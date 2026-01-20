【博多の新定番】もつ鍋ちゃんぽん専門店が2店舗目進出！

有限会社楽天地

元祖もつ鍋楽天地（本社：福岡市博多区/社長：水谷崇）は現在、博多・天神エリアにおいて18店舗を展開し、最多の店舗数、客席数を展開しとるんばい！Googleクチコミ数はなんと151,868件とNo1！（2026年1月19日時点）

「世界のもつ鍋王に俺たちはなる！！」

海外の方にも博多名物“もつ鍋”を広めるため、福岡空港国際線ターミナルのフードホールに出店したとばい！さらに2025年12月には、1箇所に3店舗が集結した『楽天地もつ鍋テーマパーク』が誕生。博多を感じられる空間で、観光客の方はもちろん、地元の方にも楽しんでもらえる “博多の新スポット”として賑わっとるよ！

『楽天地もつ鍋テーマパーク』には、忙しい方にも博多の味ば気軽に味わってもらいたいと思い開発した、最短７分で食べられる「もつ鍋ちゃんぽん」専門店もあるばい！海外の方にも地元の皆様にもばり評判よかよ～！

そして今回、この反響ば受けて、もつ鍋ちゃんぽん専門店の2店舗目が1/28よりオープンするっちゃん！

お昼はもつ鍋ちゃんぽん、夜はもつ鍋ば食べに来んね！うまかばい！

楽天地が締めのちゃんぽん麺発祥の店って知っとるかね？

もつ鍋の締めと言えば「ちゃんぽん麺」

今では当たり前となったこの食べ方ですが、発祥は、福岡の天神・博多に店を構える「元祖もつ鍋楽天地」にあります。もつ鍋楽天地の創業者である水谷寿が“締めのちゃんぽん麺“生みの親なのです。

創業者 水谷寿

創業当時、もつ鍋に締めという概念がまだ存在していませんでした。そんな中、店舗を構える雑居ビルの1階には、昼はちゃんぽんを提供する中華料理店がありました。ある日、店をオープンする前に締めを何にしようか悩んでいる時、ハッとひらめき、中華料理店のちゃんぽん麺をコソッと借りてきたのが始まりです。

食べてみると、「うまい！こればい！」

ちゃんぽん麺は太く、水分を吸いやすいため、スープの旨みを吸収してくれます。そのため、もつや野菜の旨みをちゃんぽん麺が吸い込み、最後のひと口まで楽しめる締めとして完成しました。

この偶然とひらめきから生まれた1杯が、現在では全国に広まる「もつ鍋の締め＝ちゃんぽん麺」文化の原点となったのです。

今では、ちゃんぽん麺が目当てでもつ鍋を食べるお客様もいるほど、好評をいただいている締めのちゃんぽん麺となっています。

ラーメン感覚で食べられる「もつ鍋ちゃんぽん」誕生の秘話ばい！

2025年4月に福岡空港国際線ターミナルのフードホールへ出店したことが大きな機会となりました。

もつ鍋といえば、滞在時間は平均90分ほどでゆっくり時間が取れる時でなければ食べられない。しかし、出国直前のお客様にとって90分は少々長いです。

「それでもぜひとも美味しいもつ鍋を食べてほしい！」という願いを込めて作り上げた、もつ鍋の新ジャンルメニュー！

それが、最短7分程度で食べられる「もつ鍋ちゃんぽん」

楽天地のお客様から愛される“締めのちゃんぽん麺”を存分に楽しめる博多の新定番、もつ鍋のファストフードが誕生しました。

もつ鍋ちゃんぽんなら、 7分でご提供、7分で食べれる、最短15分で食べられる！忙しいランチでもサッと食べることもできますし、一人でも気軽に食べられます！

まさに、ラーメン感覚で楽しめます。

お酒を飲んだ後の「締めはラーメンより、もつ鍋ちゃんぽん！」

これがもつ鍋ちゃんぽんばい！

もつ鍋ちゃんぽん 980円（税込 1078円）

もつ、野菜の旨みがたっぷり溶け込んだスープがちゃんぽん麺に染み込んだ「もつ鍋ちゃんぽん」は、驚きのWOW価格980円！

締めのちゃんぽん麺が最初から入っており、おなかいっぱい大満足できる一杯です。

ラーメンのようなどんぶりに、もつ鍋の具材やもつ、もち、さらにもつ鍋のだしが染み込んだ「博多もつたこ焼き」を盛り込み、ぐつぐつと煮込んだ状態で提供します。

トロトロの生地にだしがしみしみの “博多もつたこ焼き“は、もつ鍋ちゃんぽんならではの味わいです。

また、最後の一口まで熱々で美味しく召し上がっていただけるよう、鉄を含ませた特注のどんぶりを使用しています。食べ終わるまで出来立ての美味しさを楽しめます。

元祖もつ鍋楽天地ば知っとろうもん！

「元祖もつ鍋楽天地」はもつ鍋専門店として、2026年に創業50年を迎えます！

博多発祥のもつ鍋、「もつ」という食文化を世界に伝えるため、挑戦をあきらめません。

もつ鍋が美味しくて、それを自分の生涯の仕事にしたいと考えた水谷寿が、1976年5月に福岡市でもつ鍋専門店楽天地を創業しました。当時は地元のお客様が7割、観光のお客様が3割でしたが、マスコミからの取材が増え、そこからは、全国から「もつ鍋セット」の注文が殺到しました。社員の採用を始めて10年間で売上は8倍へと拡大。

飲食店でありながら福岡の観光産業の一翼を担い、海外からのインバウンドのお客様も年間30万人ご利用いただいています。

食文化を通じ世界中の人々に感動と幸福を提供することをビジョンとして掲げ、2033年には売上高100億円を目指しています。

新店舗概要

■元祖 もつ鍋ちゃんぽん楽天地 北天神店

住所：〒810-0001福岡県福岡市中央区天神三丁目16番22号Y’s天神ビル

TEL：092-401-2522

オープン日：1月28日（水）

営業時間：11：30～24：00（L.O.23:30）

会社概要

会社名：有限会社楽天地

本社：〒812-0038福岡県福岡市博多区祇園町7-20 博多祇園センタープレイス7階

TEL：092-263-8888

代表者名：水谷崇

設立年月：1984年10月

事業内容：飲食業

公式サイト：https://rakutenti.com/