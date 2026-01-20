Zip Infrastructure株式会社、東京都稲城市と新交通システムの検討に関する連携協定を締結しました

Zip Infrastructure株式会社

Zip Infrastructure株式会社（本社：福島県南相馬市、代表取締役 CEO : 須知 高匡、以下「Zip Infrastructure」）は、東京都稲城市と、京王よみうりランド駅、稲城駅と（仮称）根方谷戸公園、TOKYO GIANTSTOWN を含む新たな基盤整備地区をつなぐ新たな交通システムの検討に向けた、連携・協力、情報共有を目的として、連携協定を締結しました。

〈東京都稲城市 高橋 勝浩市長 コメント ※写真左〉

この度、Zip Infrastructure株式会社様と連携協定を締結できたことを、大変嬉しく思っております。令和７年１０月２０日には実際に「Zippar」の開発・実験を行っている福島試験線への視察を行い、「Zippar」の今後の大きな可能性を肌で感じることができました。今後もZip Infrastructure株式会社様と連携を図りながら、稲城市がより暮らしやすく、魅力ある街となるよう取り組んでまいります。

〈Zip Infrastructure レボンキン・マリオ・イアン・カロス・フェリド代表取締役COO コメント ※写真右〉

当社として、東京都内の市区町村では初めてとなる連携協定を稲城市様と締結することできて大変光栄に思います。新たな基盤整地地区における新たな交通システムの検討において、当社のZipparの強みである低コスト・自由設計を活かし、稲城市の魅力ある街づくりにぜひとも貢献させていただきます。

※1 Zippar（ジッパー）とは、「低コスト・自由設計・自動運転」を特徴とするものであり、従来モノレールの半分程度の輸送量が確保できるシステムを1/5程度のコストと期間で建設可能な新たな交通システムです。Zipparは車体本体にバッテリー及びモーターを搭載しているため、自走式で直線部はロープ、カーブ部分はレールを連続的に走行することを可能としています。

【Zip Infrastructure株式会社 概要】

設立 ：2018年7月

代表者：代表取締役CEO 須知 高匡 代表取締役COO レボンキン・マリオ・イアン・カロス・フェリド

URL ：https://zip-infra.co.jp/

所在地：

（本社）福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-245 南相馬市産業創造センターA棟事務所区画１

（支社）神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニューセンター12階 12100号室