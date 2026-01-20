日鉄物流と積木製作が共同開発！「KYトレーニングVR」および「ハラスメント対策VR」のコンテンツを提供開始

株式会社 積木製作

日鉄物流株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：米澤 公敏）と株式会社積木製作（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：赤崎信也）は、この度、安全体感VRコンテンツ「KYトレーニングVR」および「ハラスメント対策VR」を共同開発したことを発表します。 本コンテンツは、積木製作が提供する安全教育VRサービス「安全体感VRトレーニング」の新たなラインナップとして、販売を開始しました。

開発背景：安全意識の醸成と現場の課題解決

CGで忠実に再現されたリアルな仮想空間で、体験型の安全体感VRトレーニングを提供します。 ※画像はイメージです。

積木製作と日鉄物流は、製造・物流現場における危険体感教育のデジタル化を推進してきました。 現場においてヒューマンエラーが起こるリスクは必ず潜んでおり、安全文化の醸成、安全意識を持った行動の定着が不可欠です。現場では安全のための指導や注意が重要ですが、そのやり方次第でパワーハラスメントと受け取られてしまう場合があり、現場の雰囲気が悪化したり、労働災害のリスクが高まることが課題でした。座学だけでは指摘を求められる現場の緊急性、指摘を行なわなかった場合のリスクを実際に体感できないため、当コンテンツを開発しました。今回の共同開発は、こうした現場の課題に対する日鉄物流の高い安全意識と、積木製作のVR技術の融合により実現しました。

コンテンツ概要：2つのアプローチで安全行動を定着

1. KYトレーニングVR：危険予知と指差呼称の実践

「KYトレーニングVR」では、作業内容の確認、危険予知、指差呼称による安全確認の流れをVR体験で実践します。鋼管玉掛作業や車両荷台上の作業での安全確認を行ない、危険個所の指摘が漏れた場合には被災体験をします。指差呼称を行なうことで動作が記憶され、ヒューマンエラーをなくし、事故、災害が少なくなります。

車両荷台上の作業での安全確認を実践鋼管玉掛作業における危険個所の指摘2. ハラスメント対策VR：指導とパワハラの区別を体感

「ハラスメント対策VR」は、上司と部下の両方の視点を体験できるシナリオにより、指摘を行なう必要性と、適切な指導に求められるポイントを体感します。部下側の視点で叱責・罵倒される体験や、上司側の視点で指導を行なわなかった場合のリスクを体験し、正しい指導例を確認します 。部下が指導とパワハラを区別して建設的に受け止められるようになることを目指します。

今後の展望

部下側の視点での作業体験振り返り：パワハラと注意、指導の違いの表

特に今回開発した「ハラスメント対策VR」で扱われる『適切な指導』や『コミュニケーション』の要素は、特定の業種・作業に限らず、あらゆる現場で共通して求められる重要なテーマです。 今後は、こうした安全指導のノウハウを様々な現場に応用・展開できるコンテンツとして広げていくことを視野に入れ、より広範な産業における安全意識向上と職場環境の改善に貢献してまいります。 また、日鉄物流をはじめとする共同開発企業や、700社を超えるユーザーから寄せられる貴重なフィードバックをサービスの改善に活かし、次世代の安全教育の実現に向けて邁進してまいります。

■安全体感VRトレーニングとは

安全体感VRトレーニングは導入企業数累計700社以上の実績を誇る安全教育VRソリューションです。

建設、製造業、鉄道業を始めとする多くの企業、産業で労働災害の防止に貢献します。

URL：https://tsumikiseisaku.com/safetyvr/

■株式会社積木製作について

所在地：東京都墨田区江東橋2-14-7錦糸町サンライズビル4F

設立：2003年9月

URL：https://tsumikiseisaku.com/



■本件に関するお問合せ

株式会社積木製作 担当：下川、荻野、森根

TEL:03-6666-9220

info@tsumikiseisaku.com