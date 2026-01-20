2026年1月31日（土）19時～23時、

全国の母親を対象としたオンラインイベント

「お母さんの自信、取り戻そうフェス」が開催されます。

本イベントは、 家族を最優先にし続ける中で、

自分のことを後回しにしてきた母親たちが、

もう一度“自分の人生”を大切に生きるきっかけをつくることを目的に企画されました。

子育て、心のケア、身体づくり、夫婦関係、働き方など、

それぞれの分野で実績を持つスペシャリストが今回限りで集結し、

母親が抱えやすい悩みや不安に対して、

実践的で現実的な視点からアプローチします。

近年、母親の孤立感や自己肯定感の低下、

心身の不調は社会課題としても注目されています。

本フェスでは、知識提供だけではなく、

「自分を後回しにしない生き方」

「家庭と自分を両立する考え方」

「日常にすぐ取り入れられる行動のヒント」 を中心に構成されています。

オンライン開催のため、全国どこからでも参加可能。

顔出し不要で、家事や育児の合間でも視聴できる設計となっており、

忙しい母親でも参加しやすい形式です。

また参加費は無料。

参加者限定の特典コンテンツも用意されており、

視聴するだけでなく“持ち帰れる学び”を重視した内容となっています。

主催者は

「お母さんが元気になると、家庭の空気が変わる。家庭が変われば、社会も変わる。まずは母親自身が、自分の人生の主役に戻る時間を届けたい」 と語っています。

【イベント概要】

イベント名：お母さんの自信、取り戻そうフェス

開催日時：2026年1月31日（土）19:00～23:00

開催形式：オンライン開催

参加費：無料

対象：子育て中の母親、これから子育てを迎える女性

申込URL： https://www.wanosyoku-academy.com/