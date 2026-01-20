柏木由紀プロデュースコスメブランド「upink」じゅわっと色づく、うるみ透明感チークにやさしく温かみのあるピンクベージュの限定カラーが新登場！

株式会社Rainmakers

柏木由紀がプロデュースするコスメブランド「upink（ユーピンク）」は、じゅわっと色づき、ぴたっと密着するうるみ透明感チーク「ドリーミーグロウチーク」の限定色「101 チューリップデュー」を2月10日（火）より全国発売いたします。

【公式サイト】http://www.upink.jp/

【取り扱い店舗】公式オンラインストア、ロフト、ハンズ、ショップイン、アットコスメ、イオン（一部店舗除く）

アイメイクやリップを引き立てる！どんな雰囲気にも仕上げられる万能ピンクカラー

ブランドローンチ時から愛され続ける、じゅわっとにじむような色づきと透明感のある仕上がりが人気の「ドリーミーグロウチーク」。べたつかないクリームタイプのチークで、指でささっと伸ばすだけで簡単にぼかすことができ、テクニックいらずで肌の内側からにじみ出たような血色感を与えてくれます。チークとしてはもちろん、リップやパウダーチークのベースカラーとしてもマルチに使えるのも魅力のひとつです。

今回、そんな実力派のアイテムから限定色「101 チューリップデュー」が新登場。ベージュのニュアンスを忍ばせたやさしく温かみのあるピンクカラーは、まるで肌そのものが色づいたかのようなナチュラルな血色感を演出。肌色問わず使えるニュートラルな色味が、アイメイクやリップの存在感を引き立て、メイク全体のバランスを整えてくれます。濃くつきすぎないため、色味の調整や重ね塗りも簡単にできて、メイク初心者の方にもオススメ。 可愛いらしい印象にしたいときは目の下からじゅわっと馴染ませ、大人っぽく仕上げたいときは頬骨に沿って斜めに入れるなど、使い方によって自分のなりたい雰囲気に仕上げることができます。さらに、リップにも仕込めば、統一感のある今っぽいこなれメイクが完成。ひとつで何役もこなす、マルチユースな限定カラーです。

ドリーミーグロウチーク 商品情報

じゅわっと色づき、ぴたっと密着

うるみ透明感チークから

ピンクベージュの限定カラーが新登場！

ユーピンク

ドリーミーグロウチーク

全3色（限定新色 1色）1,320円（税込）

＜COLOR＞

【限定色】

101 チューリップデュー

素肌を照らす

ベージュピンク

【定番色】

01 ブルーミン

素肌に花咲く

すっぴん血色感カラー

02 ピンクレモネード

きゅんっとはじける

とれたてフレッシュピンク

＜POINT＞

◆べたつかないのに、高密着

オイルとワックスを組み合わせることで、ひと塗りで肌にしっかり密着。べたつかず、サラッとした仕上がりに。

◆テクニックなしで、自然な発色

指でささっと伸ばすだけで、肌の内側からにじみ出たような自然な仕上がりに。

色味の調整や重ね塗りも簡単にできます。

◆リップにも使えるマルチなアイテム

チークはもちろん、リップとしても活躍。パウダーチークのベースカラーとしてもオススメ。

＜柏木由紀コメント＞

アイメイクやリップを引き立たせて、バランスのとれたメイクに仕上げるカラーを作りました。ベージュのニュアンスが、オシャレで大人っぽい印象にしてくれます！どんなメイクにも馴染む万能ピンクカラーで、アイメイクやリップを主役にしたいときにオススメです！

upink（ユーピンク）とは

「upink」は「わたしのための“かわいい”」をコンセプトに2023年4月に誕生。年齢に関わらず、好きなものを身に着け、自分のために可愛くなってほしいという柏木由紀の想いが込められたコスメブランド。アイドルとしてメイクの研究を重ね、YouTubeや美容誌でメイクやコスメについて熱く語る姿が幅広い世代の女性から支持を集めている柏木が“かわいい”を追求したこだわりのアイテムを展開している。

＜ブランド公式SNS＞

Instagram：@upink__official(https://www.instagram.com/upink__official/)

X（旧Twitter）：@upink__official(https://x.com/upink__official)

upinkプロデューサー・柏木由紀プロフィール

1991年7月15日生まれ。鹿児島県出身。

2024年4月30日をもって17年に渡り牽引してきたAKB48を卒業。

”ゆきりん”の愛称で親しまれ、バラエティ番組で見せる飾らないキャラクターが人気。YouTube やファッション・美容誌で大好きなメイクとコスメについて熱く語る姿が幅広い世代の女性から支持を集めており、2022年7月には日本化粧品検定1級を取得。

＜公式SNS＞

Instagram：@yukikashiwagi_official(https://www.instagram.com/yukikashiwagi_official/)

X（旧Twitter）：@Yukiriiiin__K(https://x.com/yukiriiiin__k)

YouTubeチャンネル：@yukirinworld(https://www.youtube.com/channel/UCubbFOa0eUCWQD8sbmQXwOQ)

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【ブランドに関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353