的な住居用太陽光パネルは屋根、架台、太陽光パネルを設置するのに比較し、屋根（太陽光パネル一体）だけの設置となるため１回の施工で完了する他、高いメンテナンス性も実現しています。

Roof-1に関する詳細はこちら :https://www.monochrome.so/roof

モノクローム社はこれまで、「太陽光パネルを選ばない理由を、ひとつずつなくすこと」を使命に掲げ、プロダクト開発に取り組んできました。これまでの太陽光パネルは、性能や数値が先行するあまり、使う人の気持ちや住まいの景色が十分に考慮されてこなかった側面があります。そうした課題に向き合いながら、「屋根として成立する太陽光パネル」という新たな在り方を提案してきました。

このモノクローム社が掲げる考えと、家づくりにおいて暮らし方や価値観を重視するBESSの考えが共鳴し、今回程々の家「晴七色」におけるオプション採用より、住宅の意匠性と太陽光発電機能の両立を実現しました。

※本画像は、BESSの別モデルにおいて試験的にRoof-1を導入した実例です。

BESS商品開発担当者 鎌田広道 コメント

「BESSではこれまで、住まいの佇まいや素材感を何より大切にしてきました。太陽光パネルについても同様で、単に載せるのではなく、住まいの一部として成立するかどうかを重視して検討しました。Roof-1は、その価値観と無理なく重なる選択肢だと感じています。」

株式会社モノクローム 代表取締役 梅田優祐氏 コメント

「太陽光パネルは本来、暮らしや風景と対立するものではなく、自然に溶け込む存在であって欲しいと願っています。Roof-1は、そうした思いから生まれたプロダクトです。今回の取り組みが、これまで太陽光パネルの導入をためらってきた方々にとって、新たな検討のきっかけになれば嬉しく思います。」

＜参考価格＞

程々の家「晴七色」太陽光パネルオプション

6.0kW／蓄電池なし／ZEH対応可 360万円（税込）

※本仕様は、程々の家「晴七色」の本体価格に追加してお選びいただくプランです。

※価格には、非太陽光屋根素材を含む大屋根材関連材料費、パワーコンディショナー、屋根・配線工事費用が含まれます。

※本プランのほか、蓄電池を組み合わせたプランもお選びいただけます。

※BESSの家の他ラインアップへのRoof-1導入についてもご相談可能です。

＜特別モデル・程々の家「晴七色」＞

価格：2,389万円（税込）～

※価格は建築地域の条件により異なります。(材工一式標準価格）

※上記価格は建物の価格であり、太陽光パネルオプションは含みません。

※建物価格は時期により改定することがあります。

面積：

・１F 52.17平方メートル （ 15.8 坪）

・２F 39.39 平方メートル （ 11.9 坪）

・延床 91.56平方メートル （ 27.7坪）

・広縁 14.49 平方メートル （ 4.4 坪）

・総床面積 106.05 平方メートル （ 32.1 坪）

程々の家「晴七色」詳細：https://www.bess.jp/products/hodohodo/hare

※お問合せ先：BESS 03-3462-7000（代表）

■株式会社モノクローム

モノクロームは、創業者の梅田優祐氏が自宅を建設する際に、理想の住宅用太陽光パネルと、つくられた自然エネルギーを効果的に制御するためのソフトウェア（HEMS）が存在しない問題に直面したことをきっかけに、その問題を解決するため、2021年7月に設立された会社です。

事業内容：屋根一体型太陽光パネルとHEMSの開発

ホームページ：https://www.monochrome.so

〔ＢＥＳＳ（ベス）とは〕

“「住む」より「楽しむ」”をスローガンに、暮らしをとことん「楽しむ」文化を日本に広げる住宅ブランド。ログハウスをはじめ6シリーズの個性的な木の家で、外とつながる、自然とつながる暮らしを提唱。全国に単独展示場「LOGWAY」を展開し、非日常を日常に取り入れた暮らしを体感する場の提供とともに、暮らしを楽しむ文化創造を目指しています。



〔BESSの家 ラインナップ〕

〔株式会社アールシーコアとは〕

人の感性を大事にしたマーケット創造を目指し、“「住む」より「楽しむ」BESSの家”を事業展開しています。経済合理性や文明偏重にならず、日本的価値観を伴って文化を大切にした事業創造を目指します。

●BESSの家 ホームページ：

https://www.bess.jp

●株式会社アールシーコア ホームページ：

https://www.rccore.co.jp