防災キャンパー検定スタート！防災をもっと身近に、もっと楽しく

近年相次ぐ地震や豪雨などの自然災害を背景に、防災への関心が高まる一方、「何から学べばよいかわからない」「堅苦しくて続かない」といった声も多く聞かれます。

こうした課題を受け、一般社団法人 防災キャンパー協会（所在地：埼玉県さいたま市、代表理事：結城剛）は、楽しみながら防災知識を身につけられるオンライン検定「防災キャンパー検定」を、2025年12月20日より開始しました。

■防災キャンパー検定の特徴

防災キャンパー検定は、講座や教材の購入を前提とせず、誰でも参加できるオンライン認定試験。

スマートフォンやパソコンから、いつでも自分のタイミングで挑戦できます。特別な教材や事前受講は不要！日常の中で身につけてきた「備える力」を、そのまま試し、証明できる検定内容です。

【防災キャンパー検定 3つのポイント】

防災を“知識”で終わらせず、“行動”につなげる設計

頭で覚えるだけでなく、実際の行動や判断に役立つ内容を重視しています。

アウトドア・日常生活・非常時を横断した実践的な問題構成

キャンプや暮らしの中で培った経験、防災への関心がそのまま活きる設問です。

日常の知識と経験が、そのまま認定資格につながる検定形式

決まった学習ルートは設けず、自由に学び、自由に挑戦できることを大切にしています。

防災を「学ばされるもの」ではなく、日々の暮らしの中で自然と身につく力として捉え直すことを目指しています。アウトドアが好きな方も、防災初心者の方も、「今の自分の防災力」を気軽に試せる検定となっています。

検定の詳細・受験はこちら

▶ 防災キャンパー検定 公式サイト(https://bousaicamper.share-wis.com/)

■検定立ち上げの背景

日本は世界有数の災害大国でありながら、防災知識は「一部の専門家のもの」「非常時だけのもの」と捉えられがちです。防災キャンパー協会では、防災を日常の延長として捉え、誰もが自分ごととして学べる環境づくりが必要だと考え、本検定を企画しました。

「防災キャンパー検定」は、キャンプやアウトドア、防災グッズ、避難行動、備蓄など、生活に身近なテーマを中心に構成されており、初めて防災を学ぶ方でも気軽に挑戦できる内容となっています。

■問題制作について

なお、本検定の問題制作・監修は、体験型防災研修や防災イベントを累計200件以上手がける 株式会社IKUSA が担当しています。実際の災害現場や防災教育の知見を活かし、実用性と分かりやすさを両立した設問が特徴です。

株式会社IKUSA

【URL】https://ikusa.co.jp/

株式会社IKUSA（イクサ）は、企業や自治体向けに「あそび」を活用した研修、イベント企画・運営、プロモーション支援などを行う「あそび総合カンパニー」。

チームビルディングや地域活性化、防災・SDGsなどを目的とした多様なオンライン・リアルイベントを提供しており、年間1,400件以上の実績を持つ専門企業です。

■団体概要

【団体名】一般社団法人 防災キャンパー協会

【代表理事】結城剛

【事業内容】

- 防災キャンパーの認定- 防災キャンパーに関する調査及び研究- 防災キャンパーに関する情報提供及び広報活動- その他当法人の目的を達成するために必要な事業

【URL】https://bousaicamper.com/

【E-mail】info@bousaicamper.com

一般社団法人 防災キャンパー協会は今後も、「防災＝特別なもの」ではなく、「日常の延長として自然に身につくもの」として広げていくことを目指し、防災教育や啓発活動を続けてまいります。

本サービスは、一般社団法人 防災キャンパー協会が企画・運営し、株式会社サイボウが運営支援を行っています。