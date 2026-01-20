コードキャンプ株式会社が少人数採用でも成立する新入社員研修「ITエンジニア育成Camp」を提供開始

コードキャンプ株式会社

IT人材育成を手がけるコードキャンプ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 兼 CEO 川西里佳）は、少人数採用企業向けの新入社員研修プログラム「ITエンジニア育成Camp（新入社員向け・公開研修）」をリリースしました。

本プログラムは、採用人数が1～2名程度の企業でも新入社員に十分な学習体験と実践機会を提供できるよう、コードキャンプ株式会社が企画・設計した、他企業の新入社員と共に学ぶ双方向型の公開研修です。

■【背景】少人数採用企業が抱える新入社員研修の課題

近年、ITエンジニアの採用は少人数化が進む一方で、

- 同期がいないことによる孤立- 一方通行の研修による受け身姿勢- 現場OJTへの過度な依存

といった課題が顕在化しています。

特に、新入社員が「仕事としての開発プロセス」や「チームで進める感覚」を持たないまま配属されることで、現場側の育成負担が増大するケースも少なくありません。

■ITエンジニア育成Campの特長

本プログラムでは、全国から集まる他社の新入社員と共に学ぶことで、 少人数採用でも“同期と学ぶ環境”を成立させています。

カリキュラムは、システム開発の全体像理解から、Webアプリ開発の基礎、フロントエンド・サーバサイド・データベース・アルゴリズム、さらにECサイトを題材にしたチーム開発演習までを一気通貫で構成されます。

AIによる即時フィードバックと現役エンジニア講師のレビューを組み合わせ、単なる知識習得に留まらず、「自ら考え、手を動かし、チームで開発を進める力」の獲得を目指します。

▼詳細・お問い合わせ

法人カスタマイズ品質の学びを、企業も個人も1名から受講可能に

https://codecamp.jp/open

■コードキャンプ株式会社について

DX人材育成ならCodeCamp（コードキャンプ）(https://codecamp.jp/)

「ITの力で、社会を変革する未来のプロフェッショナルを育てる」ためのIT/プログラミング教育サービス「CodeCamp」を運営しています。2013年に日本初となるオンライン・マンツーマンでのプログラミング教育事業を開始し、ITエンジニアの育成プログラムやWebデザイン教育、法人・自治体向けのプログラミング/DX研修事業、子ども向けのプログラミング教育事業などを展開しています。

※ 記載されている商品名またはサービス名などの名称は、各社の商標または登録商標です。

＜取材、メディア掲載に関するお問い合わせ＞

コードキャンプ株式会社 広報担当

Email：info@codecamp.jp

