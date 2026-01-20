【医師向け】民間医局の「医業承継・開業サポート」サービスを拡充

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）の医療分野の子会社である株式会社メディカル・プリンシプル社（以下MP社）は、国内の少子高齢化が進展する中、地域医療の核となる医業承継を次世代に繋げるため、また当社会員医師のキャリア展開においてサービスを拡充するため、この度、提携先企業と人員体制の強化を図り、「医業承継・開業サポート」サービスを拡充しました。





「医業承継・開業サポート」サービスの概要

また、クリニックの承継や新たな開業・経営拡大を検討中の医師のご要望にお応えすべく、全国1,000件を超える開業物件や承継物件の一覧情報を、医師向け求人情報検索サイト「民間医局」サイト内の「クリニック開業・運営・承継サポートページ（https://www.doctor-agent.com/medical-support）」で確認できるように追加いたしました。

まとまったご支援から部分的なスポット依頼まで、サポート範囲はそれぞれのご要望に応じて、豊富な知見を持つ専門コンサルタントがご提案いたします。



■ 新規・承継開業サポート

専門コンサルタントが、クリニックのコンセプトづくり・物件選定から開業までの全工程を細かくコーディネイトしながら開業に導きます。



■ 承継サポート

クリニック経営の課題解決や、引退をお考えの方々へ、持続可能とするためのサポートや、想いを継いでくれる後継者のマッチング、交渉・契約締結のサポート、経営を引退する医師の方々のネクストステップまで、お手伝いいたします。



MP社では、「医師の生涯価値向上」を理念とし、医学生・研修医を対象とした「レジナビ」、勤務医支援を行う「民間医局」で培った、若手医師層のネットワークを構築している強みを生かして、さまざまな医師向けキャリアサポートサービスを展開してきました。上記サービスに加え、今回の「医業承継・開業サポート」サービスの拡充により、MP社は医師が独立を決断する時も、独立を実現してからも、医師の更なるステップアップに繋がるように、引き続きご支援を行ってまいります。





【サービスに関するお問い合わせ】

株式会社メディカル・プリンシプル社

医業承継・開業支援ディビジョン

E-Mail： medical-support@medical-principle.co.jp



【リリースに関するお問い合わせ】

株式会社メディカル・プリンシプル社 広報広告室

E-Mail： pr@medical-principle.co.jp

TEL ： 03-4565-6100 FAX： 03-4565-6102

URL ： https://www.medical-principle.co.jp/

■株式会社メディカル・プリンシプル社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1997年1月

代 表 者： 代表取締役社長 由良芳從

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇

事業内容： 医師等 職業紹介業、医学生・研修医臨床研修支援サービス事業、医療界向け情報提供事業

事業概要： 「民間医局」をブランドに掲げ、医師紹介業を中心に、医療業界への多面的なサポート事業を行っています。医師の紹介事業「民間医局」における医師・医学生の登録会員数は約185,000人、契約医療機関約19,000施設に対し、年間約65,000件の紹介を行っています。また、臨床研修支援サービスとして日本最大規模の研修病院合同説明会「レジナビFair」を全国で開催し、研修医・医学生向けWeb説明会「レジナビFairオンライン」や、医師向け月刊ヒューマンドキュメント誌「DOCTOR’S MAGAZINE」、医師の情報収集Webサイト「民間医局コネクト」などの事業を展開しています。

U R L ： https://www.medical-principle.co.jp/ （コーポレートサイト）

https://www.doctor-agent.com/ (医師のための求人情報検索サイト「民間医局」）



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者 ： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/（プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）