＜2026年＞キャッシュレス社会における次のサービス戦略とは ❘ 2月18日開催セミナー

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2026年2月18日（水）に『＜2026年＞キャッシュレス社会における次のサービス戦略とは～最新事例にみるデジタル消費者・支払DX・ステーブルコイン・デジタル通貨・AI革新～』を開催いたします。

本セミナーでは、株式会社インフキュリオン 主席アナリスト 森岡 剛 氏を講師に迎え、キャッシュレス社会の市場動向から、スマートフォンを中心とした決済サービス戦略、支払DX、AI搭載サービス事例、デジタル通貨・ステーブルコインの意義と活用に至るまで、最新の事例と戦略ポイントを体系的に解説します。

キャッシュレス決済が定着し、消費者行動や企業サービスが急速にデジタルシフトする中、新たな価値創出の方向性や競争優位の構築が求められています。本セミナーは、金融機関、決済事業者、フィンテック企業、関連システム部門などの実務担当者にとって、今後の戦略策定・サービス開発に役立つ示唆が得られる内容です。

▼プログラム

１．消費者向けサービス戦略

（１）キャッシュレス決済利用の拡大と変化

（２）「個人のお金のハブ」となったスマートフォン

（３）デジタル購買導線の構築（お店アプリ、デジタルポイント、ギフトほか）

２．事業者向けサービス戦略

（１）金融機関とフィンテック企業が連携して挑む巨大市場

（２）支払DXの現状と課題：データが示す業務効率化の機運

（３）カード加盟店向けのアクワイアリングビジネスの構造変化

３．決済・金融でのAI搭載サービス戦略

（１）AIアシスタントの先進事例分析（スウェーデンKlarna、米Bank of America）

（２）個人向けAI搭載サービス事例（印Paytmほか）

（３）事業者向けAI搭載サービス事例（米Intuit、米Toast、カナダShopifyほか）

４．デジタル通貨とステーブルコイン戦略

（１）ステーブルコインとデジタル通貨の法制度と市場概況

（２）事業者向けユースケースとサービス事例（中国Alibaba、米JPMorganほか）

（３）個人向けユースケース展望（JPYC、USDT、USDC）

５．質疑応答

※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。

