【ノエビア】乾燥による小じわを目立たなくし※目もとを明るくハリのある印象へ導く目もと用美容液発売

株式会社ノエビアノエビア バイオサイン リンクルアイクリーム

ノエビアは、乾燥による小じわを目立たなくする※目もと用美容液『ノエビア バイオサイン リンクルアイクリーム』を2026年2月5日に新発売します。幅広い年代が目まわりにさまざまな悩み*1を抱えています。乾燥による小じわやくすみ、乾燥の悩みを抱えている人も多く、目まわりを総合的にケアしていくことが求められています。『ノエビア バイオサイン リンクルアイクリーム』は美容成分ナイアシンアミド*2をはじめ、次世代レチノールと呼ばれているバクチオール*2やコクトウ*3を含む、8種類の厳選された植物エキス*4を配合。なめらかベール*5と、ストレッチ効果をもつ植物由来のウェブポリマー*6がなめらかなハリ感を与えます。目もとを明るくハリのある印象へ導きます。全国の販売店、通信販売にてご購入いただけます。

※効能評価試験済み

発売商品

ノエビア バイオサイン リンクルアイクリーム 20g 15,000円（税込16,500円）

商品特長

成分：美容成分ナイアシンアミド*2と8種類の厳選された植物エキス*4や、ハリ感を与える成分*7

美容成分ナイアシンアミドと、次世代レチノールと呼ばれているバクチオールやコクトウを含む、8種類の厳選された植物エキスを配合。

なめらかベールと、ストレッチ効果のある植物由来のウェブポリマーを配合。肌表面に広がり、なめらかなハリ感を与えます。

使用感：のびがよく、軽いテクスチャー。なめらかなハリ感を与えます

のびがよく、目もとに合わせて塗りやすいテクスチャー。うるおいを閉じ込めて、肌になめらかなハリ感を与えます。

香り：調和のとれた気品のあるフロリエンタル調

フローラルとオリエンタルが融合し、調和のとれた気品のあるフロリエンタル調。

ご使用法

朝晩、お手入れの最後にご使用ください。気になる部分に適量をのせた後、指先でやさしくなじませてください。目もとに塗布する際に、目に入らないようにご注意ください。

【ブランドサイト】https://www.noevir.co.jp/biosign/we/

無着色・無鉱物油・パッチテスト済み・アレルギーテスト済み

※全ての方に皮フ刺激やアレルギーが起きないわけではありません。

*1 2023年ノエビア調べ 20～60代の女性 N=73

*2 保湿成分

*3 サトウキビエキス

*4 バクチオール、サトウキビエキス、ショウガ根茎エキス、アルテア根エキス、ホウセンカエキス、メリアアザジラクタ葉エキス、アルファルファエキス、ユーカリ葉エキス

*5 マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル

*6 アーモンドエキス

*7 マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、アーモンドエキス

（*3～7 全て保湿成分）

※表示価格は、希望小売価格です。

「ノエビア バイオサイン」シリーズ その他のラインナップ https://www.noevir.co.jp/biosign/

ノエビアについて

ノエビアは、「自然を科学する」を企業ポリシーに、45年以上にわたって約2,500種もの植物エキスを170種類の項目で分析。その膨大なデータをもとに化粧品の開発を続けています。成分の肌への効果だけでなく、美肌メカニズムの遺伝子レベルでの解明や、心に響く化粧品の可能性を解き明かす脳科学分野の研究など、常に最先端を見つめ、「自然を科学する」ポリシーを進化させ続けています。

■お客さまからのお問い合わせ先

【ノエビアお客さまサービス室】 0120-401-001

オンラインショップ【ノエビアスタイル】 https://noevirstyle.jp