【認知率8%？！※1】知る人ぞ知る！クチコミ１位獲得の人気商品※2！ブラックサンダーで培った技術を結集した有楽製菓“新ブランド”『ミルクマニア』 再登場＆通年販売開始

有楽製菓株式会社

※1：2025年10月WEB調査（自社調べ）

※２：クチコミサイト『もぐナビ』「もぐナビベストフードアワード2025 ベストお菓子チョコレート部門」

有楽製菓株式会社（本社：東京都小平市、代表取締役社長 河合辰信）は、新ブランド「ミルクマニア」を、2026年1月27日（火）より全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売いたします。

2025年6月、有楽製菓は「ブラックサンダー」で培った製造技術と素材の組み合わせノウハウを結集した新ブランド『ミルクマニア』を期間限定で発売しました。発売後、一部販路で想定よりも早い終売となるほどの好調な売れ行きを受け、このたび2026年1月より通年販売を決定いたしました。

『ミルクマニア』は、ミルク好きのために厳選したミルク原料を使用し、専門店品質の濃厚で甘い味わいを実現したチョコバーです。ひとくち目から最後のひとくちまで続く豊かなミルク感が特長です。

期間限定発売時の認知率はわずか8％※に留まったものの、クチコミサイト『もぐナビ』の「もぐナビベストフードアワード2025 ベストお菓子チョコレート部門」で堂々の1位を獲得。SNS上では「甘さが濃くて最高」「最強においしい」「ドハマりおやつ」といった、ミルクの奥深い味わいと甘さに多くの絶賛の声が寄せられました。

再販売開始を記念し、1,000名にミルクマニアとブラックサンダーがあたるキャンペーンなど、SNSでの企画を実施いたします。

・SNSで話題！知る人ぞ知る、有楽製菓の新ブランド「ミルクマニア」が待望の再登場！

【商品特長】- SNSで話題！知る人ぞ知る、有楽製菓の新ブランド「ミルクマニア」が待望の再登場！- ミルクにこだわり抜いた濃甘＆本格品質チョコバー- さくっ＆ほろっ食感の独特な食べごたえ

2025年6月に期間限定で発売された「ミルクマニア」は、SNSで「甘さが濃くて最高」「最強においしい」など多くの高評価を獲得。さらにクチコミサイト『もぐナビ』が実施する、「2025年に発売された市販食品の中から注目と支持を集めた食品を発表する『もぐナビベストフードアワード2025 ベストお菓子チョコレート部門』」で、見事1位に輝きました。認知率はわずか8％と、まさに“知る人ぞ知る”存在でありながら、その本格的な味わいへの熱烈なご支持が、今回の通年販売化を強く後押ししました。今回の再登場では、より多くのミルク好きの皆様に、この特別な味わいをお届けします。

・ミルクにこだわり抜いた濃甘＆本格品質チョコバー

「ミルクマニア」の最大の特長は、ミルク原料への徹底したこだわりです。厳選ミルクを組み合わせ、試作を重ねた結果、クリーム風味のパウダーと練乳パウダーを1：1の黄金比で配合。食べ始めから最後まで続くコク深いミルク感を実現しました。

さらに、ミルク風味顆粒・焦がしバター・バタービスケットを贅沢に組み合わせることで、やさしいミルクの甘み、マイルドなチョコレート、バターの芳醇なコクの三重奏が、特別な余韻を生み出します。

・さくっ＆ほろっ食感の独特な食べごたえ

「ミルクマニア」は、ブラックサンダーシリーズで培った具材の組み合わせ技術を活かしながら、独自の食感を追求しました。自社で焼成したバタービスケットを破砕し、ミルク風味顆粒とともに特別にブレンドしたチョコレートと組み合わせることで、「さくっ」と軽やかに崩れつつ、「ほろっ」とほどける絶妙な食感を実現しています。

ブラックサンダーの特長であるザクザクとした強い食感とは一線を画し、「ミルクマニア」はより繊細で軽やかなさくっ＆ほろっ食感がポイントです。噛むたびにバターの香り豊かなビスケットのさくっとした食感が口の中でリズミカルに広がり、ふわっとほどけるほろほろ感がミルクの風味を引き立てます。

この絶妙なバランスは、長年にわたる製造技術と素材の調整によって完成し、手軽に専門店品質の食感と味わいを実現。ブラックサンダーとは異なる満足感の高い食べごたえをお楽しみいただけます。

【公式SNSキャンペーン情報】

「ミルクマニア」再販売開始を記念し、ブラックサンダーさん【公式】SNSにて大規模キャンペーンを実施いたします。この機会にぜひご参加ください。

＜第1弾＞～ミルクマニア1箱(計20本)がその場で当たる！7時間限定キャンペーン～

■期間：2026年1月20日（火）17時～23時59分まで

■賞品：ミルクマニア 1箱(計20本)

■当選者数：合計50名様

■応募方法：

１.ブラックサンダーの公式Xアカウント「ブラックサンダーさん【公式】（@Black_Thunder_）」をフォロー！

２.キャンペーン投稿に「#ミルクマニア」を付けて引用リポスト！

※当選者のみにDMをお送りいたします。

＜第2弾＞～10日間連続実施！毎日100名様にその場で当たる！1万本山分けキャンペーン～

■期間：2026年1月21日（水）17時～1月31日(土)23時59分まで

■賞品：ミルクマニアお試しセット(ミルクマニア 5本＆ブラックサンダー 5本)

■当選者数：合計1,000名様

■応募方法：

１.ブラックサンダーの公式Xアカウント「ブラックサンダーさん【公式】（@Black_Thunder_）」をフォロー！

２.キャンペーン投稿をリポスト！

さらに！指定のハッシュタグをコメントで当選確率アップ！

※当選者のみにDMをお送りいたします。

ブラックサンダーさん【公式】Instagram(@black_thunder_0906)でもキャンペーン実施いたします。

詳細は各公式アカウントにてご確認ください。

◆商品概要

商品名：ミルクマニア

商品画像：

内容量：1本

参考小売価格：86円（税込）

発売について：

2026年1月27日（火）より全国のコンビニエンスストア、全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなどで新発売。

（一部取扱いのない店舗もございます。）