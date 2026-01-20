【チヨダ】靴ベラを使わずに立ったままスパッと履ける！HYDRO-TECH（ハイドロテック）から防水・防滑に優れたスパット機能付きビジネスシューズが新発売！

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、プライベートブランド「HYDRO-TECH（ハイドロテック）」からスパット機能を搭載したビジネスシューズを、シュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」などで発売いたしました。

「ハイドロテック」は、ビジネスシューズからウォーキングシューズまで、「防水」「防滑」「軽量」「快適性」など、さまざまな機能を搭載した高機能シューズブランドです。今回、防水と防滑に特化したシリーズ「ハイドロテック・ブラックコレクション」から、手を使わずに立ったままスパッと履ける「スパットシューズ」の機能を搭載した本格ビジネスシューズが登場いたしました。

HD1610Sは内羽根ストレートチップで、フォーマルシーンでも使える一足は持っておきたい定番デザイン。品格とシンプルさを兼ね備えた、王道のビジネスシューズです。カラーはブラックとブラウンの２色展開。HD1620Sはスタイルを選ばない定番の外羽根プレーントゥ。スーツスタイルからビジネスカジュアルまで幅広いビジネスシーンで活躍します。ローファータイプのHD1621Sは、ビジネスパーソンはもちろん、学生の方にもおすすめです。（HD1620SとHD1621Sは４Eの幅広タイプです）

いずれもアッパーからソールまで包み込む袋状のハイドロテックスが雨などの水分をシャットアウトする防水仕様（※）と、防滑性の高いセラミックラバーを採用、悪天候からビジネスパーソンの足もとを守ります。また、クッション性に優れたアウトソールと、柔らかくシワになりにくい合成皮革のアッパー素材で快適な履き心地を実現。ライニングにはリサイクル素材を使用した環境にも優しいビジネスシューズです。そして特許取得済みの靴ベラ状のかかとを採用したスパット機能により、忙しい朝の出勤時はもちろん、取引先への訪問や会食時なども、靴ベラを使わずにスパッと！スマートに靴の脱ぎ履きができる、一度履いたらその便利さで手放せなくなる一足です。

ビジネスパーソンの新定番となるハイドロテックのスパットビジネスシューズ！ビジネスシューズを初めて履かれる方、履き慣れていない方にもおすすめです！ぜひ、店頭でその履き心地をお試しください。

※完全防水ではありません

ハイドロテックの商品はこちら＞(https://kutsu.com/category/B_HYDRO/)

■商品詳細

（ブランド名、商品名、価格、サイズ、カラー）

HYDRO-TECH（ハイドロテック）HD1610S

\8,690（税込） 24.5～28.0cm

ブラックブラウン

HD1620S

\8,690（税込） 24.5～28.0cm

ブラック

HD1621S

\8,690（税込） 24.5～28.0cm

ブラック

■取り扱い業態

シュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」他

※一部取り扱いのない店舗がございます。

■スパットシューズのご紹介

「スパットシューズ」 は、『手を使わずに立ったままスパッと履ける』をコンセプトに、ハンズフリーシューズのパイオニアとして株式会社チヨダが2022年３月に発売いたしました。特許を取得した、靴ベラ状のかかと構造により、手を使わずに「スパッと！」履くことができます。その新感覚の履き心地と便利さで消費者のニーズを捉えて大ヒット。シリーズ累計378万足（※）を達成しました。

靴ベラ状のかかと構造で、手を使わずに立ったまま履けます。

スパットシューズはメンズ・レディース・ジュニア向けにスニーカーやカジュアルシューズ、ビジネスシューズなど幅広いラインナップを展開しております。またセーフティーシューズ（軽作業靴）や、厨房シューズなどの業務用をはじめ、ご高齢者やお身体の不自由な方に向けたサポートシューズなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまなタイプのスパットシューズを展開しております。

※2022年３月～2025年８月 販売実績

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-464-b88d12f351758e2f9cc658afbaacec36.pdf