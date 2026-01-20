伊藤忠グループのBelong、「デジタルフィギュアボックス」を提供するGatebox社とスマホ販売で協業

株式会社Belong

中古スマートフォンの個人向け販売・買取サービス「にこスマ」を運営する株式会社Belong（本社：東京都港区、代表取締役社長：西村 耕一郎 以下、「Belong」）と、Gatebox株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：武地 実 以下、「Gatebox」）はこの度、Gateboxが展開する「デジタルフィギュアボックス」向けの中古スマートフォン販売において協業を開始しました。

■協業内容

「デジタルフィギュアボックス」は、スマートフォンを本体内部に設置し、専用アプリを通じて“動く”デジタルフィギュアを飾ることができる製品です。

今回の協業により、Gateboxが推奨する利用条件を満たした中古スマートフォンを、Belongが運営する中古スマートフォン販売サービス「にこスマ」を通じて提供します。

Belongは「にこスマ」において、全端末に対して独自の検品基準を設け、品質を担保した中古スマートフォンのみを取り扱っており、「デジタルフィギュアボックス」の安定した利用環境を提供します。

＊専用サイト：

https://mk.nicosuma.com/c2511/

■Gateboxストア購入者向け特典

Gatebox公式ストア（BOOTH）でデジタルフィギュアボックスを購入したユーザーには、「にこスマ」で販売している中古スマートフォン「AQUOS sense6」が7％OFFになるクーポンをプレゼントします。デジタルフィギュア推奨端末をよりお得に購入いただけます。

＊ Gatebox公式ストア（BOOTH）

https://gatebox.booth.pm/

■協業背景

「デジタルフィギュアボックス」を利用するためには、表示用のスマートフォンを用意する必要があります。これまでお客様からは、「専用用途として使えるスマートフォンを手軽に用意したい」「新品端末は価格のハードルが高い」「どの端末を選べば良いかわからない」といった声が寄せられていました。

そこで、Belongが有する中古スマートフォン販売の実績・知見を活かし、「デジタルフィギュアボックス」の利用条件に合致した安価かつ高品質な端末を提供することで、お客様の利便性向上に貢献できると考え、今回の協業に至りました。

■今後の展開

今後は、「デジタルフィギュアボックス」との相性や利用状況を踏まえながら、「にこスマ」で取り扱う対応機種のラインナップを順次拡充していく予定です。BelongとGateboxは、本協業を通じて「デジタルフィギュアのある暮らし」をより多くの方に届けることを目指してまいります。

■「にこスマ」について

「にこスマ」は、伊藤忠グループのBelongが運営する中古スマホ販売・スマホ買取サービスです。「あたらしいより、あなたらしい。」をモットーに、お客さまのライフスタイルにフィットしたスマホ選びをお手伝いします！

◇にこスマ（中古スマホ販売）

https://www.nicosuma.com/

中古スマホのイメージを覆す高品質な端末を厳選！

端末ごとに詳細なコンディションを掲載しているので、納得の一台をお選びいただけます。

◇にこスマ買取（スマホ買取）

https://www.nicosuma.com/sell

登録不要でかんたん見積もり！

シンプルな査定基準や徹底したデータ消去など、スマホ買取が初めての方でも安心してご利用いただけます。

スマホの購入・売却に関するお役立ち情報は、「にこスマ通信」（https://www.nicosuma.com/magazine）でも発信しています。

■会社概要

Belongは、「大切な人に誇れる、次なる価値を届けよう。」をMISSIONに掲げ、個人向け中古スマートフォンのECサイト「にこスマ」(https://www.nicosuma.com/）や「にこスマ買取」（https://www.nicosuma.com/sell）、法人向け中古スマートフォンのレンタル・販売・買取サービス「Belong One」（https://bz.belong.co.jp/）など、個人法人を問わず、お客様に合わせた中古デバイスサービスを展開しております。わたしたちは常に「正直であること」を信条に、厳格な検査を通し、 高品質な端末を適正な価格で、すべての人に中古デバイスの安心を提供してまいります。

社 名 株式会社Belong（伊藤忠グループ）

会社設立 2019年2月

代表者名 代表取締役社長 西村 耕一郎

所在地 ◆本社 東京都港区赤坂6丁目4番10号 赤坂ZENビル4階

◆座間オペレーションセンター 神奈川県座間市広野台2-10-10 GLP座間3階

●記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。