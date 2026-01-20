ペット婚サポートのトゥトゥサービス　ペット専用ウェディング衣装レンタルサービス「トゥトゥエレガント」を提供開始

株式会社Mfuga

株式会社Mfuga（所在地：東京都千代田区 代表取締役：吉村麻依子））が運営するペットシッターサービス「トゥトゥサービス」は、リングドッグをはじめとしたペット参加型ウェディングをサポートする「トゥトゥウェディング」の新たなサービスラインナップとして、ペット専用ウェディング衣装のレンタルサイト「トゥトゥエレガント（toutou Elegant）」を2026年2月1日より提供開始いたします。

本サービスは、トゥトゥウェディングおよび提携パートナー挙式会場でご成約されたお客様限定の先行サービスとしてスタートし、将来的には全国のペット婚を行うお客様へ向けた一般公開を予定しています。

________________________________________

背景｜ ペット婚準備の「分断」をつなぐために

ペット参加型ウェディングが広がる一方で、挙式準備の現場では、ひとつの課題が見えてきました。

新郎新婦様は、式場との打ち合わせや衣装選び、演出の準備などで多忙を極める中、ペットが参加するとなった途端、衣装や小物、当日の段取りについては「式場外で自分たちで用意する必要がある」ケースが多いという現状です。

結果として、

・人の結婚式準備は会場と一緒に進められる

・ペットに関する準備だけが、個別手配・自己判断になる

という分断が生まれやすく、新郎新婦様にとっても、挙式会場様・プランナー様にとっても、調整や確認の負担が増えてしまう場面がありました。

トゥトゥサービスは、これまでウェディングペットシッターとして挙式当日のペットケアからリングドッグのサポートまでを一貫して担ってきた立場だからこそ、「ペットに関する準備も、できる限りワンストップに近い形で支えられないか」と考えるようになりました。

そこで、ペットの衣装や演出小物を新郎新婦様・挙式会場様・当日のペットサポートを行うスタッフが共通認識のもとで扱える形にすることで、一気通貫に近いサービス提供が可能になるのではないかと考え、ペット専用ウェディング衣装レンタルサービス「トゥトゥエレガント」を立ち上げました。

人とペット、それぞれの準備が分断されることなく、新郎新婦様にも、パートナーとなる挙式会場様にも、より安心して任せていただける体制を整えること。それが、本サービス立ち上げの背景です。

________________________________________

サービス概要｜ ペット婚のための衣装レンタル「トゥトゥエレガント」

「トゥトゥエレガント」は、ペット婚・リングドッグ・フォトウェディングなど、特別な一日のためのペット専用ウェディング衣装レンタルサービスです。

【主なラインナップ】

・ペット用ウェディングドレス

・ペット用タキシード

・リングドッグ用リングピロー

・ペット用アクセサリー・演出小物 他

衣装は、デザイン性を大切にしながらも、挙式という場面で使用されることを前提に、ペットへの負担や着用時の扱いやすさに配慮したアイテムを中心にセレクトしています。当日のサポートを行うスタッフや挙式会場と連携しながら、安心して式に臨める環境づくりをサポートします。

________________________________________

先行提供について

サービス開始当初は、トゥトゥウェディングおよび提携パートナー挙式会場でご成約されたお客様限定で提供し、挙式会場との連携強化と、ペット参加型ウェディングの付加価値向上を図ります。

________________________________________

今後の展開

今後は、一般のお客様向けへのサービス公開や、全国のペット婚ニーズへの対応、ペット衣装メーカー・クリエイターとの連携などを通じて、ペットウェディング文化のさらなる発展に寄与するサービスへと成長させていく予定です。

________________________________________

株式会社Mfuga代表取締役コメント

『ペットは、日常だけでなく人生の節目においても、かけがえのない家族の一員だと考えています。

トゥトゥサービスはこれまで、リングドッグをはじめとしたペット参加型ウェディングの現場に寄り添い、新郎新婦様とペットの大切な時間を支えてきました。

「トゥトゥエレガント」は、そうした現場での経験をもとに、挙式という特別な一日を、より安心して迎えていただくために立ち上げたサービスです。まずは提携挙式会場様とともに丁寧に取り組みながら、ペットウェディングの新しい選択肢として育てていきたいと考えています。

人とペットが、心から安心して特別な一日を迎えられるよう、これからも現場に寄り添ったサービスづくりを続けてまいります。』

________________________________________

■ トゥトゥサービスについて

トゥトゥサービスは、ペットシッター事業を基盤に、リングドッグ・ペット婚・挙式会場でのペットサポートに特化したウェディングサービス「トゥトゥウェディング」を展開しています。

単なるペット同伴ではなく、「安心・安全・感動」を提供するプロフェッショナルとして、人とペットの大切な節目を支える存在であり続けることを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Mfuga（トゥトゥサービス事業）

所在地：東京都千代田区九段南1-5-6

りそな九段ビル5階 KSフロア

代表者：代表取締役 吉村 麻依子

事業内容：ペットシッターサービス事業『トゥトゥサービス』

ペットウェディングサポート事業『トゥトゥウェディング』

ホームページ：https://www.toutouservice.com

https://toutou-wedding.com

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Mfuga（トゥトゥサービス事業） 広報担当

https://mfuga.jp/contact/