スカパー！TVガイドBS+CS2月号の表紙に、なにわ男子の長尾謙杜が登場！ 時代劇2作目となる映画「木挽町のあだ討ち」では、父の仇討ちを果たす若侍を好演！

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年2月号」を1月26日（月）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

「スカパー!TVガイドBS+CS2026年2月号」（東京ニュース通信社刊）

1月26日発売の「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年2月号」に、なにわ男子の長尾謙杜が登場する。

長尾は、江戸を舞台にしたミステリー時代劇映画「木挽町のあだ討ち」に出演。本作ではキーパーソンとなる父の仇討ちを果たす若侍を演じる。作品の魅力はもちろん、本作が2作目となる時代劇への思いに迫る。

また、門脇麦主演、作間龍斗の共演で人気を博したドラマ「ながたんと青と」の続編も特集でお届け。続編の見どころを、作間のインタビューとともに紹介する。

そのほか、織田裕二＆反町隆史＆亀梨和也、イトゥク（SUPER JUNIOR）、龍（REAL AKIBA BOYZ）、平岳大、小林虎之介のインタビューや「LUNATIC FEST.2025」、プロ野球の春季キャンプの特集など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した内容でお届けする。

ラインアップ

●表紙＆特集1

映画「木挽町のあだ討ち」2/27公開

長尾謙杜 時代劇の次なる目標

●特集2

年の差夫婦のおいしい恋物語

ドラマ「ながたんと青と」第2弾

作間龍斗スペシャルインタビュー

●特集3

壮大なスケールで描く歴史ドラマ、ついに開幕！

連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」

織田裕二＆反町隆史＆亀梨和也スペシャルインタビュー

●特集4

「SUPER JUNIOR-イトゥクのひとり旅～冬の沖縄編」日本初放送！

沖縄の魅力 再発見

イトゥク スペシャルインタビュー

●特集5

LUNA SEA主催の「LUNATIC FEST. 2025」独占初放送！

最狂のロックの宴

●特集6

新シーズンの鼓動が聞こえる！

2026プロ野球キャンプイン！

●インタビュー

龍（REAL AKIBA BOYZ）／平岳大／小林虎之介／中島歩＆草川拓弥／齋藤俊輔／大倉颯太（アルバルク東京）

（内容は変更になる場合があります）

【商品概要】

「スカパー!TVガイドBS+CS2026年2月号」

●発売日：2026年1月26日（月）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：690円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281682777/b/2751991/＞ほか）にてご予約いただけます。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■スカパー！TVガイドプレミアム／スカパー！TVガイドBS＋CS 公式X

@skp_tvg＜https://x.com/skp_tvg＞