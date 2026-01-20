累計12万部突破！泣ける江戸BL『ノっぴきならぬ』最新刊発売で１.巻無料＆待望の続編決定!!

株式会社双葉社

紙電子シリーズ累計12万部を突破した、こふで先生最新作となる江戸BL『ノっぴきならぬ』コミックス最新３.巻が1月20日(火)に発売となります。電子キャンペーンではコミックス１.巻が無料になるだけでなく、こふで先生の代表作『べな』もあわせてお求めやすくなります！

さらに、大反響につき続編が決定!! 第四章にして最終章となる続編エピソードは1月15日(木)よりコミックシーモアにて先行配信中。涙なしでは語れない、色男同士の"初恋"が愛に染まる物語をご堪能ください。

＜３.巻試し読み＞

■１.巻無料も！お求めやすい電子キャンペーン

(C)こふで／双葉社

最新３.巻発売記念で複数電子ストア横断にて『ノっぴきならぬ』『べな』が期間限定無料＆値下げ！ この機会にぜひチェックを♪

[実施期間]

1月20日(火)～2月2日(月)

[実施内容]

『ノっぴきならぬ』コミックス１.巻 無料(ストリーミング)、20%OFF

『べな』コミックス１.巻 無料(ストリーミング)、20%OFF

『べな』コミックス２.巻 20%OFF

■ノっぴきならぬ第四章コミックシーモア先行配信

『べな』で人気を博した「こふで」が描く江戸ＢＬ最新作、感動の最終章！ 毛色の違う【色男×色男】の初恋が“愛”を咲かす第四章は、1月15日(木)よりコミックシーモアにて先行配信された「チルシェvol.32」からスタート!!

＜第四章あらすじ＞

「だって寅次は、お天の父親も同じでしょう？」

寅次と八重辰が再会してから、また７年の月日が経った。ぐんぐんと背が伸び、その魅力を周囲に振りまくお天の姿に、父親ふたりは気が気ではない。そんな幸せな日常に浸りながらも、自分たちが実らせた初恋が娘の顔を曇らせていないかと苦悩していたある日、料亭・千枝屋が火事に見舞われ…？

■pixivコミックにて再公開＆無料話増量！

最新３.巻発売記念でpixivコミック「comic marginal・Chillche」にて、第２話まで再公開＆無料エピソードを増量！ 下記のスケジュールで公開されますので、まずは試し読みを♪

1月17日(土)12:00～1月31日(土)12:00：第2話1，2再公開

1月17日(土)12:00～1月31日(土)12:00：第3話1公開

1月24日(土)12:00～2月7日(土)12:00：第3話2公開

pixivコミック「comic marginal・Chillche」

『ノっぴきならぬ』https://comic.pixiv.net/works/10200

■書店購入特典

●アニメイト・アニメイトブックス

→4Pリーフレット(描き下ろし漫画2P)

●ホーリンラブブックス【有償】

→アクリルスタンド

●コミコミスタジオ【通常】

→ステッカー

●コミコミスタジオ【有償】

→12P小冊子(蔵出し4P＆描き下ろし4P<らくがき集1P+漫画3P>)

●応援書店＆電子ストア

→1Pペーパー(描き下ろしイラスト)

■書誌情報

●書名：ノっぴきならぬ ３.巻

●著者：こふで

●体裁：B6判

●発行元：株式会社双葉社

●権利表記：(C)こふで／双葉社

●ストーリー：

「好いた男の為に、己に何ができるのか――」

７年越しの葛藤は晴れ、料亭・千枝屋の奉公人たち公認の仲となった寅次と八重辰。それに報いようと、寅次は新たな仕事を買って出る。八重辰も店の主人、恋人、そして父としての想いを深めていく。お天との絆もより強いものとなり、どんな困難もこれで乗り越えてゆけると思っていたが…？

『べな』こふでが描く江戸ＢＬ最新作、待望の第三章！ 毛色の違う【色男×色男】の初恋が"愛"に染まる物語。描き下ろしも収録!!