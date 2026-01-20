こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
全国の母親に“自分を取り戻す時間”を オンラインイベント「お母さんの自信、取り戻そうフェス」開催決定
2026年1月31日（土）19時～23時、
全国の母親を対象としたオンラインイベント
「お母さんの自信、取り戻そうフェス」が開催されます。
本イベントは、 家族を最優先にし続ける中で、
自分のことを後回しにしてきた母親たちが、
もう一度“自分の人生”を大切に生きるきっかけをつくることを目的に企画されました。
子育て、心のケア、身体づくり、夫婦関係、働き方など、
それぞれの分野で実績を持つスペシャリストが今回限りで集結し、
母親が抱えやすい悩みや不安に対して、
実践的で現実的な視点からアプローチします。
近年、母親の孤立感や自己肯定感の低下、
心身の不調は社会課題としても注目されています。
本フェスでは、知識提供だけではなく、
「自分を後回しにしない生き方」
「家庭と自分を両立する考え方」
「日常にすぐ取り入れられる行動のヒント」 を中心に構成されています。
オンライン開催のため、全国どこからでも参加可能。
顔出し不要で、家事や育児の合間でも視聴できる設計となっており、
忙しい母親でも参加しやすい形式です。
また参加費は無料。
参加者限定の特典コンテンツも用意されており、
視聴するだけでなく“持ち帰れる学び”を重視した内容となっています。
主催者は
「お母さんが元気になると、家庭の空気が変わる。家庭が変われば、社会も変わる。まずは母親自身が、自分の人生の主役に戻る時間を届けたい」 と語っています。
【イベント概要】
イベント名：お母さんの自信、取り戻そうフェス
開催日時：2026年1月31日（土）19:00～23:00
開催形式：オンライン開催
参加費：無料
対象：子育て中の母親、これから子育てを迎える女性
申込URL： https://www.wanosyoku-academy.com/