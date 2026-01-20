花王『学校のロリエ』と大学スポーツ協会（UNIVAS）がパートナーシップ契約を締結し、2026年から本格始動

花王株式会社

花王株式会社の生理用品ブランド「ロリエ」が推進する、ナプキンの備品化(TM)プロジェクト『学校のロリエ』は、一般社団法人 大学スポーツ協会（以下、UNIVAS）と2025年12月1日にパートナーシップ契約を締結し、2026年より本格的にサポートを開始いたします。

突然生理が来ても学校生活を安心して過ごせるよう、学校のトイレに生理用ナプキンを備品として設置することを推進するプロジェクトである『学校のロリエ』は、大学スポーツ選手のさらなる活躍をサポートしたいと思っています。また『学校のロリエ』の輪を拡げることで、さらに多くの学校環境におけるナプキンの備品化を実現し、学校生活を安心して過ごせるような環境づくりをめざしていきます。

◆本パートナーシップ契約の背景

突然の生理やナプキンを交換する時間がないとき、トイレットペーパーと同じようにナプキンも備品としてトイレにあれば安心して学校生活を送ることができるかもしれない、そんな想いから生まれたのがナプキンの備品化プロジェクト『学校のロリエ』です。

このたびのパートナーシップ契約締結を通して、大会会場内トイレに『学校のロリエ』を設置することで、アスリートとして競技に集中できる環境づくりの一助を担います。すでに、2025年12月に開催されたバレーボール大会で試験的に運用をスタートいたしました。

今後は、こうした大学スポーツ選手を対象にした取り組みだけでなく、UNIVASの加盟大学を中心に、『学校のロリエ』を提案することで、大学スポーツに関わる多くの皆さまの“生理にまつわる困りごと”を解決するべくサポートしてまいります。

◆一般社団法人 大学スポーツ協会（UNIVAS）について

一般社団法人 大学スポーツ協会（UNIVAS）は、大学スポーツの振興を目的に2019年3月に発足。学修環境の充実、安全・安心して競技に取り組める環境整備とともに、大学スポーツ全体の価値向上にむけて活動しています。大学スポーツに取り組む学生を支えながら、一人ひとりの人間力を高め、社会に貢献できる人材の育成に取り組んでいます。

https://univas.jp/

◆『職場のロリエ』・『学校のロリエ』について

『職場のロリエ』は、企業の福利厚生の一環として、トイレットペーパーと同じように、職場のトイレに生理用ナプキンを備品として設置することを推進するプロジェクトです。突然生理が来ても安心して仕事ができる職場を増やすことをめざし、生理用品ブランド「ロリエ」が2022年に日本で初めて*1 開始しました。

取り組み開始以降、オフィスだけでなく工場や建設現場など多様な職場へと導入が拡がり、導入企業数は550社*2 を突破しています。

また同様に『学校のロリエ』も展開し、学校や自治体における健やかな学校生活のサポートをめざしています。

＊1 ブランド(ナプキンメーカー)として初めて職場でのナプキンの備品化を推進。

調査期間:2024年12月2日～25日 調査機関:株式会社未来トレンド研究機構 調査概要:市場調査、知財調査

＊2 2025年11月末時点（『学校のロリエ』含む）

◆『職場のロリエ』・『学校のロリエ』ページWebサイト

https://www.kao.co.jp/laurier/project/shokuba/?cid=laurier_prtimes260120(https://www.kao.co.jp/laurier/project/shokuba/)