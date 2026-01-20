KUROFUNE株式会社とのビジネスマッチング契約の締結について

株式会社日本海ラボ

株式会社日本海ラボ（本社：富山市、代表取締役社長：新田洋太朗、以下、日本海ラボ）は、

KUROFUNE株式会社(愛知県名古屋市、代表取締役：倉片 稜、以下「KUROFUNE社」）とビジネスマッチング契約を締結しましたので、お知らせいたします。

今回の締結の背景

KUROFUNE社は、日本海ガス絆ホールディングス株式会社が主催し、日本海ラボと株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田ジョージ）が共同で運営するコーポレート事業創造プログラムの「NGAS-Accelerator Program 2025」に採択された企業の一つです。2025年9月からKUROFUNE社と日本海ガス絆ホールディングスグループの社員が事業創出のために議論を重ねてまいりました。

昨今、日本では少子高齢化に伴う人手不足が深刻になっており、地域社会の発展を妨げる大きな要因の一つとして、「働き手不足」や「人口減少」が挙げられます。富山県も例外ではなく、27年連続で人口が減少し、今後ますます深刻な働き手不足が予想されます。地域経済の発展に貢献したい日本海ラボの想いと、外国人材の定着支援を通じて地方における働き手不足の解消を目指すKUROFUNE社の考えが一致し、今回の締結に至りました。

協業体制

日本海ラボは、日本海ガス絆ホールディングスグループのネットワークを活用し、KUROFUNE社のサービスを当社グループの顧客や地域の企業に紹介します。

KUROFUNE社について

KUROFUNE社は2018年2月に設立した外国人材就労支援・生活支援会社です。外国人にとって母国と同じように働きやすい・住みやすいと感じられる社会を実現することをミッションに掲げています。

KUROFUNEは現在2つのアプリを運用しています。在日外国人に対して、日本での就職活動を支援するアプリ「KUROFUNE」と、2019年4月から運用が始まった特定技能労働者の法的支援と定着支援をアプリ上で行う「KUROFUNE PASSPORT」です。

名古屋本社：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-10-29 伏見FGビルディング8F

代表者：代表取締役 倉片稜

設立：2018年2月

資本金：4100万円

コーポレートサイト：http://kurofune-inc.com

KUROFUNE社のサービスについて

「特定技能」の労働者の法定支援・定着支援アプリ「KUROFUNE PASSPORT」アプリを自社開発し、「人材紹介」ではなく、「定着支援」に重点を置いたサービスです。人材紹介業界では考えられなかった人材紹介料0円でサービスを提供しています。

NGAS-Accelerator Program 2025について

KUROFUNEパスポート詳細料金体系

NGAS-Accelerator Program 2025は、日本海ガス絆ホールディングス株式会社が主催し、株式会社ゼロワンブースターと日本海ラボが共同で運営する事業創造プログラムです。2025年9月より約6か月にわたり、日本海ガス絆ホールディングスグループ社員がスタートアップと共に事業を共創し、事業ステージにあわせて多様な伴走支援を行います。2026年3月17日（水）には、富山県内で成果発表会を開催します。