【イベント情報】cotonシンポジウム 2026「まちに農のある風景を」を開催します。

辰野株式会社

辰野株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：辰野光彦）は、大阪市中央区北久宝寺町（中船場界隈）に所有する自社用地を活用した都市型コミュニティ農園“coton なかせんば”を運営しています。

このたび、cotonシンポジウム 2026「まちに農のある風景を」ー都市農園がつくる、繋がりと可能性ーと題したシンポジウムを開催いたします。

「まちなかの空き地や屋上、ビルのすぐそばに小さな畑がある――そんな風景が、いま都心部で少しずつ増えています。

都市農は収穫の楽しさだけでなく、人が集まるきっかけになったり、学びや健康、防災や環境への気づきを生んだりと、まちの暮らしに静かに効いてくる存在です。

本シンポジウムでは「なぜ都市に“農”なのか？」を入口に、研究と現場の視点からその価値をわかりやすくひもときます。」

当日は、「農」空間を取り入れることで期待される不動産価値の向上、街づくりやコミュニティ形成への効果などをテーマに、都市で無理なく継続できる仕組みや先進事例を交えながら、緑がまちにもたらす役割と可能性を分かりやすくお伝えします。

このイベントを通じて、参加者の皆さまと対話しながら、都市部における「農の未来」を支える次の一歩につなげていきたいと考えております。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

＜開催概要＞

〇シンポジウム・cotonなかせんば視察

■開催日時 2026年2月6日(金) 14：00 ～ 17：15（開場/13：30）

■開催場所 船場エクセルビル2階

【住所】大阪市中央区久太郎町3-2-11

■定員 会場： 先着50名 オンライン： 先着200名

■お申込み 下記URLよりお申込みをお願いいたします。

＜URL＞https://cotonfarm.peatix.com/view

■参加費 無料

■その他

・cotonなかせんば案内 12：30 ～ 13：20

シンポジウム開始前にご案内いたします。上記時間内にいつでもお越しください。

・オンライン配信も有り（参加申し込み後、メールにて配信用URLを送付します）

〇交流会（シンポジウム終了後に交流会を開催します）

■開催時間 17：30 ～ 19:00

■開催場所 船場エクセルビル2階

【住所】大阪市中央区久太郎町3-2-11

■参加費 1,000円（1ドリンク+軽食付き）を当日徴収いたします。