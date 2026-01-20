【幹事の約8割がInstagramを参考に！】忘年会・新年会の店選び、重視されるのは料理と雰囲気

株式会社Textrade

StorePro（所在地：東京都港区）は、忘年会・新年会の幹事をやる予定がある20～30代の男女を対象に、「忘年会・新年会シーズンにおける飲食店選びとInstagram利用」に関する調査を行いました。

忘年会・新年会シーズンは1年のなかでも特に「飲食店選び」が活発になる時期であり、限られた予算や人数、雰囲気に合った店を探すニーズが急増します。

その飲食店選びの情報源は従来の口コミサイトだけでなく、Instagramの写真・動画・レビューへと大きくシフトしつつあります。

こうしたSNS時代の飲食店選びは、実際どのように行われ、どのような基準が存在するのでしょうか？

そこで今回、StorePro（https://store.cloudil.jp/）は、忘年会・新年会の幹事をやる予定がある20～30代の男女を対象に、「忘年会・新年会シーズンにおける飲食店選びとInstagram利用」に関する調査を行いました。

調査概要：「忘年会・新年会シーズンにおける飲食店選びとInstagram利用」に関する調査

【調査期間】2025年12月12日（金）～2025年12月16日（火）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,013人

【調査対象】調査回答時に忘年会・新年会の幹事をやる予定がある20～30代の男女と回答したモニター

【調査元】StorePro（https://store.cloudil.jp/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

忘年会・新年会は「会社・事業部主催の集まり」が約半数！店選びは“料理の種類”が最重要に

はじめに、「今年の忘年会・新年会には、どのような集まりで参加する予定か」について尋ねたところ、『会社・事業部主催の集まり（47.9％）』と回答した方が最も多く、『所属部署・チームの集まり（39.4％）』『友人（プライベート）との集まり（32.3％）』と続きました。

職場を中心とした集まりが主要なイベントとして多くを占めており、チーム単位や友人との会も重なるなど、複数の場で交流を楽しむ傾向がうかがえます。

「忘年会・新年会のお店選びの際に重視するポイント」について尋ねたところ、『料理の種類（和食、洋食、創作料理など）（55.2％）』が最も多く、『価格（予算に合った価格帯）（54.6％）』『雰囲気（店内のデザインや照明、音楽など）（40.2％）』と続きました。

「料理」と「価格」がほぼ同水準で重視されている点から、内容とコストのバランスが幹事にとって重要な判断軸であることが示されました。

複数人の満足を考える必要があるため、無難さや安心感が優先されているとも考えられます。

また、「雰囲気」が一定の割合を占めていることから、食事だけでなく店の雰囲気も重視されていることがわかります。

飲食店選びでInstagramを参考にする方は約8割！チェックするのは“雰囲気×料理写真”が中心

「忘年会・新年会のお店を選ぶ際にInstagramの投稿を参考にするか」について尋ねたところ、約8割の方が『はい（78.2％）』と回答しました。

多くの方がInstagramを情報収集の手段として活用していることから、SNSが飲食店選びにおいて欠かせない存在になっていることがうかがえます。

公式情報だけでなく、利用者の投稿を通じて得られる視覚的な情報が、判断の補助として機能している可能性があります。

一方で、Instagramは情報量が多い反面、投稿内容にばらつきがある点も特徴です。

その中で、どの情報を信頼し、どのように取捨選択しているのかが重要になってきます。

前問で『はい』と回答した方に、「Instagramの投稿を参考にする理由」について尋ねたところ、『写真で店内の雰囲気がわかる（60.6％）』が最多となり、『料理の見た目が確認できる（54.6％）』『最新情報（新メニュー・営業状況）が得られる（40.8％）』と続きました。

視覚的に確認できる点が評価されていることから、文章だけでは伝わりにくい空間や料理のイメージが幹事の店選びの後押しをしていると考えられます。

また、「最新情報」が一定数選ばれている点は、公式サイトや予約サイトだけでは補えない情報を求めていると言えるでしょう。

幹事にとっては、失敗を避けるための材料としてできるだけ多面的な情報を集めたいという意識が背景にありそうです。

「具体的にどのような情報をチェックするか」について尋ねたところ、『料理の写真（盛り付け・量）（46.3％）』が最多となり、『店内の雰囲気（44.6％）』『価格帯（43.2％）』が続きました。

忘年会・新年会の幹事は、参加者全員の満足度を左右する重要な役割を担っているため、感覚的な印象だけでなく、判断の根拠となる具体的な情報を慎重に集めていると考えられます。

Instagramの投稿が飲食店選びと来店行動に直結！選んだ決め手と、実際に感じた“ギャップ”とは？

「Instagramで見た投稿をきっかけに、実際に飲食店に行ってみたことはあるか」について尋ねたところ、8割以上の方が『ある（82.7％）』と回答しました。

SNS投稿が単なる情報収集にとどまらず、実際の飲食店選びに直結していることが明らかになりました。

では、来店しようと思った決め手は何だったのでしょうか。

前問で『ある』と回答した方に、「その飲食店に行こうと思った決め手は何か」について尋ねたところ、『料理の種類が好みだった（50.0％）』が最多となり、『店内の雰囲気が好みだった（46.3％）』『コース内容・メニュー内容が良さそうだった（40.6％）』と続きました。

決め手として挙がった項目は、お店選びで重視するポイントとほぼ一致しており、SNSで確認した情報が実際の選択に直結していることがわかります。

特に「料理の種類」と「店内の雰囲気」が上位を占め、視覚的な投稿情報が好みにマッチするかどうかを重視している様子がうかがえます。

このことから、多くの方は事前確認から得た印象を基に、満足度の高い選択を慎重に行っていると考えられます。

「Instagramで見た飲食店に行った際に、『投稿の印象と違う』と感じたことはあるか」について尋ねたところ、『料理の見た目が投稿より簡素だった（24.8％）』が最多となり、『店内の雰囲気が投稿と異なっていた（24.7％）』『混雑していて落ち着けなかった（23.8％）』と続きました。

一定数がギャップを感じていることから、SNS投稿が必ずしも実態を正確に反映していない場合があることが示されました。

特に写真は演出や撮影条件によって印象が変わりやすく、幹事にとっては判断を難しくする要因になり得ます。

このズレが、次回以降の情報収集の慎重さや、より詳細な情報を求める姿勢につながっている可能性があります。

ここからは全員にうかがいました。

「SNSで人気の飲食店は予約しづらいと感じたことがあるか」について尋ねたところ、約8割の方が『よくある（27.4％）』『ときどきある（50.8％）』と回答しました。

人気と予約難が表裏一体である状況は、幹事にとって大きな悩みと言えそうです。

話題性のあるお店ほど候補に挙がりやすい一方で、実際には利用できないリスクも高まります。

その結果、第二第三候補の店選びが必要になるなど、幹事の負担が増している可能性があります。

最後に、「忘年会・新年会向けの飲食店選びをする際に、SNSに『もっと掲載してほしい』と思う情報」について尋ねたところ、『個室の様子（38.0％）』が最多となり、『料理の実物写真（37.9％）』『席の広さ・レイアウト（37.0％）』と続きました。

具体的かつ判断に直結する情報が求められていることが明らかになりました。

「個室の様子」や「席の広さ」といった要素は、忘年会・新年会特有の利用シーンを強く意識した結果と考えられます。

幹事は、参加した方の満足度と運営のしやすさを両立させるため、より現実的な情報を必要としていると言えるでしょう。

【まとめ】幹事が求めるのは“映え”より安心感！忘年会・新年会における飲食店選びとSNS活用の実態

今回の調査で、忘年会・新年会の幹事を担う20～30代にとって、飲食店選びが依然として重要な役割であることが改めて確認されました。

会社や部署単位の集まりが中心であることから、個人の好みよりも、参加者全体の満足度や場の使いやすさを重視した選択が求められている様子がうかがえます。

その中で、料理の種類や価格といった基本条件が最優先されている点は、限られた予算や多様な参加者構成を意識した、幹事ならではの判断基準といえるでしょう。

また、飲食店選びにおけるInstagramの存在感は非常に大きく、多くの幹事が写真や動画を通じて店内の雰囲気や料理のイメージを確認し、実際の来店行動にまでつなげています。

視覚的な情報は、公式サイトや文字情報だけでは補いきれない不安を解消する手段として機能しており、SNSが「検討段階の参考資料」にとどまらず、「意思決定を後押しする材料」になっていることが示されました。

一方で、投稿の印象と実際の体験との間にギャップを感じた方も一定数存在しており、SNS情報の受け取り方には慎重さが求められていることも浮かび上がります。

さらに、SNSで話題になる飲食店ほど予約が取りづらいという課題もあり、幹事の負担が増している実態も見えてきました。

こうした背景から、幹事がSNSに求めているのは、演出された魅力よりも、個室の様子や席の広さ、料理の量といった具体的で実務的な情報であることが明確になっています。

忘年会・新年会という特有の利用シーンにおいては、「雰囲気が良さそう」だけでなく、「安心して任せられるかどうか」が判断の軸になっていると言えるでしょう。

＜当調査の利用に関して＞

当調査のデータを引用・転載する場合には、「出典：StorePro」の表記をお願いいたします。

https://store.cloudil.jp/news014/

飲食店の集客を強化するなら「StorePro Assist」がおすすめ！

今回、「忘年会・新年会シーズンにおける飲食店選びとInstagram利用」に関する調査を実施したStorePro（https://store.cloudil.jp/）は、飲食店の集客サポートサービス『StorePro Assist』（https://store.cloudil.jp/assist/）を提供しています。

■StorePro Assistとは

StorePro Assistは飲食店・カフェ専門のInstagram運用代行サービスです。

総フォロワー約4万人・月間150万総インプレッションの自社運営実績を基に、月額10万円～初期費用無料で動画・フィード・ストーリー投稿から分析まで一気通貫でサポートし、問い合わせ数・来店数を最速で最大化します。

■StorePro Assistが選ばれる理由

自社運営アカウントの再現性のノウハウと、グルメ好きスタッフによる目線で、貴店の魅力を的確・効果的に発信し、SNS集客を最大化します。

１.自社運営アカウントの再現性ノウハウ

・総フォロワー約4万人・月間150万総インプレッションを継続的に獲得

・15～30秒の短尺動画で「スポットの魅力」を端的に伝えるクリエイティブ

・動画平均再生率200％超、エンゲージメント率6％以上を実現

２.グルメ目線による高品質コンテンツ制作

・全スタッフがグルメトレンドに精通、店舗の強みを的確に表現

・食材・料理シズル感を活かしたビジュアル撮影技術

・来店動機を喚起するキャプション設計とハッシュタグ戦略

３.綿密なPDCAサイクルと無制限コミュニケーション

・週次レポートでフォロワー増減・エンゲージメントを見える化

・月内ミーティング無制限で、リアルタイムに戦略調整

・フォロワー属性分析や競合調査を組み合わせ、常に最適化

・無料相談はこちら：https://store.cloudil.jp/assist/

・StorePro Assist：https://store.cloudil.jp/assist/

■運営概要

社名：株式会社Textrade

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目2番15号

設立：2021年3月1日

事業内容：WEBメディア運営、WEB制作事業、モバイルアプリ制作事業、SNS運用代行事業、SEOコンサルティング事業

公式サイト：https://business.textrade.org/

■関連ページ

https://store.cloudil.jp/

https://store.cloudil.jp/restaurant-sns-operation-agency/(https://store.cloudil.jp/restaurant-sns-operation-agency/)

https://store.cloudil.jp/restaurant-sns-flaming/(https://store.cloudil.jp/restaurant-sns-flaming/)

https://store.cloudil.jp/restaurant-instagram-marketing/(https://store.cloudil.jp/restaurant-instagram-marketing/)

https://store.cloudil.jp/restaurant-sns-merit/(https://store.cloudil.jp/restaurant-sns-merit/)

https://store.cloudil.jp/restaurant-sns/(https://store.cloudil.jp/restaurant-sns/)

https://store.cloudil.jp/restaurant-instagram-posted-daily/(https://store.cloudil.jp/restaurant-instagram-posted-daily/)

https://store.cloudil.jp/restaurant-instagram-account/(https://store.cloudil.jp/restaurant-instagram-account/)

https://store.cloudil.jp/restaurant-instagram-stories/(https://store.cloudil.jp/restaurant-instagram-stories/)

https://store.cloudil.jp/cashless-terminal/(https://store.cloudil.jp/cashless-terminal/)

https://store.cloudil.jp/credit-authorization-terminal/(https://store.cloudil.jp/credit-authorization-terminal/)

https://x.com/StorePro_media